GTS 3 kopen: aanbiedingen vergelijken op prijs

Als je de Amazfit GTS 3 kopen wil, kun je altijd het beste een prijsvergelijker gebruiken. Deze smartwatch is namelijk bij veel winkels te krijgen, maar niet overal voor dezelfde prijs. Soms is hij bij de ene winkel duurder dan bij een andere, terwijl het product overal precies hetzelfde is. Je wil natuurlijk niet meer betalen dan nodig is. Naast de prijsvergelijker, vind je hier ook nog wat belangrijke informatie over je aankoop. Lees daarom snel verder of scroll naar boven om de prijsvergelijker te gebruiken.

De Amazfit GTS 3 kopen? Hier moet je op letten

Deze smartwatch heeft een vierkant design en ziet er dus een beetje uit als een Apple watch. Er zitten veel gezondheidssensoren in waarmee je verschillende aspecten kunt bijhouden. Denk aan je hartslag, stress en bloedzuurstofwaarden en dat allemaal tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Echter, bij zo’n scherpe prijs kun je niet alle beste opties verwachten. Zo kun je er bijvoorbeeld niet mee bellen of muziek mee afspelen. Daarvoor zul je nog altijd je telefoon bij je moeten hebben.

De 3-Serie van Amazfit

Amazfit is een smartwatch-merk dat al een tijdje bestaat, toch zijn ze pas sinds kort officieel in Nederland verkrijgbaar. Deze serie bestaat uit de GTS 3, De GTR 3 en de GTR 3 Pro. Daarbij is de Pro-versie uiteraard het meest uitgebreid en daarmee ook het duurst. Tussen de GTS 3 en de GTR 3 zit amper verschil, met uitzondering van de vorm en afmetingen van het horloge. De GTS 3 is namelijk de iets kleinere van de twee en heeft daardoor ook een iets kortere accuduur. In de praktijk zul je hier niet veel van merken. Verder zijn ze nagenoeg identiek. Een Amazfit GTS 3 kopen doe je dus vooral wanneer je het vierkante design mooi vind of liever een iets kleiner horloge om je pols hebt.

Zo werkt de prijsvergelijker

De adviesprijs van de Amazfit GTS 3 is 159 euro, maar zoals je ziet in de prijsvergelijker is hij al goedkoper te krijgen. Bij welke winkel hij het goedkoopst is, kan per dag verschillen. Voor onze vergelijker maakt dat echter niets uit, hij laat namelijk altijd bovenaan de goedkoopste optie zien. Je ziet dus meteen waar hij op dit moment het goedkoopst is en tegen welke prijs.

De prijsvergelijker wordt automatisch up to date gehouden, zodat je alleen actuele aanbiedingen ziet. Hier staan dus ook echt alleen de beste deals van dit moment en niet van drie weken geleden. Klik op de aanbieding die jij het aantrekkelijkst vindt en je komt direct op de juiste pagina van de webshop terecht. Daar kun je de Amazfit GTS 3 kopen zoals je gewend bent. Alleen nu weet je zeker dat je de beste prijs hebt.