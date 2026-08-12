Google Pixel 11 los toestel: vergelijk de beste prijzen en aanbiedingen

Op 12 augustus heeft Google de nieuwe Pixel 11 reeks gelanceerd. Op deze pagina vind je een overzicht van de beste deals voor een losse Pixel 11. Gebruik de filters en vind gemakkelijk de beste deal voor jou!

Waar vind ik de Google Pixel 11 het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste Pixel 11 aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op geheugenopslag, garantie en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past.

Ga je voor een Google Pixel 11 los toestel of met abonnement?

Wat voor jou het voordeligst is, hangt af van je persoonlijke voorkeuren en situatie. Wil je de smartphone direct betalen of kies je liever voor een maandelijkse betaling? Als je kiest voor de maandelijkse betaling boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat resulteert in een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag daardoor lager kan uitvallen.

Wil je liever geen BKR-registratie? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag voor de Pixel 11 in één keer te betalen. Zo krijg je alsnog de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat het invloed heeft op je kredietregistratie.

Kies je voor de Google Pixel 11 zonder abonnement, dan heb je veel meer keuzevrijheid, omdat je vrijwel elk sim-only abonnement kunt afsluiten. Het aanbod van sim-only abonnementen is veel groter, en er zijn verschillende aanbieders met scherpe prijzen. Voor sommige mensen kan een losse Pixel 11 in combinatie met een sim-only abonnement dan ook voordeliger uitpakken dan met een abonnement.

Pixel 11 los kopen – Alle prijzen op een rij

Maak een keuze in de opslagcapaciteit

De opslagcapaciteit van je smartphone is cruciaal voor hoe je de telefoon gebruikt. Voor de meeste mensen is 128 GB voldoende, maar als je veel films en foto’s opslaat, kan 256 GB of 512 GB handiger zijn. Voor de allerzwaarste gebruikers die geen ruimte willen missen, is er soms de optie van 1 TB opslag.

Google Pixel 11 los kopen: dit krijg je

Google heeft de Pixel 11 voorzien van een 6,3 inch oled-scherm en de nieuwe Tensor G6-processor. Deze chip is sneller en energiezuiniger dan zijn voorganger en is ontwikkeld met Googles eigen Android- en AI-functies in gedachten.

Nieuw is Pixel Glow. Met lichteffecten op de achterkant van het toestel zie je bepaalde meldingen zonder het scherm aan te zetten. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer de Pixel 11 tijdens het werk of eten met het display naar beneden op tafel ligt.

Ook de verbinding is verbeterd dankzij een nieuwe modem. Die moet efficiënter met energie omgaan en minder warmte produceren. Daardoor moet de Pixel 11 niet alleen sneller verbinding kunnen maken, maar ook zuiniger omgaan met zijn accu.

Google ondersteunt de Pixel 11 bovendien jarenlang met nieuwe software. Je krijgt zeven jaar Android-updates en beveiligingspatches, waardoor het toestel tot in 2033 ondersteund wordt. Dat maakt de smartphone interessant als je meerdere jaren met hetzelfde toestel wilt doen.