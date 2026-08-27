Google Pixel 11 Pro XL review: Hey Google, waar zijn de upgrades?

Dus je wil een grote, maar niet vouwbare smartphone die op een kale versie van Android draait? Dan kijk je misschien naar de Google Pixel 11 Pro XL, die we in deze review uitgebreid bespreken. We verklappen het maar vast: het is moeilijk om van dit toestel te houden.

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Google Pixel 11 Pro XL review

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro waren in 2022 geleden de eerste smartphones die Google officieel in Nederland uitbracht. Voor de Pro was je destijds een vrij schappelijke 899 euro kwijt. Inmiddels zijn we een paar generaties verder en betaal je voor de Pixel 11 Pro XL maar liefst 1399 euro.

Natuurlijk, werkgeheugen is duur en elke fabrikant heeft last van inflatie, maar dat is een stijging van dik 55 (!) procent in slechts vier jaar. We kennen geen andere telefoons die zó hard in prijs zijn gestegen.

Daar mogen dus best wat upgrades tegenover staan. Of je die ook krijgt, lees je in deze uitgebreide review van de Google Pixel 11 Pro XL!

Het reviewexemplaar van de Pixel 11 Pro XL is beschikbaar gesteld door Google.

In het kort

De Google Pixel 11 Pro XL is een degelijke smartphone, maar voor 1399 euro kun je bijna ieder ander (niet vouwbaar) toestel kopen. En deze Pixel kan de concurrentie op de belangrijkste vlakken simpelweg niet bijhouden.

Pluspunten Zeer fel scherm

Zeer fel scherm Fijne software

Fijne software Goede camera’s, maar… Minpunten … niet de béste camera’s

… niet de béste camera’s Chip is niet zo snel

Chip is niet zo snel Accuduur hooguit redelijk

Accuduur hooguit redelijk Erg duur voor de geboden hardware

Vooral telelens is beter

Google heeft twee van de drie camera’s achterop de Pixel 11 Pro vervangen. Bij de hoofdcamera zul je daar vaak niet zoveel van merken, want het gaat nog steeds om een 50 megapixel-exemplaar met een even grote sensor. Die is wel een stuk moderner, claimt Google. Dat moet je vooral merken als je 3x of 4x digitaal inzoomt. We gaan straks kijken of je in die scenario’s inderdaad mooiere foto’s schiet dan met de Pixel 10 Pro.

De 48 megapixel-groothoeklens is dezelfde als vorig jaar, maar de 48 megapixel-telelens is helemaal nieuw. Hoewel je er nog steeds 5x optisch mee inzoomt, is de sensor een stuk groter. Daardoor vangt hij meer licht op. Dat levert als het goed is mooiere foto’s op in het donker én als je 10x of nog verder (digitaal) inzoomt.

Hoofdcamera

Met de hoofdcamera schiet je heel herkenbare Pixel-foto’s. Ze hebben warme, maar niet te verzadigde kleuren en een stevig, maar niet overdreven contrast. We vinden ze er fijn uitzien, al krijgen de platen bij minder mooi weer soms wel een kunstmatig hoog dynamisch bereik.

Vooral wolken worden dan net iets te ‘mooi’ gemaakt. Dat doet Google waarschijnlijk om te voorkomen dat je foto te saai oogt. Wij zijn daar niet zo’n fan van. Liever saai dan onrealistisch.

Groothoeklens

Zoals gezegd is de groothoeklens dezelfde als op de Pixel 10 Pro. Dat is geen ramp, want hij is heel erg wijd (12 millimeter), wat toffe perspectieven oplevert. De scherpte is tot in de hoeken best goed. Als je de foto’s op een grotere monitor bekijkt, valt wel op dat de detaillering tegenvalt. Dat ligt aan de relatief kleine sensor. Die zorgt er ook voor dat schaduwen in nachtfoto’s vrij snel wazig worden.

Telelens

De nieuwe telelens is veruit de grootste upgrade. Hij schiet gewoon heel fijne foto’s met een erg natuurlijke uitstraling. Ze bevatten ook duidelijk meer details dan die van de groothoeklens. Dan hebben we het wel over kiekjes die je overdag schiet. In het donker heeft hij het duidelijk lastiger. De sensor is dan wel groter dan op de 10 Pro, maar nog altijd veel kleiner dan bij telefoons als de Xiaomi 17 Ultra, die ’s avonds beter presteert.

10x zoom

Als je 10x inzoomt, zien foto’s er overdag nog steeds prima uit. Ze zijn misschien nét iets minder scherp, maar daar merk je weinig van zolang je ze op het scherm van de Pixel zelf bekijkt. ’s Avonds zijn de platen weer minder indrukwekkend, al zouden we ze ook niet slecht willen noemen.

Vergeleken met de Pixel 10 Pro

Zoals gezegd beweert Google dat de Pixel 11 Pro beter presteert als je 3x of 4x (digitaal) inzoomt. Dan kun je nog geen gebruikmaken van de telelens en ben je afhankelijk van software en de kwaliteit van de hoofdcamera.

11 Pro 3x 10 Pro 3x 11 Pro 3x 10 Pro 3x

Google heeft niet gelogen. Vooral bij de foto’s van de bloemen links zie je dat de foto van de 11 Pro meer details bevat en minder kunstmatig verscherpt oogt.

11 Pro 4x 10 Pro 4x 11 Pro 5x 10 Pro 5x

De extra details zijn minder goed te spotten als je 4x inzoomt, maar de Pixel 11 Pro levert dan nog steeds een natuurlijker ogende foto af. Wanneer je 5x inzoomt, gaat de telelens aan de slag. Bij goede lichtomstandigheden is het verschil dan nauwelijks te zien.

11 Pro 10x 10 Pro 10x 11 Pro 40x 10 Pro 40x

Dat verandert als je 10x inzoomt. Door de grotere sensor van de telelens op de Pixel 11 Pro blijft er zichtbaar meer detail over. Als je het beeld 40x dichterbij haalt, gebruikt Google AI om de ontbrekende details in te vullen. Ook dan presteert de Pixel 11 Pro iets beter dan de 10 Pro, maar geen van beide foto’s zijn om over naar huis te schrijven.

11 Pro 5x 10 Pro 5x 11 Pro 10x 10 Pro 10x

’s Nachts is het lastig om echt enthousiast te worden over de telelens van de Pixel 11 Pro. Hij legt duidelijk meer details dan die van de 10 Pro, maar briljant is de camera niet. Datzelfde geldt als je 10x inzoomt. Beter dan vorig jaar, maar zeker niet geweldig.

Cameralooks

Naast twee nieuwe camera’s introduceert Google op de Pixel 11 Pro ook ‘Cameralooks’, waarmee je zelf vooraf bepaalt hoe je foto eruit moet zien. Dat lijkt sterk op wat Apple ‘Photographic styles’ noemt. Je kiest uit een aantal verschillende looks voor je foto’s, zoals ‘Origineel’, ‘Natuurlijk’, ‘Schaduwen’ en ‘Chique formeel’. Die kun je zelf nog aanpassen door bijvoorbeeld met het contrast of de schaduwen te spelen.

Dat kan zeker tof zijn, al moet je natuurlijk wel zin hebben om meer tijd in je foto’s te steken als je aan het fotograferen bent.

Al met al heeft de Pixel 11 Pro prima camera’s. We vinden ze beter dan die van de Samsung Galaxy S26 Ultra. Wel blijven ze achterlopen op die van de genoemde Xiaomi 17 Ultra en de Oppo Find X9 Ultra, die gewoon superieure hardware bieden.

Nog feller scherm, dikkere camerabalk

Google heeft zijn schermen altijd prima voor elkaar. De Pixel 11 Pro XL beschikt weer over een 6,8 inch-oled-display met uiteraard een ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. De maximale helderheid ging omhoog van 2200 naar 2400 nits met pieken tot 3600 nits (dat was bij de Pixel 10 Pro XL 3300 nits).

Dat zijn indrukwekkende cijfers en in de praktijk behoort de Pixel 11 Pro XL zeker tot de felste smartphones die we kennen. Daar hebben we wel twee kanttekeningen bij. De eerste: het verschil met de Pixel 10 Pro (XL) is met het blote oog heel lastig te zien. De tweede: die maximale helderheid loopt na een minuutje in de volle zon zichtbaar terug.

Dat doet het toestel waarschijnlijk om te voorkomen dat hij te warm wordt. Dat is geen groot probleem, die minuut is lang genoeg om een mail of appje te checken, maar verwacht dus niet dat je een half uur Netflix kunt kijken met het scherm op de felste stand.

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Aan het ontwerp heeft Google amper gesleuteld. De Pixel 11 Pro XL heeft nog steeds duidelijk dikkere schermranden dan de meeste andere high-end toestellen. Op de achterkant zien we de inmiddels iconische camerabalk. Waar die op de normale Pixel 11 een stuk dunner werd, is hij op de Pro’s juist iets dikker. Dat stoort niet, want we vinden het nog steeds één van de elegantste oplossingen. Bovendien wiebelt het toestel niet als je hem op tafel legt en dat is mooi meegenomen. De zwarte versie heeft nu bovendien matte in plaats van glanzende zijkanten, waar we erg blij mee zijn. Dat staat een stuk chiquer.

Waar een deel van de camerabalk op de Pixel 10-telefoons nog zilverkleurig was, is hij dit keer helemaal zwart. Dat heeft vermoedelijk te maken met de komst van HiLight, dat in de flitser is verwerkt. Daarover later meer. Op de bouwkwaliteit hebben we verder niets aan te merken. Dit is een zeer stevig toestel dat met zijn IP68-certificering prima bestand is tegen stof en water.

Tensor G6-chip houdt nog steeds niet over

Een nieuw jaar betekent een nieuwe Tensor-chip. En een nieuwe Tensor-chip betekent dat we zoals altijd moeten schrijven dat hij stevig achterloopt op de concurrentie. Of om het anders te zeggen: dit is veruit de traagste smartphone in zijn prijsklasse. Bij elke andere fabrikant krijg je voor 1400 euro een Dimensity 9500 of Snapdragon 8 Elite Gen 5, die gehakt maakt van de Tensor G6.

Deze chip is qua rekenkracht vergelijkbaar met de Snapdragon 8 Gen 3, die twee jaar geleden in veel high-end smartphones zat. De gpu is nog veel zwakker, wat de Pixel gewoon geen aanrader maakt als je veel grafisch intensieve taken uitvoert.

Dat is de theorie, maar ook in de dagelijkse praktijk merk je dat de chip niet tot de absolute top behoort is. Soms heeft een app net iets langer nodig om te laden dan op andere smartphones. Een heel enkele keer zagen we tijdens het testen zelfs een kleine visuele hapering. Niks ernstigs, maar je moet er wel rekening mee houden.

Een ander pijnpunt: de goedkoopste variant van de Pixel 11 Pro (met 256GB opslag) is honderd euro duurder dan de 10 Pro XL vorig jaar, maar heeft minder werkgeheugen: 12GB in plaats van 16GB. Dat heeft uiteraard alles te maken met de AI-crisis, waardoor werkgeheugen erg duur is. Wie toch 16GB wil, zal voor de variant met 512GB moeten gaan.

Google optimaliseert de Tensor G6 wel voor AI-taken. Daarnaast zouden nachtfoto’s veel sneller verwerkt moeten worden dan voorheen. We hebben de Pixel 11 Pro XL hiervoor rechtstreeks vergeleken met de Pixel 10 Pro en vonden het verschil nogal tegenvallen. Het gaat vaak net een tel rapper, maar je moet alsnog best lang wachten voor de software je kiekje heeft verfraaid.

De randzaken zijn bij Google zoals altijd dik in orde. De stereospeakers klinken prima en de ultrasonische vingerafdrukscanner werkt supersnel. Toch heb je die misschien niet eens nodig, want ook gezichtsherkenning functioneert (zolang er voldoende licht is) uitstekend.

HiLight is een curieuze keuze

Op de laatste paar Pixel Pro’s zat een temperatuursensor waarmee je kon meten hoe warm bepaalde oppervlakken of vloeistoffen zijn. Dat voelde altijd nogal niche voor een smartphone. Op de Pixel 11 Pro XL laat Google deze sensor weg. Waarschijnlijk zal niemand hem missen.

Over zijn officieuze opvolger zijn we helaas evenmin enthousiast. ‘HiLight’ is een soort opgevoerde flitser die niet alleen je foto’s belicht, maar ook functioneert als notificatiesysteem. Je krijgt bijvoorbeeld ‘visuele feedback’ als je met Gemini praat. Wanneer je toestel met het scherm naar beneden op tafel ligt, knippert het lampje dus. De meerwaarde hiervan ontgaat ons, want je weet zelf best of en wanneer je in gesprek bent met de AI-assistent, toch?

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Het lampje kan ook in een aantal kleuren knipperen als je gebeld door één van je ‘favoriete contacten’. Dat is op zich leuk, maar je kunt geen kleuren toewijzen aan het ontvangen van bijvoorbeeld een email of een WhatsApp-bericht. Aangezien veel mensen amper nog bellen, voelt dat als een curieuze keuze.

We hopen daarom dat Google de mogelijkheden van HiLight flink gaat uitbreiden. Op dit moment vinden we het de meest nutteloze toevoeging aan een smartphone sinds… nou ja, sinds de temperatuursensor die hij vervangt.

Uit de doos draait deze Pixel uiteraard op Android 17, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Je profiteert van Googles uitstekende softwarebeleid: het toestel ontvangt zeven grote nieuwe versies van Android en ook zeven jaar Pixel Drops met nieuwe functies plus zeven jaar beveiligingspatches. Daarmee ben je dus een heel lange tijd verzekerd van een goed werkende smartphone.

Waar andere fabrikanten een eigen schil over Android heen leggen, kies Google voor de kale versie. Die bevalt ons uitstekend. Een Pixel levert nog altijd de fijnste en meest logische gebruikservaring.

Natuurlijk zijn ook alle bekende AI-functies weer van de partij. Nieuw is Magic Capture, waarmee je simpel gezegd tegelijk video’s en foto’s kunt maken. De software selecteert automatisch frames uit het filmpje die het goed zouden doen als foto en maakt daar 12 megapixel-kiekjes van. Vooral voor ouders die achter jonge kinderen aanrennen kan dat zeker handig zijn.

Precies één dag prik

Doorgaans vergroten fabrikanten de accu bij een nieuwe smartphone. Google maakte de batterij van de Pixel 11 Pro XL juist ietsje kleiner. De capaciteit bedraagt 5115 mAh, terwijl dat bij zijn voorganger 5200 mAh was. Geen enorm verschil uiteraard en zolang je geen gekke dingen doet, gaat de telefoon makkelijk een dag mee.

Maar wat als je wél gekke dingen doet? Veel foto’s maken op vakantie of tijdens een dagje uit bijvoorbeeld? Dan wordt het in onze ervaring een beetje krap. En dat is jammer, want je bent dan toch bezig met de accu van je smartphone. We hopen daarom van harte dat Google bij de Pixel 12 Pro XL kiest voor een silicium-koolstofaccu. Die zou een capaciteit van makkelijk 7000 mAh mogelijk maken.

Opladen gaat nog steeds met maximaal 45 watt, waardoor de accu na een halfuur voor ongeveer 75 procent gevuld moet zijn. Draadloos bedraagt de snelheid maximaal 25 watt. Heel fijn zijn de ingebouwde magneten, waardoor de lader altijd op de juiste plek terechtkomt.

Conclusie Google Pixel 11 Pro XL review

Iets betere camera’s, een nieuwe chip, een net wat feller scherm en een zeer beperkt notificatiesysteem: daarmee hebben we de grootste vernieuwingen van de Google Pixel 11 Pro XL wel gehad. Een downgrade is er ook: de goedkoopste versie heeft ‘slechts’ 12 in plaats van 16GB werkgeheugen. Toch ging de prijs omhoog van 1299 naar 1399 euro.

Voor dat bedrag mag je een smartphone verwachten die op ieder vlak tot de top behoort. Die krijg je niet. De accuduur is net voldoende, maar loopt achter op vrijwel elke andere smartphone van dit formaat. De chip presteert zelfs ronduit ondermaats in vergelijking met de concurrentie in deze prijsklasse.

Blijft over de fijne software en een uitstekend updatebeleid. Dat is onvoldoende om de Pixel 11 Pro XL te kunnen aanbevelen. Wie graag een Pixel wil, kan voorlopig beter naar een afgeprijsd model van de vorige generatie kijken.

Google Pixel 11 Pro XL kopen

Wil je de Google Pixel 11 Pro XL na het lezen van deze review kopen? Zoals gezegd bedraagt de adviesprijs 1399 euro. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslag.

Voor 1529 euro koop je de variant met 16GB werkgeheugen en 512GB opslag. Soms kun je geld besparen door direct ook een abonnement af te sluiten. De beste deals vind je hieronder.

Alternatieven

Heb je wel een flinke smak geld over voor je volgende smartphone, maar wordt het niet de Google Pixel 11 Pro XL? Dit zijn drie goede alternatieven.

1. Samsung Galaxy S26 Ultra

Het duurste toestel van Samsung kost je nu nog ‘maar’ € 949,90 en is daarmee honderden euro’s goedkoper dan de Pixel 11 Pro XL. Je koopt een lichtere, veel snellere smartphone die dankzij de zuinigere chip ook nog eens langer meegaat én rapper oplaadt. Samsung levert gratis een S Pen mee, biedt een privacyscherm en een updatebeleid dat gelijk is aan dat van Google. Alleen qua camera’s geven we de voorkeur aan de Pixel.

2. Oppo Find X9 Pro

Wil je juist bétere camera’s dan die van de Pixel 11 Pro XL? Kijk dan eens naar de Oppo Find X9 Pro. Die biedt ook een anderhalf keer grotere accu én een snellere chip. Qua updatebeleid loopt Oppo wel iets achter op Google: je krijgt vijf grote Android-upgrades en zes jaar beveiligingspatches. Het toestel kost je momenteel € 1.039,-. Voor € 1.495,- bestel je trouwens de Find X9 Ultra, waarmee je nóg mooiere foto’s maakt.

Oppo Find X9 Pro

3. Google Pixel 10 Pro XL

Blijf je toch liever bij Google? Dan ligt het voor de hand om naar de voorganger van de Pixel 11 Pro XL te kijken. Dat is uiteraard de Pixel 10 Pro XL. Qua snelheid zul je in het dagelijks leven weinig verschil merken en het scherm is vrijwel even mooi. Alleen de betere telelens zul je misschien gaan missen. Je bespaart echter flink, want de Pixel 10 Pro XL bestel je nu voor € 936,-. Je krijgt nog zes jaar alle belangrijke updates.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

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