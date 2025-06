De OnePlus 13 is een echt vlaggenschip zoals we die van het merk kennen. Met een flinke accu, goede camera’s en een zeer krachtige processor is dit een smartphone om jaren mee vooruit te kunnen. Je checkt op deze pagina gemakkelijk en snel waar je voor de beste prijs de OnePlus 13 los koopt.

Waarom de OnePlus 13 los kopen?

In de Android Planet-prijsvergelijker zie je direct waar de OnePlus 13 momenteel verkrijgbaar is en wat de smartphone nog kost. De prijzen worden meerdere keren per dag opgehaald van alle bekende webwinkels in Nederland, zodat deze altijd actueel zijn.

Opslaggrootte Vanafprijs 256GB Nu vanaf € 873,- 512GB Nu vanaf € 940,-

OnePlus 13 met of zonder abonnement kopen?

Twijfel je nog of je de OnePlus 13 los of met een abonnement wil aanschaffen? Het is dan goed om na te gaan wat het beste bij jouw persoonlijke situatie past. Heb je de financiële ruimte om de smartphone in één keer te betalen, of is een maandelijks vast bedrag prettiger?

Belangrijk om te weten is dat bij een OnePlus 13 met abonnement je een lening aangaat en er mogelijk een BKR-registratie bij zit. Dit hoeft niet direct een probleem te zijn, maar kan nadelig zijn als je in de nabije toekomst een hypotheek wil afsluiten. De maximale hoogte van je hypotheek wordt dan lager.

Wil je dit koste wat kost vermijden en de OnePlus 13 los aanschaffen? Een groot voordeel is dat je dan zelf je sim only-abonnement kan uitkiezen. Zo stel je gemakkelijk een bundel samen met de gewenste hoeveelheid data en belminuten per maand.

Bij een OnePlus 13 met abonnement profiteer je vaak wel van korting op de aanschaf. Vooral bij providers zijn vaak goede aanbiedingen en extra kortingen voor smartphones in combinatie met een abonnement. Kijk dus zeker goed wat bij jou het beste past.

OnePlus 13 met abonnement, maar zonder BKR-registratie?

Weerhoudt een mogelijke BKR-registratie je ervan om een OnePlus 13 met abonnement aan te schaffen? Je kan deze ook voorkomen. Zo kan je het toestelkrediet laag houden met maximaal 20 euro per maand voor een abonnement van 1 jaar, of maximaal 10 euro per maand voor 2 jaar.

Een andere manier om de BKR-registratie te voorkomen is door bij het afsluiten van het abonnement de smartphone direct volledig te betalen. Zo profiteer je van een toestelkorting of de beloofde extra’s zonder enige nadelen. Uiteraard is het verstandig om eerst dit bedrag bij elkaar gespaard te hebben.

Waar is de OnePlus 13 op dit moment het goedkoopst?

In onze prijsvergelijker op deze pagina zie je direct de beste OnePlus 13-aanbieding van dit moment. Deze staat meestal bovenaan, maar is ook vaak het instapmodel. Ga je liever voor een versie met een andere kleur of meer opslagruimte, dan gebruik je de filters om jouw gewenste variant te vinden.

Heb je een geschikte aanbieding gevonden? Dan klik je op ‘Bekijk aanbieding’ om direct doorgeleid te worden naar de actie. Zo bestel je gemakkelijk en snel de OnePlus 13 voor een goede prijs.