Samsung Galaxy A57 review: meer luxe voor wie wil betalen

De Galaxy A57 moet de nieuwe verkoopknaller van Samsung worden. Het toestel doet een aantal zaken beter dan zijn voorganger, maar is ook duurder. Moet je de nieuwe Galaxy A overwegen?

Dit is de Samsung Galaxy A57 review

De Galaxy A-smartphones zijn enorm populair. Dat komt door de prijs-kwaliteitverhouding en omdat het ‘gewoon goede’ telefoons zijn. De Galaxy A56 viel dan ook bij veel consumenten in de smaak en is één van de populairste toestellen van dit moment. Met de A57 hoopt Samsung dat succes natuurlijk weer te herhalen.

De Samsung Galaxy A57 ziet er op papier uit als een complete smartphone, met een aantal fijne verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan een luxer design, snellere hardware en betere camerasoftware. Maar, de telefoon is ook duurder geworden en kost nu 529 euro. Dat is een flinke smak geld en dus moet de A57 van goeden huize komen. We hebben ‘m voor je getest en vertellen in deze review alles!

Het reviewexemplaar van de Galaxy A57 is beschikbaar gesteld door Samsung.

Samsung Galaxy A57 in het kort

De Samsung Galaxy A57 is een betere smartphone dan zijn voorganger. Het toestel is meer premium en heeft een luxer ontwerp. Hij is bovendien sneller en voorzien van een erg goed updatebeleid. Voor die upgrades moet je wel in de buidel tasten, want het toestel is met 529 euro aan de prijs. Gelukkig worden Galaxy A-telefoons snel goedkoper, dus we raden aan om te wachten op een betere deal.

Voelt luxe aan

Behoorlijk snel
Zes jaar updates en fijne software Minpunten Accuduur is niet fantastisch

Duurder dan zijn voorganger
AI-opties zijn beperkt

Goede hoofdcamera

We beginnen bij de camera’s van de Samsung Galaxy A57. Het toestel heeft dezelfde cameraset als zijn voorganger. Dat betekent dat je foto’s maakt met de 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en een 12 megapixel-selfiecamera.

Aan de hardware is niets veranderd, wel zou Samsung de beeldverwerking hebben verbeterd. Hierdoor maakt de A57 betere foto’s in het donker, al hebben we hier zelf weinig van gemerkt. De hoofdcamera schiet prima plaatjes, mits je de nachtmodus gebruikt en er toch iets van licht aanwezig is. Door de kleinere sensor van de groothoeklens zijn ‘uitgezoomde’ foto’s in het donker minder mooi.

Groothoeklens Hoofdcamera Hoofdcamera (2x zoom)

Overdag presteert de hoofdcamera uitstekend: foto’s zien er erg scherp en kleurrijk uit. De Galaxy A57 heeft de neiging om kleuren een beetje ‘aan te zetten’, maar het valt gelukkig mee. De 12 megapixel-groothoeklens komt overdag goed tot zijn recht. Het is geen heel bijzondere camera, want je ziet verschil in detail met de hoofdcamera en de randen ogen soms soft. De kleuren komt dan weer wel overeen met de hoofdcamera.

Hoofdcamera (4x zoom) Macrocamera Portretmodus

Samsung stopt al jarenlang een macrocamera in de Galaxy A5x-toestellen, maar kan daar beter mee stoppen. De lens heeft een lage resolutie (5 megapixel) en gebruik je alleen voor close-ups. Dat klinkt leuk als je iets van dichtbij wil fotograferen, maar mooie kiekjes levert het eigenlijk nooit op. We hadden liever gezien dat Samsung de Galaxy A57 een telelens had gegeven.

Met inzoomen heeft de smartphone namelijk nogal moeite. In de camera-app zijn knopjes om 2x, 4x en 10x in te zoomen, maar we raden aan om niet verder dan 2x te gaan. Dan ogen kiekjes aardig, maar bij 4x gaat de kwaliteit al rap achteruit. Bij 10x zoom zijn kiekjes helaas onbruikbaar.

Ontwerp en scherm

Bij het ontwerp van de Samsung Galaxy A57 is het één en ander veranderd. Dat merk je vooral als je de smartphone voor het eerst vasthoudt, want hij is lekker licht. Ondanks dat de A57 opnieuw een groot 6,7 inch-scherm heeft, is het Samsung gelukt om de telefoon 20 gram lichter te maken.

Het toestel weegt nu 179 gram in plaats van 198 gram. Dat ziet er op papier niet uit als een groot verschil, maar de A57 voelt écht een stuk minder zwaar aan. Ook is de telefoon met 6,9 millimeter dunner dan zijn voorganger. Al met al is de Galaxy A57 ondanks het formaat best een handzaam toestel, en dat vinden we een groot pluspunt.

Het design voelt door het aluminium frame en de glazen achterkant premium aan. De voor- en achterkant worden beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus Plus, al raden we alsnog aan om een hoesje te gebruiken. De A57 is redelijk glad en kan dus uit je handen glippen.

De smartphone is in vier kleuren verkrijgbaar: lichtblauw, donkerblauw, grijs en paars. Wij hebben de donkerblauwe uitvoering getest en die ziet er heel strak uit. De rand van het camera-eiland heeft een andere kleur blauw en ook dat ziet er mooi uit. Door de glazen afwerking is de achterkant wel erg gevoelig voor vingerafdrukken en vegen, en rond het camera-eiland hoopt zich snel stof op.

Dunnere randen

Zoals gezegd beschikt de Samsung Galaxy A57 opnieuw over een 6,7 inch-scherm en daar is verder weinig aan veranderd. Het display heeft weer een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, ververssnelheid van 120Hz en maximale helderheid van 1900 nits. Dit is prima en gelukkig is het beeld in de felle zon goed af te lezen.

Ook fijn is dat de bezels rond het scherm zijn geslonken. De randen aan de boven- en zijkanten zijn zichtbaar dunner en daardoor ziet de Galaxy A57 er moderner uit. De kin (de rand onderaan) is wel een stuk dikker, waardoor je alsnog ziet dat dit niet een high-end toestel is.

Hardware

Bij de Samsung Galaxy A56 waren we niet onder de indruk van de snelheid van de hardware. De smartphone haperde regelmatig en had moeite met sommige games, en werd bovendien best warm bij intensief gebruik.

Dat moet bij de Galaxy A57 verleden tijd zijn. De smartphone heeft een nieuwe, snellere Exynos 1680-processor en een grotere vapor chamber. Laatstgenoemde moet ervoor zorgen dat hitte beter wordt afgevoerd en dat lukt de telefoon gelukkig ook. Ga je langere tijd gamen, dan wordt de smartphone echter alsnog warm.

De prestaties zijn merkbaar beter dan bij de Galaxy A56. Maar, je merkt tijdens het gebruik alsnog dat dit niet een duurder Galaxy S-toestel is. Zo zie je bij sommige animaties af en toe haperingen, maar dit komt gelukkig weinig voor. Verder voelt de A57 lekker rap en vloeiend aan.

Het toestel heeft een optische vingerafdrukscanner onder het scherm. Die werkt prima, maar is niet zo snel als de ultrasonische variant die we bij de duurdere Galaxy S26 zien. Het ontgrendelen van de A57 duurt net iets langer en je moet je vinger langer op de scanner houden. Daarnaast herkent ‘ie niet altijd je vingerafdruk in één keer en dat is een beetje irritant.

Haal je de Galaxy A57 in huis, dan ben je verzekerd van de nieuwste software. Het toestel draait uit de doos op Android 16 en de One UI 8.5-schil van Samsung. Daarmee is de smartphone helemaal up-to-date en draait ‘ie op dezelfde software als de Galaxy S26.

One UI is erg fijn in gebruik én overzichtelijk. De software oogt modern en splitst bijvoorbeeld de notificaties en snelle instellingen. Daar moet je even aan wennen, maar het werkt goed. Verder heb je veel opties om de software naar je hand te zetten.

De Galaxy A57 krijgt – net als zijn voorganger – zes jaar Android-upgrades en beveiligingspatches. Dat betekent dat de telefoon tot maart 2032 wordt bijgewerkt en uiteindelijk op Android 22 draait. Dat is een groot pluspunt, want je kan de smartphone jarenlang veilig gebruiken zonder nieuwe functies mis te lopen.

Uiteraard zijn er AI-functies van Samsung op de telefoon aanwezig. Het aanbod is echter niet zo uitgebreid als bij de duurdere Galaxy S-toestellen. Wel kun je aan de slag met ‘Gum voor object’, waarmee je ongewenste objecten en personen uit foto’s verwijdert. Dat werkt aardig, maar Google Foto’s doet dit veel beter.

Accuduur en opladen

Samsung stopt al jaren een 5000 mAh-batterijduur in de Galaxy A5x-telefoons, en dat is bij de A57 niet anders. Laten we maar met de deur in huis vallen: de accuduur is goed, maar niet geweldig. Bij normaal gebruik haal je het einde van de dag, al kun je de telefoon grotendeels leegtrekken als je bijvoorbeeld de hele dag zit te tiktokken.

Doe je het écht rustig aan, dan gaat de Galaxy A57 twee dagen mee, maar daar moet je dus niet standaard van uitgaan. In deze prijsklasse zijn er toestellen verkrijgbaar die langer meegaan op een volle acculading. De accuduur van de A57 zouden we daarom als ‘gemiddeld’ omschrijven.

Dan de oplaadsnelheid. De Samsung A57 kan snelladen met 45 watt, maar dan moet je wel zelf voor de juiste lader zorgen. Na een half uur laden zit de smartphone voor zo’n 60 procent vol, en een volledig oplaadbeurt neemt een uur en een kwartier in beslag. Dat is niet gigasnel, maar ook niet slecht.

Conclusie Samsung Galaxy A57 review

De Galaxy A57 is de meest premium midranger van Samsung tot nu toe. Het toestel voelt luxe aan en is lekker dun én licht. Ook heeft de Galaxy A57 een prima scherm met dunnere randen, een erg goed updatebeleid en capabele camera’s. De snellere hardware is ook een welkome verbetering.

Voor al dat moois betaal je wel flink, want Samsung vraagt maar liefst 529 euro voor het toestel. Voor dat geld zijn er telefoons verkrijgbaar die completer en krachtiger zijn. Ook de accuduur van de A57 is hooguit gemiddeld.

Galaxy A-smartphones worden pas écht interessant als ze in prijs dalen – en dat gaat vaak snel. Zo betaal je nu € 411,90 voor de A57. Als je nog een maandje of twee wacht, heb je daarom een veel betere deal te pakken.

Samsung Galaxy A57 kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Samsung Galaxy A57 kopen? Het toestel heeft een adviesprijs van 529 euro en je krijgt dan het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Het toestel is al in prijs gedaald en kun je voor € 411,90 in huis halen.

Meer opslag nodig? De 256GB-uitvoering kost 589 euro. De duurste versie, die naast 512GB opslag ook 12GB RAM heeft, gaat voor 769 euro over de toonbank. De beste deals ontdek je via de prijsvergelijker hieronder.

Alternatieven

Samsung Galaxy A56

Hoewel de Samsung Galaxy A57 duidelijk beter is dan zijn voorganger, is de Galaxy A56 een prima optie als je een betaalbare midranger zoekt die nog lekker lang meegaat. De Galaxy A56 krijgt de komende vijf jaar updates en scoort op alle punten een voldoende. Je houdt bovendien geld in je portomonnee, want de A56 kost op dit moment € 315,-.

Nothing Phone (4a) Pro

De Nothing Phone (4a) Pro is sneller dan de Galaxy A57 en heeft bovendien een periscopische telelens om ingezoomde foto’s te maken. Dat zien we in deze prijsklasse maar zelden. Verder laadt de accu sneller op en is het scherm groter én helderder. Je betaalt € 486,41 voor de Phone (4a) Pro.

Samsung Galaxy S25 FE

Nog een alternatief, maar dan uit Samsungs eigen stal: de Galaxy S25 FE. De smartphone is sinds de release flink in prijs gezakt, waardoor je ‘m voor € 495,- op de kop kunt tikken. De Fan Edition is veel sneller dan de A57, heeft een telelens en krijgt tot september 2032 (!) updates. Om toch een kritische noot te geven: de accuduur is niet geweldig.

Motorola Edge 70

De Motorola Edge 70 is vooral interessant als je een dunne en lichte smartphone zoekt. Het toestel is nog 20 gram lichter dan de Galaxy A57, maar heeft wel gewoon een 6,7 inch-scherm. Hij is met 6 millimeter ook erg slank. De Edge 70 is verder een complete smartphone, maar het updatebeleid valt wel tegen. Je koopt de Moto voor € 459,-

