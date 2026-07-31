Nothing Ear (3a) review: verrassend veel voor verrassend weinig

De nieuwste Nothing-oortjes zijn uit. De Ear (3a) valt op door z’n betaalbaarheid en kekke kleuropties, waaronder knalgeel. Het is echter de concurrentie die jaloers moet zijn.

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Dit is de Nothing Ear (3a) review

Het is alweer twee jaar geleden dat de Nothing Ear (a) verscheen. De komst van de Ear (3a) begin deze maand betekent eindelijk een opvolger in de betaalbare oortjes-lijn van Nothing. Op papier wordt het lastig om de sterke in-ear-oordopjes uit 2024 te verslaan.

De nieuwste generatie is opvallend genoeg gelanceerd met dezelfde adviesprijs van 99 euro en lijkt qua design veel op de voorganger. De Ear (3a)-oortjes bewijzen echter dat ze niet even goed zijn. Sterker nog: ze zijn beter! Lees snel waarom en welke minpunten ik ben tegengekomen.

Het reviewmodel van de Ear (3a) is ter beschikking gesteld door Nothing.

Pluspunten Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding Prettig geluid en veel EQ-opties

Prettig geluid en veel EQ-opties Mooi ontwerp, zit comfortabel

Mooi ontwerp, zit comfortabel App is uitgebreid en werkt goed

App is uitgebreid en werkt goed Leuke kleuren voor paradijsvogels Minpunten Aanraakbesturing niet optimaal

Aanraakbesturing niet optimaal Accuduur had iets beter gekund

Accuduur had iets beter gekund Geen kabeltje in doos

Fraaie en functionele oplaadcase

De oplaadcase van de nieuwste generatie lijkt wel een kopie van de case waar de Ear (a)-oortjes destijds in zaten. Dat wil zeggen: een transparant design, zodat je ze ook kunt bewonderen met het deksel dicht. Persoonlijk vind ik het prettig dat ze maar op één manier passen en een klein rood en wit stipje hebben (net als de binnenkant van de case). Zo ben je er zeker van dat de oortjes goed zitten en direct beginnen met opladen.

Net als bij de Ear (a) heeft Nothing de kleur van de oortjes ook voor een groot deel verwerkt in het oplaaddoosje. Dat maakt dat mijn reviewmodel nogal geel is. Wellicht leuk voor in het kerstpakket van de NS, DHL of Heijmans, want die vibe geeft deze geeltint me. Het is ideaal voor wie wil opvallen, zeker ook de nieuwe roze variant. Minder avontuurlijke dragers kunnen de oortjes ook in het wit of zwart bestellen.

Dat de meegeleverde tips iets lichter geel zijn, valt alleen de aandachtige kijker op. Daarover gesproken: met vier verschillende formaten tips (XS tot L) zit er altijd wel een tip bij die jou als gegoten zit. Het zijn de enige accessoires die je in de verpakking vindt, naar een usb-c-kabel zullen kopers tevergeefs zoeken. Dat is wat karig, maar de meeste mensen hebben er vast nog eentje in huis liggen. Het heeft ook wel wat duurzaams.

Het doosje is lekker licht (slechts 40 gram), maar voelt desondanks stevig aan. Wie korte nagels heeft, zal wat moeten oefenen om het te openen. Daar krijg je gelukkig handigheid in, zo heb ik gemerkt. Nieuw zijn de drie ledjes in de case. Deze geven bij het openen van de case aan hoe vol de accu is. Met een (geel) knopje aan de andere kant zet je de oortjes in de koppelmodus. Dit kunnen de lichtjes ook weergeven. Aan de achterkant zit de usb-c-poort en dan is alles over deze uitstekende case wel verteld.

Comfortabele oortjes met iets grotere driver

Gezien de herkenbare looks, zoals de grotendeels transparante steeltjes, zou je het misschien niet zeggen, maar Nothing heeft z’n nieuwste budgetvriendelijke oortjes wel degelijk doorontwikkeld. Zo heeft de Ear (3a) een iets grotere driver gekregen, van 12 millimeter. Ook wordt bluetooth 6.0 nu ondersteund en zijn er meer mogelijkheden om de equalizer aan te passen. Multipoint is natuurlijk ook weer aanwezig en schakelen tussen apparaten gaat moeiteloos.

De oortjes wegen een schamele 4,5 gram per stuk en dat komt het draagcomfort ten goede. Je voelt nauwelijks dat je ze in hebt, ook als je uren muziek luistert. Ze blijven bovendien goed zitten, wat voor sporters een vereiste is. De oordopjes hebben – net als de case – een IP54-certificering en zijn daardoor bestand tegen stof, zweet en spatwater. Fiets je in zware regen, dan is het wel aan te raden om ze even op te bergen.

Geluid klinkt standaard goed (en is nog te tweaken)

Dit is waarschijnlijk waar je écht benieuwd naar bent. Want hoe presteren de Ear (3a)-oortjes in de praktijk? Wanneer je de oortjes voor het eerst draagt en je favoriete muziek opzet, zal je opvallen hoe gebalanceerd en helder het geluid klinkt. Ook is er voldoende bas aanwezig. Voor de meeste genres zal het standaard profiel al een goede keuze zijn. Voor oortjes in deze prijsklasse presteren ze bovengemiddeld goed.

Lusiteraars met verstand van equalizers hebben echt alle opties om daar mee te spelen. Nothing helpt je daarbij een handje met een eenvoudige modus in de app waar je profielen vindt als ‘Meer bas’, ‘Meer hoge tonen’ en ‘Stem’. Ook vind je persoonlijke EQ-profielen van experts en kun je zelf aan de schuifjes gaan zitten om tot jouw favoriete afstelling te komen. Goed nieuws voor audiofielen met duidelijke voorkeuren.

Wie op het werk is en even vol moet focussen, maakt gebruik van de uitstekend werkende noise cancelling. Deze ruisonderdrukking heeft drie standen en is ook nog zelf nog aan te passen. Met de transparantiemodus hoor je nog wel omgevingsgeluid, wat in het verkeer de veiligere optie is dan een volledige afsluiting van de gehoorgang. Ook hier geen klachten en enkel lof. De basis van de Ear (3a) zit zeer sterk in elkaar.

Nieuw: opnamefunctie voor muziek en gesprekken

Een geinige feature die op de Nothing Ear (3a) debuteert, is Audio Snapshot. Dit onderscheidt de oortjes echt van de eerste generatie, die het zonder deze functie moest doen. Het idee is dat je korte fragmenten (zowel muziek als telefoongesprekken) met de oortjes kunt opnemen door er tegelijkertijd kort in te knijpen. De dopjes hebben 32 MB aan geheugen ingebouwd en je maakt opnames van maximaal 60 seconden.

Ik heb dit getest en het werkt allemaal prima. Het lijkt echter wel meer een gimmick dan een noodzakelijke functie. Of ik heb gewoon nog niet de juiste toepassing hiervoor gevonden, dat kan ook. De opgenomen audio is ook niet van dezelfde kwaliteit als het origineel, wat het nog iets minder nuttig maakt. Bij telefoongesprekken hoort de ander aan de lijn uit privacy-oogpunt dat er een opname wordt gestart.

Die opgenomen gesprekken kun je overigens laten transcribreren. Ook het krijgen van een AI-samenvatting van een gesprek behoort tot de mogelijkheden. Dit werkt ook in het Nederlands en is verrassend nauwkeurig. Alle opnames vind je terug in de complete en gebruiksvriendelijke Nothing X-app, die we hierna nog verder bespreken. Spoiler: als je alles uit de oortjes wil halen, is het downloaden van deze app een absolute must.

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App is goed, aanraakbediening helaas minder

De Nothing X-app is precies wat je wil als koper van nieuwe draadloze oordopjes: een overzichtelijke plek om van alles in te stellen en te bekijken. Denk aan info als het batterijpercentage van de oortjes, maar ook zaken als het updaten van de oortjes of personaliseren van de ruisonderdrukking en equalizer. Wat je hier waarschijnlijk ook gaat doen, is de aanraakbediening aan jouw wensen aanpassen. Dit heet ‘Regelaars’.

Er zijn zes regelaars waarvan je er vijf kunt personaliseren. Hoewel het in de basis allemaal werkt, heb ik na twee weken grondig testen wel wat op- en aanmerkingen. Ten eerste is er sprake van een lichte vertraging na het doen van een actie. Muziek pauzeert niet gelijk en een nieuw nummer start niet direct na het indrukken van de steeltjes. Het zijn details, maar mijn ervaring is dat duurdere oordopjes dit vaak beter en sneller doen.

Ten tweede is de bediening zelf niet per se goed bevallen. Zo moet je soms een paar keer knijpen op het steeltje of dit even ingedrukt houden (of een combinatie) om iets te bereiken. Handelingen die meer moeite kosten én foutgevoeliger zijn dan een enkele tik- of swipebeweging. Deze opties zijn er helaas niet. Aan de bediening zou ik daarom persoonlijk wat sleutelen, maar dat kan een kwestie van wennen of voorkeur zijn.

Nothing X NOTHING TECHNOLOGY LIMITED 9.0 (68.820 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Accuduur voldoende, maar geen troef

De accuduur bij de Ear (3a) is helaas wat soberder van de vorige generatie. Dat komt wellicht door de nieuwere drivers, verbeterde software en toevoeging van de Audio Snapshot-functie. In de praktijk kom je gelukkig niet snel tekort, want je luistert nog steeds een hele werkdag zonder te hoeven laden. Samen met de oplaadcase moet je volgens Nothing zo’n 42 uur non-stop luisteren kunnen halen.

Met de ANC ingeschakeld daalt de luistertijd naar zo’n 25 uur met de case en naar ongeveer 5 uur met alleen de oortjes. Prima, maar niets meer dan dat. Nothing belooft daarnaast dat de oortjes na vijf minuten in het doosje weer genoeg sap hebben om één uur muziek te kunnen luisteren. Al met al prima cijfers voor de alledaagse gebruiker. Draadloos laden is geen optie, maar dat mag in deze prijsklasse niet verwacht worden.

Conclusie Nothing Ear (3a) review

Ik weet niet precies wat ik verwacht had van deze oortjes. Met vrijwel dezelfde looks en adviesprijs eigenlijk gewoon een goed product, maar niks spectaculairs. De Ear (3a) heeft echter bewezen dat de concurrentie echt moet oppassen, want voor 99 euro hebben kopers een zeer compleet setje draadloze oordopjes te pakken. Bravo! Van de fraaie, degelijke case en comfortabele oortjes tot de zeer behoorlijke audiokwaliteit en geinige opnamefunctie; er is veel om blij van te worden. Ik raad de oortjes dan ook blind aan als je shopt met een budget van 100 euro. Dat de accuduur iets tegenvalt en er geen usb-c-kabel in de doos zit, valt prima mee te leven. Ook de aanraakbediening had ik graag anders gezien, maar dat kan persoonlijke voorkeur zijn. Slechts drie minpuntjes die een halfje van het cijfer afsnoepen; blijft een dikverdiende 8,5 over. De vorige generatie kost overigens nog maar € 59,-. Koop die als je minder wil uitgeven of geen interesse hebt in de opnamefunctie en geavanceerdere driver en EQ.

Nothing Ear (3a) kopen

Ben jij geïnteresseerd in deze nieuwe draadloze oortjes van Nothing? De Ear (3a) is verkrijgbaar in het wit, zwart, geel en roze. Dat is één kleurkeuze meer – roze – dan bij de Ear (a). Twee opvallende en twee minder opvallende opties, dus voor ieder wat wils.

De Nothing Ear (3a)-oordopjes hebben een adviesprijs van 99 euro, waarmee ze zoals gezegd even duur zijn als de oudere Ear (a). De draadloze doppen zijn sinds 7 juli te bestellen bij Coolblue, Belsimpel, Bol en op de officiële Nothing-website. Voor de actuele laagste prijs (€ 98,95), kijk je bij de deals hieronder.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste apparatuur zoals draadloze oordopjes, smartphones en smartwatches. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons en gadgets voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone mag verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De apparatuur die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste producten in de praktijk bevallen.

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