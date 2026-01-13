Beste smartwatches voor heren: Dit zijn de topmodellen in 2026

Tijd voor een nieuwe smartwatch? Geen zin om urenlang te speuren naar de beste smartwatch voor heren? Dan zit je hier goed. Android Planet test voortdurend smartwatches en heeft de best geteste smartwatches voor mannen met elkaar vergeleken. De resultaten, onze bevindingen en de beste deals vind je in deze koopgids.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste smartwatch voor de man

Smartwatches zijn er in allerlei soorten en maten, met uiteenlopende features en sterk verschillende prijzen. Maar, welke smartwatch past het best bij jouw situatie? Zoals je van ons gewend bent, verwijzen we je natuurlijk ook naar de scherpste aanbiedingen via onze prijsvergelijker.

Dit zijn volgens Android Planet de beste smartwatches voor heren in 2026.

Laatste update: maandag 8 januari 2026

Smartwatch heren in het kort

In onderstaande lijst zie je in één oogopslag welke smartwatches wij heren aanraden, in willekeurige volgorde. Benieuwd naar de uitgebreide specificaties en reviews? Gebruik de inhoudsopgave, klik hieronder op de smartwatches of scrol lekker verder.

Advies smartwatches voor heren gedetailleerd

#1 – OnePlus Watch 3

Dit vinden we goed WearOS

WearOS Indrukwekkende accuduur

Indrukwekkende accuduur Handige kroonwieltje weer terug Dit vinden we minder goed Updatebeleid nogal kort

Updatebeleid nogal kort Geen eSIM-mogelijkheid

OnePlus sloeg met zijn eerste smartwatch in 2021 de plank mis. Het bedrijf nam vorig jaar revanche met de Watch 2, die we meteen als een van de beste horloges van 2024 bestempelden. En dan is er nu de OnePlus Watch 3, een ontzettend sterke smartwatch.

De OnePlus Watch 3 (volledige review) is beschikbaar in twee formaten: 43 en 46 millimeter. Het horloge heeft een ronde behuizing van roestvrij staal, met bovenop een laagje saffierglas. Het bandje zit comfortabel en opent en sluit makkelijk. Aan de rechterkant zitten twee knopjes, waaronder een kroonwieltje. Een fijne toevoeging om vlotjes door de interface te kunnen navigeren zonder dat je vinger het halve scherm bedekt. Het horloge is vrij groot (scherm van 1,5 inch) en dus niet voor de kleine pols.

OnePlus pakt het bij de Watch 3 anders aan. Het slimme horloge heeft namelijk niet één, maar twee processoren: een krachtige Snapdragon W5 Gen 1-chip voor zwaardere taken en een energiezuinige chip. Beide chips werken efficiënt met elkaar samen om het horloge soepel te laten draaien.

Het OnePlus-horloge is voorzien van Wear OS 5, het besturingssysteem van Google. Hierdoor kun je veel apps in de Play Store downloaden. Je koppelt de Watch 3 met je smartphone via de overzichtelijke OHealth-app. De app zit boordevol informatie en handige gezondheidsfuncties om te ontdekken.

Waar de OnePlus Watch 3 zich echt mee onderscheidt, is de accuduur. Genoeg om bij normaal gebruik zo’n vijf dagen mee te gaan. Dat is veel langer dan de meeste Wear OS-horloges. Natuurlijk loopt de accu van de Watch 3 bij intensief gebruik (veel notificaties, veel sporten) sneller leeg. Maar opladen gaat gelukkig lekker vlot: na tien minuutjes opladen, kun je weer een dag vooruit.

Tot en met 2027 verschijnen er beveiligingspatches voor de Watch 3. Acceptabel, maar niets speciaal. Maar dat is slechts een van de weinige mindere punten van dit absolute tophorloge, dat anno 2026 ook nog eens ontzettend betaalbaar is, kijk maar:

OnePlus Watch 3 deals OnePlus Watch 3 43 mm Siliconen band Roestvrij staal € 160,61 onbekend Bekijk bij AliExpress OnePlus Watch 3 46 mm Siliconen band Roestvrij staal € 168,11 onbekend Bekijk bij AliExpress OnePlus Watch 3 43 mm Siliconen band Roestvrij staal € 199,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Vergelijk alle OnePlus Watch 3 prijzen

#2 – Samsung Galaxy Watch 7

Dit vinden we goed Fijne, complete smartwatch

Fijne, complete smartwatch Nieuwe snelle chip

Nieuwe snelle chip Inmiddels goed geprijsd Dit vinden we minder goed Weinig vernieuwend

Weinig vernieuwend Accuduur niet super

De Samsung Galaxy Watch 7 is al een jaartje oud, want zijn opvolger (Galaxy Watch 8) is al uit. Toch staat de Watch 7 in ons lijstje, vanwege zijn flink gedaalde prijskaartje.

De waarheid mag gezegd worden: de Samsung Galaxy Watch 7 ziet er precies hetzelfde uit als z’n voorganger. Maar dat betekent dus wel weer een strak vormgegeven smartwatch met een schermpje van 1,3 inch of 1,5 inch, afhankelijk van welke versie je kiest. Wel is er een nieuw bandje met ribbels en gekleurde stiksels. Deze geven het horloge een speelse, maar toch stoere look.

De Watch 7 heeft een nieuwe Exynos W1000-chip aan boord. Volgens Samsung is die drie keer zo snel is als de processor in de Watch 6. Lastig te beoordelen, maar het horloge werkt in ieder geval vlot. Zo open je snel je apps, ga je vlug door de interface en zijn er weinig haperingen. Bovendien is de chip energiezuiniger, gunstig voor de accuduur. De opslagruimte is met 32 gigabyte dubbel zo groot als bij de Watch 6.

Verder is de Galaxy Watch 7 van allerlei sensoren voorzien om je gezondheid bij te houden. Het registreert bijvoorbeeld automatisch dat je een stukje gaat wandelen of fietsen. Daarnaast iser een verbeterde BioActive-sensor die beter en nauwkeuriger je sportactiviteiten en hartslag registreert.

Op accugebied is er op papier weinig nieuw aan de Samsung Galaxy Watch 7. Het 44 millimeter-model van het horloge heeft opnieuw een 425 mAh-batterij, genoeg voor een volle dag gebruik. De accuduur daalt wel als je het always-on-display aan hebt staan. Gelukkig laadt de Watch 7 lekker vlot op: in iets meer dan een uur zit-ie weer vol.

Zie je deze zeer degelijke smartwatch van Samsung wel zitten en wil je ‘m in huis halen? Het horloge is in twee formaten beschikbaar: 40 en 44 millimeter. Lees ook zeker onze uitgebreide review van de Samsung Galaxy Watch 7. Hieronder staan de scherpste deals.

#3 – Garmin Venu 3(S)

Dit vinden we goed Zeer lange batterijduur

Zeer lange batterijduur Amoled-scherm

Amoled-scherm Rolstoelmodus Dit vinden we minder goed Geen eSIM-mogelijkheid

Geen eSIM-mogelijkheid Redelijk aan de prijs

Garmin heeft inmiddels een opvolger voor de succesvolle Venu 2: de Venu 3. Die hoort wat ons betreft zeker thuis in deze lijst met beste smartwatches voor heren. De Venu 3 heeft een wat groter scherm (1,4 inch) en een scherper amoled-scherm (resolutie: 454 bij 454 pixels).

Dat scherm geniet bescherming van een laagje Gorilla Glass. De rand is van roestvrij staal. De batterij is nog sterker en kan nu 14 dagen mee op een enkele acculading. Met de GPS-functie doorlopend aan, haal je dat uiteraard niet. Maar nog steeds is de accuduur echt indrukwekkend.

Wat de Venu 3 redelijk uniek maakt, is dat deze ideaal is voor personen die aan een rolstoel gebonden zijn. Het slimme klokje beschikt namelijk over een rolstoelmodus die informatie over workouts bijhoudt. Blijf je te lang stilzitten, dan word je aangespoord om te bewegen.

Ook wordt de hoeveelheid pushes van de rolstoelwielen bijgehouden. Zo weet je dus precies hoeveel inspanning je hebt verricht. Maar er zijn nog tientallen andere modi en sporten. Het horloge detecteert bovendien middagdutjes, controleert je slaap en geeft advies. Op reis doet de Venu 3 er alles aan om te vermijden dat je een jetlag krijgt.

Overigens kun je via dit Garmin-horloge ook gewoon bellen dankzij de microfoon en speaker. Betalen (NFC) met het horloge kan ook. Je smartphone moet wel in de buurt blijven, want er is geen mogelijkheid tot eSIM. De Garmin Venu 3S is trouwens het kleinere broertje (41 millimeter) van de Venu 3 (45 millimeter). Bekijk hier de beste deals.

Garmin Venu 3(S) deals Garmin Venu 3 Venu 3S 41 mm Siliconen band Roestvrij staal € 367,95 1 dag Bekijk bij Belsimpel Garmin Venu 3 Venu 3S 41 mm Siliconen band Roestvrij staal € 367,95 2 dagen Bekijk bij Amazon Garmin Venu 3 45 mm Siliconen band Aluminium € 367,95 4 dagen Bekijk bij Belsimpel Vergelijk alle Garmin Venu 3(S) prijzen

#4 – Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Dit vinden we goed Nieuw design (draaibare rand weer terug)

Nieuw design (draaibare rand weer terug) Fijne software

Fijne software Comfortabel Dit vinden we minder goed Weinig vernieuwend

Weinig vernieuwend Zelfde chip en accu als voorganger

De Samsung Galaxy Watch 8 Classic en de reguliere Watch 8 hebben dezelfde Exynos W1000-chip als de voorganger. Wel is het design een stuk spannender. Maar deze Watch 8 Classic heeft nog meer pluspunten die een plek in onze lijst van beste smartwatches voor heren meer dan rechtvaardigt.

De Watch 8 Classic heeft een nieuw design, dat Samsung het ‘kussenontwerp’ noemt: een rond scherm op een vierkantere behuizing. Wat tevens opvalt, is de terugkeer van de fysieke draairing. Hiermee navigeer je soepel door menu’s. Daarnaast is er aan de zijkant een extra actieknop te vinden. Deze activeert direct de sportmodus. In de Galaxy Wearable-app kun je de knop echter ook aan een andere actie koppelen.

De Watch 8 Classic heeft 2 gigabyte aan werkgeheugen en 64 gigabyte aan opslagruimte. Dat er geen nieuwe processor in het slimme horloge zit, betekent niet dat-ie langzaam is. De smartwatch voelt in namelijk vlot aan en levert vloeiende prestaties. De Galaxy Watch 8 Classic heeft veel functies om je slaapgedrag te monitoren en ook de nodige sensoren om je gezondheid in kaart te brengen.

De Samsung Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic zijn de eerste smartwatches met Wear OS 6. Daar legt Samsung zijn One UI 8 Watch-software overheen en die is verbeterd. Zo kun je nu meerdere widgets op één tegel kwijt. Gemini is nu ook aanwezig op de Galaxy Watch 8 (Classic). Gebruik de AI bijvoorbeeld om een workout te starten met een spraakcommando of check algemene info via Gemini. Dit werkt niet perfect, wel prima.

Met een 435 mAh-accu verstopt in de smartwatch, is de batterijduur van de Galaxy Watch 8 Classic vergelijkbaar met die van zijn voorganger. Dat wil zeggen: bij normaal gebruik gaat je horloge en volle dag mee. Maar gebruik je het alleen om meldingen te checken, je beweging, hartslag en slaap bij te houden? Dan is twee dagen ook haalbaar. Deze prestaties zijn niet speciaal, maar voor de gemiddelde gebruiker voldoende.

Net als de voorgangers krijgen de Galaxy Watch 8 en de Classic vier jaar lang upgrades, waardoor ze tot en met 2029 worden bijgewerkt met de nieuwste features. Prima wat ons betreft. Je hebt opnieuw twee formaten om uit te kiezen: 40 en 44 millimeter. Lees ook de volledige review van de Samsung Galaxy Watch 8 (Classic).

#5 – Huawei Watch GT 6 Pro

Dit vinden we goed Titanium behuizing en helder scherm

Titanium behuizing en helder scherm Veel sport- en gezondheidsfuncties

Veel sport- en gezondheidsfuncties Uitstekende batterijduur Dit vinden we minder goed Draait niet op WearOS

Draait niet op WearOS Betalen met smartwatch is omslachtig

Huawei heeft met de Huawei Watch GT 6 Pro een dijk van een horloge gebouwd. Niet alleen qua formaat (46 millimeter), maar ook qua materiaal (titanium behuizing) en prestaties. De smartwatch is aan de prijs, maar daar krijg je dan wel een hele hoop voor terug.

Het achthoekige ontwerp kennen we nog van z’n voorganger. Dit maakt de Watch GT 6 Pro weer tot een stoer horloge voor de sportieveling. Op het scherm van 1,47 inch lees je veel info af op het amoled-paneel. Duiken met dit horloge kan tot 50 meter onderwater en hij is stofdicht. De robuuste looks maken dat dit horloge opvalt tussen de vele minimalistische smartwatches.

Huawei laat niet veel los over de hardware van z’n wearables, maar dat is geen ramp. Navigeren door menu’s gaat snel, het starten van apps en sportmodi gaat vlot en haperingen zijn er vrijwel niet. Een hartslagsensor en bloedsaturatiemeter zijn weer aanwezig. Een bijzonder sterk punt van de Watch GT 6 Pro is de zeer accurate locatiebepaling, ideaal voor een getrouwe weergave van de routes die je aflegt.

De GT 6 Pro draait op Huawei’s eigen HarmonyOS 6. Dit besturingssysteem lijkt in grote lijnen op dat van concurrenten. Veel informatie lees je gewoon af op het scherm, maar voor uitgebreidere inzichten heb je de Huawei Gezondheids-app nodig. Zoals bekend zijn de apps van Huawei doorgaans compleet en gebruiksvriendelijk, maar voor de installatie moet je altijd best wat moeite doen. Het ligt aan jou of je daar trek in hebt.

Waarschijnlijk wil je je nieuwe smartwatch ook gebruiken om gemakkelijk te betalen. Dat is echter erg lastig met Huawei, want de fabrikant kan geen gebruikmaken van de Google Wallet. Je bent dus aangewezen op een matige Poolse Wallet-app met allerlei haken en ogen. Het is een van de weinige minpunten van de Watch GT 6 Pro.

Voor de forse prijs van de Huawei Watch GT 6 Pro, mag je hoge verwachtingen hebben. Gelukkig krijg je ook een hoop in huis. Het robuuste horloge combineert vele sport- en gezondheidsfuncties met een uitstekende batterijduur. Meer info? Lees dan de volledige review van de Huawei Watch GT 6 Pro. Je koopt hem vanaf € 320,- bij meerdere webshops.

Veelgestelde vragen