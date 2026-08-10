Samsung Galaxy Watch 9 review: overtuigt zelfs de luie scepticus

Ik ben geen sporter, heb geen Samsung-telefoon én vind smartwatches meestal niet zo mooi. Toch is de nieuwe Galaxy Watch 9 mij behoorlijk goed bevallen!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Samsung Galaxy Watch 9 review

De langverwachte opvolger van de populaire Watch 8 is sinds vorige week officieel uit. Ik heb die negende generatie van de Galaxy Watch de afgelopen twee weken om mijn pols gehad en uitgebreid aan de tand gevoeld.

Laat ik beginnen met zeggen dat ik geen smartwatch-man ben. Plastic bandjes, relatief grote of lompe designs, meldingen die om mijn aandacht vragen: geef mij maar een ouderwets uurwerk. Ook zul je mij niet snel op een racefiets of hardloopschoenen zien, waarmee ik natuurlijk verwijs naar de titel van deze review.

Het is wellicht geen verrassing meer, maar de Galaxy Watch 9 (adviesprijs 409 euro) heeft mij positief verrast, zowel qua design als functies. Zo heeft het horloge me bewuster gemaakt van mijn slaap, energie, hartslag en beweging. Ik heb zelfs voor het eerst in jaren een stukje gerend. Enfin, je leest al mijn ervaringen in deze review en ook of de Watch 9 nu al de moeite waard is of dat je beter nog even kunt wachten.

Het reviewmodel van de Galaxy Watch 9 (40 mm, kastkleur Cream) is ter beschikking gesteld door Samsung.

In het kort

De Galaxy Watch 9 is een bijzonder fraai en slim klokje dat veel goed doet: van de uitgebreide mogelijkheden om (sport)prestaties bij te houden tot allerlei functies waar je je telefoon niet meer voor nodig hebt. Niet te vergeten deelt de Watch 9 interessante gezondheidsinformatie en -tips met je. Goed voor de bewustwording. Gevaar is wel dat beginnende dragers licht overweldigd kunnen raken. Dat geldt vooral voor de drukke Samsung Health-app. Veel is dus niet altijd beter. Daarnaast is het jammer dat sommige functies niet beschikbaar zijn zonder Samsung-telefoon. En dan is er ook nog de fikse adviesprijs van ruim 400 euro die mensen kan afschrikken.

Pluspunten Fraai design en draagt comfortabel

Fraai design en draagt comfortabel Software erg fijn in gebruik

Software erg fijn in gebruik Bijzonder veel functies en informatie

Bijzonder veel functies en informatie Voelt echt als verlengstuk telefoon

Voelt echt als verlengstuk telefoon Updatebeleid Minpunten Hoge adviesprijs

Hoge adviesprijs Accuduur niet super

Accuduur niet super Niet alle functies als je geen Samsung-telefoon hebt

‘Kussenontwerp’ is weer om te zoenen

Met de Watch 8 introduceerde Samsung een ander design. Het nieuwste horloge heeft dit zogenaamde ‘kussenontwerp’ ook weer. Ik vind het persoonlijk erg strak en stijlvol vergeleken bij de hoekigere smartwatches van enkele concurrenten. Wat je je bij dit ontwerp moet voorstellen? Het ronde scherm ligt op een aluminium behuizing die wat wegheeft van een vierkant met vier rechte zijden, maar wel met afgeronde hoeken.

Aan de afmetingen is vrij weinig veranderd . Wel heeft Samsung het horloge 1,5 gram zwaarder gemaakt, waardoor het nu zo’n 32 gram weegt. Dat maakt voor het draagcomfort niets uit, dat is echt uitstekend. Je voelt het horloge nauwelijks zitten. Dat het klokje licht is, zegt niks over de stevigheid. De Watch 9 heeft een IP68-certificaat en is daarmee bewezen stof- en waterbestendig (tot 5 ATM).

Als persoon met een bescheiden polsomvang vallen grotere smartwatches per definitie af vanwege de lompe look. Daarom is het fijn dat de kleinste uitvoering die Samsung verkoopt, weer 40 millimeter meet. Dit zal zelfs de meeste vrouwen best elegant staan. Er is ook een 44 millimeter-variant van de Watch 9, mocht je een grotere kast of scherm willen. Er is nog meer te kiezen, want naast de horlogekast in Cream, is er een zwarte variant (Graphite). Het grotere model is er naast Graphite ook in een Silver-uitvoering.

Het scherm van het klokje dat ik van Samsung opgestuurd kreeg, is 1,3 inch groot. Met maximaal 3000 nits is het super-amoled-display goed af te lezen in de volle zon. Deze schermgrootte en piekhelderheid had de Watch 8 overigens ook al. Wie de grotere variant draagt, leest alles af van een 1,5 inch scherm. Aan de rechterkant van het scherm vind je twee vertrouwde knopjes. Daarover later meer.

Het bandje in de doos van mijn reviewmodel is strak en hagelwit. Dat zorgt voor een sportieve uitstraling, wat bij je moet passen. Ik vraag me af hoe deze kleur opgewassen is tegen zonnebrand, make-up en andere zaken die kunnen vlekken. Samsung verkoopt zoals bekend ook bandjes in andere kleuren en bandjes met ribbels (Fabric Band). Zelf zou ik voor de zwarte case in combinatie met een zwart of olijfgroen bandje gaan. Dat is wat minder sportief en wellicht ook minder kwetsbaar voor vlekken.

Het uiteinde van het bandje blijft op z’n plek door twee lusjes die je kunt schuiven, met een technische term ‘losse passanten’ genoemd. Laatste feitje: het bandje schijnt 17 procent lichter te zijn dan dat van de Watch 8. Dat compenseert weer wat met de iets zwaardere case. Tijd om onder de motorkap te gluren.

Snellere Qualcomm-chip bevalt goed

De eerste echte verbeteringen ten opzichte van eerdere generaties vind je onder de motorkap. Waar de Watch 7 en Watch 8 dezelfde chipset van eigen makelij deelden – de Exynos W1000 – is Samsung dit jaar gaan shoppen bij Qualcomm. Daar haalden ze de splinternieuwe Snapdragon Wear Elite-chip. Volgens de Zuid-Koreanen is de Watch 9 de eerste Galaxy Watch met deze geavanceerde chipset aan boord.

Ook aanwezig is 2GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte, dezelfde configuratie als bij de Watch 8. Eerlijk gezegd had ik gezien de huidige RAMageddon geen upgrade verwacht. Hier is stilstand denk ik eerder vooruitgang dan achteruitgang. Smartphones bijvoorbeeld hebben tegenwoordig immers steeds vaker te maken met een downgrade in werkgeheugen of interne opslag.

Wie een tijdje met de Watch 9 speelt, zal merken dat alles heerlijk rap aanvoelt: swipen tussen tegels, menu’s openen, apps opstarten, instellingen wijzigen. Ik heb eigenlijk geen enkele keer een hapering gemerkt. Wellicht gebeurt dat wel als je het horloge nog wat harder aan het werk zet. De gemiddelde gebruiker, waaronder ik mezelf schaar, zal de behaalde snelheid en soepelheid zeer prettig vinden.

Hoe en wat de Watch 9 me heeft laten (z)weten

Met een smartwatch kun je anno 2026 echt een heleboel: sportprestaties bijhouden, gezondheid tracken, media bedienen, appjes lezen en beantwoorden, contactloos betalen en meer. Dit heb ik (op contactloos betalen na) de afgelopen tijd allemaal veelvuldig gedaan. Hieronder vind je een preciezer overzicht:

elke nacht mijn slaapkwaliteit laten meten, geleerd wat voor type slaper ik ben (een leeuw) en uitgebreid slaapadvies gekregen;

inzicht gekregen in hartslag en calorieënverbranding tijdens en na fietsritjes en wandelingen;

een lichaamsmeting laten doen;

mijn hardloopniveau achterhaald (niveau 5), wat geen pretje was: twaalf minuten volop rennen en ondertussen veel te zacht gecoacht worden door een robotstem in steenkolen-Nederlands. Ik liep continu met het horloge aan mijn oor om wat te horen.

Dit alles is mogelijk door de vele sensoren in de Watch 9. Die brengen bijvoorbeeld de hartslag en hoeveelheid zuurstof in het bloed in kaart. Een functie die op dit model wordt geïntroduceerd, is een soort gehoorbescherming. Hierbij wordt in realtime meegeluisterd aan hoeveel decibel je jezelf blootstelt. Zoals gebruikelijk zijn er ook opties om de menstruatiecyclus bij te houden. Ook voor mindfullness en voeding zijn talloze functies om hieraan te werken of dit bij te houden.

Daarnaast kan de nieuwste Galaxy Watch je carotenoïdenniveau (anti-oxidanten) registreren, je bloeddruk en ECG meten en slaapapneu detecteren. Voor deze specifieke functies heb je echter wel een Samsung-telefoon – en de app Samsung Health – nodig, wat ik als OnePlus-gebruiker toch wel vervelend vind. Het zou de Watch 9 nog beter in de markt zetten als Samsung wél alle functies voor iedereen beschikbaar zou maken.

En zijn trouwens enkele positieve gedragsveranderingen die ik heb gemerkt, zo:

ben ik vaker opgestaan van mijn bureau om even te gaan lopen;

heb ik mijn telefoon minder vaak gebruikt;

heb ik steeds hogere doelen gesteld voor mijn dagelijks aantal stappen;

ben ik waterinname gaan bijhouden om de aanbevolen hoeveelheid wél te halen;

ben ik meestal naar bed gegaan op het moment van het bedtijdadvies;

heb ik mijn humeur op vaste momenten gelogd.

Ik denk dat de uitgebreide mogelijkheden op het gebied van sport en gezondheid in de breedste zin van het woord de Watch 9 tot een van de beste opties in dit prijssegment maakt.

Fijne software en bediening, drukke Health-app

Met een nieuwe generatie komt ook een nieuwe Wear OS. We zitten inmiddels bij Wear OS 7 in combinatie met de eigen schil die Samsung daaroverheen legt. In dit geval is dat One UI 9 Watch. Zoals we al eerder meldden in onze reviews van de Watch 7 en 8, is de software-ervaring op slimme klokjes van Samsung doorgaans erg prettig. De Watch 9 is gelukkig geen uitzondering. Het ruime aanbod aan apps die echt goed werken, is een voordeel van deze Wear OS-watch. Daarnaast werkt de besturing goed en intuïtief.

Meldingen verwijderen doe je door ze omhoog te swipen, tegels toevoegen is een fluitje van cent, evenals apps bedienen als YouTube of Spotify. Met een veeg van boven naar beneden open je de snelle instellingen, met een swipe omhoog open je geïnstalleerde apps. Daar zit een knop boven om te zien welke apps je open hebt staan. Swipe erdoorheen of verwijder ze. Door langs de randen van het scherm te wrijven, boots je het effect van de fysieke draairing na, die we kennen van de Galaxy Watch 8 Classic.

Zoals al aangegeven, zitten er slechts twee knoppen aan de zijkant van het horloge: de onderste om één scherm terug te gaan en de bovenste om direct naar het homescreen te gaan. Wie ze tegelijkertijd indrukt, maakt een screenshot. Daar zie je hieronder zes voorbeelden van.

Je geeft de Watch 9 zelf de wijzerplaat die jij mooi vindt. Er zijn talloze platen gratis te downloaden in de fijne Galaxy Wearable-app. Die is ideaal om het quick panel aan te passen, tegels toe te voegen of de volgorde van apps te wijzigen. Dit werkt net wat handiger op een telefoonscherm dan op de smartwatch zelf. Er is nog een app die je waarschijnlijk wil installeren als Watch 9-eigenaar. Dat is de eerdere genoemde app Samsung Health.

Deze is nogal druk en onoverzichtelijk. Er is eigenlijk veel te veel om te ontdekken. Toch is de app zeker de moeite waard als je dieper in alle data wil duiken. Van mijn eerder beschreven hardloopavontuur is een schat aan nuttige info te vinden, inclusief advies voor nieuwe loopjes. Maar er is meer. Denk aan een barcodescanner om voedsel te loggen en allerlei ademhalingsoefeningen. Ik vermoed dat je wat vaker in de app moet zitten om echt je weg te kunnen vinden en het kaf van het koren te scheiden.

Tot slot het updatebeleid voor de Galaxy Watch 9. Waar de voorgangers vier jaar lang voorzien worden van updates, krijgt de nieuwe generatie deze tot eind juli 2031, praktisch vijf jaar dus. Dat is niet zo goed als de smartphones van Samsung, maar best netjes. Wel is de vraag of de accuduur de komende jaren niet te hard achteruit gaat, waardoor het horloge minder bruikbaar wordt.

Grotere batterij, zelfde batterijduur

Daarover gesproken: de Galaxy Watch 9 beschikt over een grotere batterij dan de Watch 8, al is het verschil niet enorm. Het 40 millimeter-model heeft een 390 mAh-accu, terwijl de grotere 44 millimeter-variant een 445 mAh-exemplaar heeft. Ter vergelijking: bij de Galaxy Watch 8 was dit 325 mAh (40 mm) en 435 mAh (44 mm). Ondanks de grotere capaciteit belooft Samsung dezelfde 30 uur aan batterijduur.

Je laadt het horloge in ongeveer anderhalf uur helemaal op met de meegeleverde lader. Tijdens de meeste laadbeurten werd het horloge nogal warm, iets wat ik ook heb gemerkt tijdens de installatie. Dat kan erbij horen, maar is toch enigszins vervelend. Verder moet je rekening houden met anderhalf tot twee dagen op één lading. Dat is met het always-on-display overdag aan en ’s nachts uit. Niet per se slecht, maar bij intensiever gebruik kan ik me voorstellen dat zelfs anderhalve dag lastig wordt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Conclusie Samsung Galaxy Watch 9 review

Ik ben aangenaam verrast door de Galaxy Watch 9. Je merkt direct dat er heel veel mogelijk is en dat je bewust kunt werken aan je gezondheid. Het ontwerp is weer fraai en schrikt mij als drager van klassieke horloges niet af. Dat is een dikke plus. Met de nieuwe chip kun je bovendien snel navigeren en de software werkt als een zonnetje. De accuduur zou wel wat beter kunnen en het is zonde dat je een Samsung-telefoon nodig hebt voor alle mogelijkheden. Toch is het aanbod aan functies zonder Samsung nog steeds ruim genoeg voor verreweg de meeste gebruikers. Dat geldt ook voor de vele opties om het horloge echt van jou te maken (wijzerplaat, kleur kast en kleur en type bandje). Gezien het kostenplaatje, is het goed dat de adviesprijs van Samsung-apparaten doorgaans weinig waard is. Zo betaalde je enkele dagen na de officiële lancering nog ‘maar’ € 354,-. Ben je al eigenaar van een Samsung-telefoon, dan is de Watch 9 het ideale verlengstuk. Maar ook voor iedereen met een ander merk telefoon in de broekzak, is dit horloge een echte aanwinst. Wie echter geduld heeft, wacht nog wat langer en scoort zo wellicht een nóg betere deal.

Samsung Galaxy Watch 9 kopen

De Galaxy Watch 9 rolt van de band in twee formaten: 40 en 44 millimeter. De kleinste heeft zoals gezegd de twee kastkleuren Cream en Graphite. Die van 44 millimeter is er in de kleuren Graphite en Silver. Voor 409 euro heb je het instapmodel: de bluetooth-variant van de Watch 9 in de 40 millimeter-uitvoering.

Op 7 augustus is de Samsung Galaxy Watch 9 officieel uitgekomen. Zoals je hieronder ziet, is de adviesprijs van het model besproken in deze review inmiddels al gedaald naar € 354,-. Check hieronder de beste deals en prijzen, ook voor de horloges met mobiel internet (LTE).

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door smartwatches, van budgettoestellen tot modellen die wel 500 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de techwereld actief is en al heel wat slimme klokjes voorbij heeft zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste producten kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartwatches die we testen, gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe deze in de praktijk bevallen.

Meer smartwatch-reviews lezen?