De opvolger van de Samsung Galaxy A56 is officieel. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de Samsung Galaxy A57:

6,7 inch-scherm, 1900 nits, 120Hz-ververssnelheid

Nieuwe en snellere Exynos 1680-processor

8GB aan werkgeheugen, 128/256GB/512GB opslag

Draait op Android 16, krijgt zes jaar lang Android-upgrades

Drie camera’s achterop: 50 + 12 + 5 megapixel

5000 mAh-accu: 60 procent opgeladen in 30 minuten

Vanaf € 529,-, in vier kleuren

Is een Samsung A57 met abonnement goedkoper?

Wat voor jou het meest voordelig is, hangt af van je eigen situatie en voorkeuren. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever maandelijks een vast bedrag betalen? Als je kiest voor de maandlasten boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar (of 20 euro per maand voor een jaar), wordt dit gezien als een lening, wat kan leiden tot een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je later een hypotheek wilt aanvragen, omdat het invloed heeft op het leenbedrag dat je kunt krijgen.

Wil je geen BKR-registratie bij een Samsung Galaxy A57 met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag van de A57 in één keer te betalen. Zo profiteer je alsnog van de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat je kredietregistratie beïnvloed wordt.

Als je de Samsung A57 zonder abonnement kiest, krijg je veel meer keuzevrijheid in je sim-only abonnement. Er is een breed aanbod aan sim-only deals met scherpe prijzen van diverse aanbieders. Voor sommige mensen is een losse Samsung A57 met sim-only dan ook voordeliger dan het combineren met een abonnement.

Waarop letten bij het afsluiten van een Galaxy A57 met abonnement?

Bij het kiezen van een Samsung A57 met abonnement zijn er verschillende factoren waarmee je rekening moet houden om de beste optie voor jouw situatie te vinden. Of je nu een abonnement zoekt met veel data, een aantrekkelijke prijs of extra voordelen, het is belangrijk om te kijken naar de looptijd, de keuze tussen een simkaart of eSIM, en eventuele combivoordelen bij je provider.

Bepaal de looptijd van je abonnement

Als je graag regelmatig een nieuwe smartphone wilt of verwacht dat je mobiele behoeften snel veranderen, dan is een 1-jarig abonnement een slimme keuze. Hiermee blijf je flexibel en kun je sneller inspelen op nieuwe technologieën of aanbiedingen.

Daarentegen biedt een 2-jarig contract zekerheid: je hoeft je geen zorgen te maken over prijsstijgingen en profiteert vaak van lagere maandlasten. Dit is ideaal als je tevreden bent met je toestel en niet elk jaar een nieuwe Samsung telefoon nodig hebt.

Kies een databundel bij je A57

Het bepalen van de juiste hoeveelheid data bij je mobiele abonnement is afhankelijk van hoe je je telefoon gebruikt. Als je slechts af en toe iets opzoekt op het internet of een korte video bekijkt, volstaat een kleiner datapakket. Ben je echter iemand die veel streamt, downloadt of meerdere apps tegelijkertijd gebruikt, dan is een abonnement met een grotere databundel aan te raden. Zo voorkom je dat je snel zonder data komt te zitten.

Kleine databundel tot 3 gb Voor als je (zonder WiFi verbinding) regelmatig wat WhatsAppjes stuurt. Je e-mails en nieuws checkt en af en toe wat scrolt op social media. Gemiddelde databundel 3 tot 10 gb Voor als je (zonder WiFi verbinding) regelmatig scrolt op social media, muziek luistert via Spotify en af en toe wat filmpjes bekijkt op streamingsdiensten. Grote databundel groter dan 20 gb Voor als je (zonder WiFi verbinding) veel gebruik maakt van streamingsdiensten zoals Netflix of Videoland. Het spelen van grote games en veel gebruik maakt van social media.

Maak een keuze tussen een simkaart of eSIM

Bij het afsluiten van een telefoonabonnement heb je de keuze tussen een fysieke simkaart en een eSIM. Een fysieke simkaart is een bekende optie die in de meeste toestellen past en eenvoudig over te zetten is naar een andere telefoon.

De eSIM is een digitale oplossing die meer gemak biedt: je hoeft geen kaart te plaatsen en kunt moeiteloos meerdere abonnementen op één apparaat beheren. Perfect voor mensen die werk en privé gescheiden willen houden of veel op reis zijn. Wil je weten of jouw A57 eSIM ondersteunt? Bekijk dan de specificaties!

Let op extra korting bij je internet/tv provider

Als je al een tv- of internetabonnement hebt bij een bepaalde provider, kun je vaak profiteren van extra voordelen. Sluit je een Samsung A57 met abonnement af dan bieden veel providers kortingen of speciale deals aan wanneer je meerdere diensten combineert. Zo bespaar je op je maandlasten en heb je alles onder één dak geregeld!

Waar is de Samsung Galaxy A57 met abonnement het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste aanbieding voor de A57 als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op prijs, belminuten, data en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past. Wil je aanbiedingen met klantvoordeel zien? Klik dan ook op je internet- en tv-provider, zodat je snel toegang hebt tot deals met extra kortingen voor bestaande klanten.