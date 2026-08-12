Google Pixel 11 Pro los toestel: vergelijk aanbiedingen en prijzen

Op deze pagina vind je het overzicht van alle aanbiedingen voor de Pixel 11 Pro zonder abonnement. Gebruik de filters om jouw perfecte deal te vinden. Ons systeem haalt de laagste prijzen op bij de aanbieders, zo vind jij de beste prijs.

Waar vind ik de goedkoopst Google Pixel 11 Pro?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste Pixel 11 Pro aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op geheugenopslag, garantie en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past.

Google Pixel 11 Pro los toestel of met abonnement

Wat voor jou het meest voordelig is, hangt af van je eigen situatie en voorkeuren. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever maandelijks een vast bedrag betalen? Als je kiest voor de maandlasten boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat kan leiden tot een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je later een hypotheek wilt aanvragen, omdat het invloed heeft op het leenbedrag dat je kunt krijgen.

Wil je geen BKR-registratie bij een Pixel 11 Pro met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag van de Pixel 11 Pro in één keer te betalen. Zo profiteer je alsnog van de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat je kredietregistratie beïnvloed wordt.

Als je de Pixel 11 Pro zonder abonnement kiest, krijg je veel meer keuzevrijheid in je sim-only abonnement. Er is een breed aanbod aan sim-only deals met scherpe prijzen van diverse aanbieders. Voor sommige mensen is een losse Pixel 11 Pro met sim-only dan ook voordeliger dan het combineren met een abonnement.

Google Pixel 11 Pro Prijzen