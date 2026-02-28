De Xiaomi 17 Ultra is op 28 februari 2026 in Nederland gelanceerd, tegelijkertijd met de Xiaomi 17. Het Ultra-model is het meest luxe toestel van de serie, mede door de indrukwekkende camera’s en chipset.

Xiaomi 17 Ultra met abonnement of zonder?

Wat voor jou het voordeligst is, hangt af van je persoonlijke voorkeuren en situatie. Wil je de smartphone direct betalen of kies je liever voor een maandelijkse betaling? Als je kiest voor de maandelijkse betaling boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, (of 20 euro per maand voor een jaar) wordt dit gezien als een lening, wat resulteert in een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag daardoor lager kan uitvallen.

Wil je liever geen BKR-registratie bij een Xiaomi 17 Ultra met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag voor de Xiaomi in één keer te betalen. Zo krijg je alsnog de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat het invloed heeft op je kredietregistratie.

Kies je voor de Xiaomi 17 Ultra zonder abonnement, dan heb je veel meer keuzevrijheid, omdat je vrijwel elk sim-only abonnement kunt afsluiten. Het aanbod van sim-only abonnementen is veel groter, en er zijn verschillende aanbieders met scherpe prijzen. Voor sommige mensen kan een losse Xiaomi 17 Ultra in combinatie met een sim-only abonnement dan ook voordeliger uitpakken dan met een abonnement.

Waarop letten bij het afsluiten van een Xiaomi 17 Ultra met abonnement?

Wanneer je een Xiaomi 17 Ultra met abonnement kiest, zijn er verschillende elementen die bepalen welke optie het beste bij je past. Of je nu prioriteit geeft aan een groot datavolume, lage kosten of extra kortingen, het is essentieel om te letten op de looptijd van het abonnement, de keuze voor een simkaart of eSIM, en de mogelijkheid om te profiteren van combivoordelen bij je provider. Al deze factoren spelen een rol bij het vinden van de ideale deal voor jou.

Bepaal de looptijd van je abonnement

Een telefoonabonnement van 1 jaar geeft je meer flexibiliteit. Technologie verandert snel en met een kortlopend contract kun je na een jaar eenvoudig overstappen naar een nieuwer of voordeliger aanbod. Dit is vooral handig als je graag het nieuwste Xiaomi toestel of betere bundels wilt.

Een 2-jarig abonnement is daarentegen vaak voordeliger per maand, omdat providers korting geven op langere contracten. Dit is een goede keuze als je tevreden bent met je provider en je niet vaak wisselt van toestel of abonnement.

Kies een databundel bij je Xiaomi 17 Ultra

Het bepalen van de juiste hoeveelheid data bij je mobiele abonnement is afhankelijk van hoe je je telefoon gebruikt. Als je slechts af en toe iets opzoekt op het internet of een korte video bekijkt, volstaat een kleiner datapakket. Ben je echter iemand die veel streamt, downloadt of meerdere apps tegelijkertijd gebruikt, dan is een abonnement met een grotere databundel aan te raden. Zo voorkom je dat je snel zonder data komt te zitten.

Hoeveelheid GB Situatie Tot 3 GB Voor als je (zonder WiFi verbinding) regelmatig wat WhatsAppjes stuurt. Je e-mails en nieuws checkt en af en toe wat scrollt op social media. 3 tot 10 GB Voor als je (zonder WiFi verbinding) regelmatig scrolt op social media, muziek luistert via Spotify en af en toe wat filmpjes bekijkt op streamingsdiensten. Groter dan 20 GB Voor als je (zonder WiFi verbinding) veel gebruik maakt van streamingsdiensten zoals Netflix of Videoland. Het spelen van grote games en veel gebruik van social media.

Maak een keuze tussen een simkaart of eSIM

Wanneer je een telefoonabonnement afsluit, kun je kiezen tussen een fysieke simkaart of een eSIM. De traditionele simkaart is een betrouwbare keuze die in bijna elk toestel werkt en eenvoudig te verplaatsen is naar een ander apparaat.

De eSIM daarentegen is de digitale variant en biedt extra flexibiliteit: geen gedoe meer met kaartjes wisselen en de mogelijkheid om meerdere abonnementen op één toestel te beheren. Handig voor wie werk en privé gescheiden wil houden of vaak reist. Benieuwd of jouw Xiaomi 17 Ultra eSIM ondersteunt? Kijk dan even in de specificaties!

Let op extra korting bij je internet en/of tv provider

Bij veel providers krijg je korting of extra voordelen wanneer je meerdere abonnementen combineert. Heb je bijvoorbeeld al een tv- of internetabonnement bij een specifieke provider? Dan kun je vaak profiteren van een veel voordeligere prijs voor je Xiaomi 17 Ultra met abonnement. Ook geven providers vaak leuke extra’s zoals dubbele data, gratis (streaming)diensten of hogere internetsnelheid.

Waar vind ik het goedkoopste abonnement voor de Xiaomi 17 Ultra?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste Xiaomi 17 Ultra aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op prijs, belminuten, data en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past.

Wil je aanbiedingen met klantvoordeel zien? Klik dan ook op je internet- en tv-provider, zodat je snel toegang hebt tot deals met extra kortingen voor bestaande klanten.