Je hebt een budget voor jezelf bepaald en zoekt de beste smartphone onder 300 euro. Maar welke telefoon moet je hebben? We helpen je in deze uitgebreide koopgids.

Beste Android-smartphones onder 300 euro

Om je te helpen heeft de Android Planet-redactie een lijst samengesteld van met de zes beste Android-smartphones onder 300 euro. In deze koopgids vergelijken we de bestgeteste Android-smartphones met elkaar, zodat je een weloverwogen beslissing kan maken.

Benieuwd naar de beste Android toestellen tot 300 euro? Lees dan snel verder.

Deze beste smartphone onder 300 euro koopgids wordt voortdurend bijgewerkt. Laatste update: 12 april 2022

Top 6 Beste smartphones onder 300 euro: gedetailleerd

#1 – Samsung Galaxy A52s

1 /8

Krachtpatser

Camerakwaliteit

Waterdicht door IP67-certificering

Indrukwekkend 120Hz scherm

Langzame oplader meegeleverd

Onnodige software (bloatware)

Middelmatige stereospeakers

De nummer één en aanvoerder in de lijst beste smartphone onder 300 euro is de Galaxy A52s van de welbekende smartphonemaker Samsung.

De A52s is de in deze prijsklasse een krachtpatser en de opvolger van de populaire Galaxy A52. De grootste vernieuwing ten opzichte van zijn voorganger is de komst van een nieuwere en snellere processor, wat multitasken makkelijker maakt.

5G-ondersteuning is aanwezig en het indrukwekkende amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz is een groot pluspunt. De helderheid is dik in orde, zodat ook het scherm in direct zonlicht aflezen geen probleem is.

De foto- en videokwaliteit is – zoals je van Samsung mag verwachten – meer dan prima. Je kunt daarbij met de camera’s aan zowel de voor- als achterkant in 4K kwaliteit filmen.

Waarom een Samsung Galaxy A52s kopen?

Redenen zijn er volop, het is niet voor niets de topper in deze top 6 beste smartphones onder 300 euro. Wat volgens ons de beste redenen om een Galaxy A52s te kopen zijn? Dit zijn ze:

Goede prestaties voor een betaalbare smartphone

Stof- en waterdicht

Stof- en waterdicht

Goed scherm met 120Hz-ondersteuning

Uitstekende foto- en videokwaliteit met camera’s die in 4K kunnen filmen

Updatevbeleid: 4 jaar Android-upgrades en 5 jaar beveiligingspatches

Zijn er redenen om de Samsung Galaxy A52s niet te kopen?

Natuurlijk is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Dit zijn punten waarop de Galaxy A52s steekjes laat vallen:

Batterijcapaciteit (4500 mAh) is krap aan wanneer je het scherm op 120Hz instelt

Design is weinig vernieuwend

Geleverd met een erg trage oplader (15 Watt)

Samsung Galaxy A52s review van onze redactie

Wil je nog meer weten van de Galaxy A52s? Onze redacteur Wouter heeft het toestel uitvoerig getest. Al zijn bevindingen zijn te lezen in de Galaxy A52s review, waarin hij dieper ingaat op de hardware, software en camera’s.

Samsung Galaxy A52s specificaties

Display 6,5 inch-super-amoled Resolutie 2400 bij 1080 (full hd) Max verversingssnelheid 120Hz Accu 4500 mAh Accuduur Een dag tot anderhalve dag bij normaal gebruik Oplaadtijd Anderhalf uur van 0 tot 100 procent Camera’s 64MP-hoofdcamera, groothoeklens, macro, dieptesensor Videokwaliteit 4K 30FPS Stof- en waterdicht Ja Oplader inbegrepen Ja, 15 Watt Opslagcapaciteit 128GB, 256GB Werkgeheugen 6GB Updatebeleid 4 jaar Android-updates, 5 jaar beveiliging

#2 – Poco F3 5G

1 /3

Uitstekend scherm met 120Hz-ververssnelheid

Goede accuduur en snel opladen

Erg krachtig voor deze prijs

Scherm is wel heel groot

Zware software en bloatware

Design vindt niet iedereen mooi

Er is weinig dat we niet goed vinden aan de Poco F3. Je krijgt voor (relatief) weinig geld een razendsnelle processor, knallend display en een goede accu. Onder de motorkap bevindt zich een Snapdragon 870-processor, met de keuze uit 6GB of 8GB werkgeheugen en tot maximaal 256GB opslag. Ook 5G-ondersteuning is van de partij.

Dat gezegd hebbende, laat de Poco F3 wat steken vallen als het op foto- en videokwaliteit aankomt. Vooral in situaties met weinig licht hebben de camera’s het moeilijk – dat doet de Galaxy A52s bijvoorbeeld een stuk beter.

De accuduur is met een inhoud van 4520 mAh goed te noemen. Bij licht tot normaal gebruik moet het je kunnen lukken om twee dagen door te komen zonder opladen. Moet je tussendoor opladen, dan komt de 33 Watt-snellader van pas.

Waarom de Poco F3 kopen?

Nu de prijs van de Poco F3 omlaag is gegaan, is het zeker de moeite waard om ‘m in overweging te nemen. Ondanks dat hij op cameragebied niet de hoogste punten scoort, zijn dit een aantal goede redenen om de Poco F3 in huis te halen:

Dankzij de Snapdragon 870-chip en het 120Hz-scherm is er geen sprake van gestotter

Dun en licht design. Ligt heerlijk in de hand

Stereospeakers met Dolby Atmos-ondersteuning

Geen betere prijskwaliteit-verhouding in deze koopgids

Poco F3 review van onze redactie

Enthousiast over de Poco F3 en wil je graag meer weten? Geen probleem, want redacteur Mike heeft het toestel uitgebreid getest. Zijn bevindingen en alle specificaties kun je vinden in de Poco F3 review.

Poco F3 specificaties

Display 6,7 inch-amoled Resolutie 2400 bij 1080 (full hd) Max verversingssnelheid 120Hz Accu 4520 mAh Accuduur Twee dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd 50 minuten van 0 naar 100 procent Camera’s 48MP-hoofdcamera, groothoeklens, macrocamera Videokwaliteit 1080P 30FPS Stof- en waterdicht Spatwaterdicht Oplader inbegrepen Ja, 33 Watt Opslagcapaciteit 128GB, 256GB Werkgeheugen 6GB, 8GB

#3 – OnePlus Nord CE

1 /6

Lange accuduur en korte laadtijd

Filmen in 4K (30FPS)

Fraai design

Monochroomlens is een onnodige toevoeging

Monochroomlens is een onnodige toevoeging Geen IP (waterdichtheid) certificering

OnePlus weet heel goed hoe je een goede midrange smartphone in de markt zet, en dat is met de OnePlus Nord CE niet anders.

De nummer 3 in deze lijst is niet de meest spannende keuze, maar doet veel goed en bestempelen we daarom als de beste allrounder. Wat bij het vastpakken in positieve zin opvalt, is dat het toestel dun en licht is. Het 6,4 inch-amoled-scherm is indrukwekkend: kleuren zijn levendig en de contrasten worden goed weergegeven.

Qua hardware zit het ook wel snor. Onder de motorkap zit een Snapdragon 750G-processor, die je in staat stelt om moeiteloos te multitasken en YouTuben. Ook games zijn over het algemeen geen probleem. Door de aanwezige chip is 5G-ondersteuning ook van de partij.

Ook fijn is de lange accuduur (twee dagen bij licht tot normaal gebruik) en de snelle oplaadtijd. In iets minder dan een uur laadt een lege accu op van 0 naar 100 procent.

Waarom een OnePlus Nord CE kopen?

De OnePlus Nord CE doet dus een hoop dingen goed. Dit zouden onze redenen zijn om een OnePlus Nord CE te kopen:

Prachtig amoled-display.

Goede prestaties door Snapdragon 750G-chip

Toestel is dun, licht en ligt lekker in de hand

OnePlus Nord CE review

Android Planet-redacteur Wouter heeft de OnePlus Nord CE van dichtbij bekeken en het toestel een tijd lang uitgeprobeerd. Benieuwd naar zijn bevindingen? In de OnePlus Nord CE review gaat hij dieper in op het display, de hardware, software en camera’s.

OnePlus Nord CE specificaties

Display 6,4 inch-amoled Resolutie 2400 bij 1080 (full-hd) Max verversingssnelheid 90Hz Accu 4500 mAh Accuduur Twee dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd 1 uur van 0 tot 100 procent Camera’s 64MP-hoofdcamera, groothoeklens, monochroomlens Videokwaliteit 4K 30FPS Stof- en waterdicht Nee Oplader inbegrepen Ja, 30 Watt Opslagcapaciteit 128GB Werkgeheugen 8GB

#4 – Poco X4 Pro

1 /8

Uitstekend 6,7 inch-amoled-scherm (120Hz)

Design

Korte laadtijd (45 minuten van 0 tot 100 procent)

Koptelefoonaansluiting

Draait op Android 11

Geen 4K video-opname mogelijk

Poco-software is rommelig

Poco-software is rommelig Niet de snelste processor

Het Chinese Poco is misschien wel koning van de smartphones met een goede prijskwaliteit-verhouding. Ook deze opvolger van de populaire Poco X3 Pro is geen uitzondering. Het toestel heeft een groot scherm met dunne randen en hoge resolutie.

Dit alles wordt aangedreven door een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning. Qua prestaties niets te klagen, want multitasken en ook gamen verloopt soepel. Toch is de smartphone niet zo snel als zijn voorganger.

De camera- en fotokwaliteit is met zijn 48MP-hoofdcamera goed te noemen, maar niet geweldig. Vooral de videokwaliteit laat te wensen over: in 4K filmen is niet mogelijk, in tegenstelling tot andere smartphones in deze koopgids.

Waarom de Poco X4 Pro kopen?

Goede prijs-kwaliteitverhouding

Prima accuduur (twee dagen bij normaal gebruik) en snel laden

Indrukwekkend 6,7 inch-120Hz-display

Betaalbare krachtpatser

Poco X4 Pro review

Wil je voordat je besluit de Poco X4 Pro te kopen eerst nog meer informatie? Check dan de uitgebreide Poco X4 Pro review op Android Planet.

Poco X4 Pro specificaties

Display 6,7 inch-amoled Resolutie 2400 bij 1080 (full-hd) Max verversingssnelheid 120Hz Accu 5000 mAh Accuduur Twee dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd 45 minuten van 0 naar 100 procent Camera’s 48MP-hoofdcamera, groothoeklens, macrocamera Videokwaliteit 1080P 30FPS Stof- en waterdicht Ja, IP53-certificering Oplader inbegrepen Ja, 67 Watt Opslagcapaciteit 128GB, 256GB Werkgeheugen 6GB, 8GB

#5 – Xiaomi 11 Lite 5G NE

1 /1

Fraai design met dunne behuizing

Eén van de lichtste toestellen op de markt

Prestaties zijn prima voor elkaar

Kleine accu en korte accuduur (krap aan een dag bij normaal gebruik)

Kleine accu en korte accuduur (krap aan een dag bij normaal gebruik) MIUI-software van Xiaomi

De 11 Lite 5G NE vanXiaomi is een betaalbare Android-smartphone met 5G-ondersteuning. Het design is aantrekkelijk, de behuizing slank en licht. Met zijn gewicht van slechts 158 gram is het daarnaast één van de lichtste telefoons van 2022.

Wat betreft de specificaties is er weinig veranderd ten opzichte van zijn voorganger en is het te vergelijken met de andere toestellen in deze koopgids. Denk aan een 6,5 inch-amoled-scherm, die wordt aangestuurd door een snelle Snapdragon 778-processor, die je in staat stelt moeiteloos te multitasken, YouTuben en gamen.

Aan de kleine kant is de accu, die 4250 mAh meet. Daardoor is de accuduur beperkt tot een dag, wat een zwak punt van het toestel is. Opladen gaat relatief snel met de meegeleverde 33 Watt-oplader.

Waarom een Xiaomi 11 Lite 5G NE kopen?

Fraai design met dunne behuizing

Erg licht toestel

Goede hoofdcamera en dito fotokwaliteit

Xiaomi 11 Lite 5G NE specificaties

Display 6,5 inch-amoled Resolutie 2400 bij 1080 (full-hd) Max verversingssnelheid 90Hz Accu 4250 mAh Accuduur Een dag bij normaal gebruik Oplaadtijd 1 uur en 15 minuten van 0 naar 100 procent Camera’s 64MP-hoofdcamera, groothoeklens, macrocamera Videokwaliteit 4K 30FPS Stof- en waterdicht Spatwaterdicht Oplader inbegrepen Ja, 33 Watt Opslagcapaciteit 128GB, 256GB Werkgeheugen 6GB, 8GB

#6 – Motorola Moto G60

1 /8

Heerlijk grote accu (6000 mAh)

120Hz-scherm is heel groot (6,8 inch)

Kale Android-versie

Bijgeleverde oplader wat zwak (20 Watt), oplaadtijd is lang

Geen 5G-ondersteuning

Geen 5G-ondersteuning Moeilijk met één hand te bedienen

Zo zijn we aanbeland bij de zesde en tevens laatste Android-smartphone in deze beste smartphone onder 300 euro koopgids. Het is de Moto G60 van Motorola. Is het daardoor een slecht toestel? Allesbehalve!

Het grootste pluspunt van de Moto G60 is de gigantische 6000 mAh-accu. Bij licht gebruik is drie dagen zonder opladen haalbaar. Gebruik je de telefoon redelijk intensief, dan kun je anderhalve dag tot twee dagen zonder opladen.

De verdere specificaties van het toestel zijn ook goed. Er is gekozen voor een wat oudere Snapdragon 732G-processor, waardoor er helaas geen 5G-ondersteuning aanwezig is.

Het 6,8 inch-display is met zijn 120Hz ververssnelheid lekker vloeiend, maar wel lomp. Het beeld is scherp en de grootte van het display kan natuurlijk fijn zijn bij het bingen van je favoriete Netflix of HBO Max serie.

Waarom een Motorola Moto G60 kopen?

Kale Android versie zonder bloatware

Immens grote accu (6000 mAh) met bijhorende accuduur

Groot display met 120Hz ververssnelheid

Goede geluidskwaliteit uit de speakers

Motorola G60 vs Motorola G60s

We hebben in ze koopgids specifiek voor de Moto G60 gekozen, omdat de G60s mindere specificaties heeft. Meer lezen over de Motorola G60s? Check dan onze Motorola Moto G60s review van Android Planet.

Motorola Moto G60 specificaties

Display 6,8 inch-lcd Resolutie 2460 bij 1080 (full-hd) Max verversingssnelheid 120Hz Accu 6000 mAh Accuduur Twee tot drie dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd 2.5 uur van 0 naar 100 procent Camera’s 108MP-hoofdcamera, groothoeklens, macrocamera Videokwaliteit 4K 120FPS Stof- en waterdicht Spatwaterdicht Oplader inbegrepen Ja, 20 Watt Opslagcapaciteit 128GB Werkgeheugen 4GB, 6GB

Meer Android smartphones vergelijken

Benieuwd naar Android smartphones in andere prijs categorieën? Check dan onze beste smartphone onder 200 euro koopgids. Liever een totaaloverzicht van alle (populaire) smartphones, van premium tot budget? Dan kun je het best terecht op onze smartphones pagina.