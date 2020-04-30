Sim Only abonnementen met onbeperkt internet vergelijken

Wat betekent onbeperkt internet bij sim only-abonnementen?

Bij diverse sim only-abonnementen wordt een onbeperkte databundel aangeboden. Dit betekent eigenlijk dat je zoveel kunt internetten als je wil. Series streamen, films of apps downloaden en online games spelen zijn met een onbeperkte databundel geen probleem. Een kleine kanttekening hierbij is dat er wel een ‘Fair Use Policy’ bij de meeste providers bestaat om hen te beschermen tegen excessief gebruik.

Het voordeel van deze onbeperkte internetbundels is dat je geen zorgen hebt over extra kosten al je buiten je bundel zou gaan of dat je internet langzamer wordt omdat je data bundel verbruikt is. Maak je dus veel gebruik van mobiel internet, dan is een onbeperkte internetbundel wellicht iets voor jou!

Providers sim only-abonnementen met onbeperkt data

Diverse providers bieden grote databundels of onbeperkte databundels. Vaak is dit dan ook eenvoudig aan te vullen met een onbeperkt bellen en sms’en pakket. Voor een sim only-abonnement met onbeperkt internet kun je terecht bij onderstaande providers.

Sim only-abonnement bij KPN

Sim only-abonnement bij Odido

Sim only-abonnement bij Vodafone

Sim only-abonnement bij Budget Mobiel

Providers hebben zoals eerder gezegd wel een soort beveiliging ingebouwd. Als je als gebruiker echt excessief gebruik maakt van mobiel internet (en dan moet je écht heel veel data gebruiken) hebben providers de ‘Fair Use Policy’ in het leven geroepen. Dit betekent dat de provider het recht heeft om je abonnement te stoppen of je internet toch langzamer te maken als je excessief gebruik maakt van mobiel internet. In de praktijk zal bijna niemand zover komen dat dit toegepast zal moeten worden.

Sim only met onbeperkt internet vergelijken

Wil je in één keer kunnen zien welk sim only-abonnement het beste bij jou past? Gebruik onze sim only-abonnementen vergelijker om de beste en meest actuele aanbiedingen met onbeperkt internet te vinden. Door middel van de filteroptie kun je bepalen welke providers je te zien krijgt en kan je ook filteren op hoeveelheid belminuten en sms’jes in combinatie met de onbeperkt databundel.