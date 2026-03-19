Samsung Galaxy S26 Ultra review: innovatie kost de hoofdprijs

De Samsung Galaxy S26 Ultra is vernieuwend, maar daar betaal je wel de hoofdprijs voor. Of je de nieuwste Ultra nu moet overwegen, lees je in deze uitgebreide review.

Dit is de Samsung Galaxy S26 Ultra review

De Galaxy S-serie van Samsung staat al jaren nogal stil. De fabrikant vernieuwt maar mondjesmaat en houdt bijvoorbeeld lang vast aan dezelfde camera’s en batterij. Met de S26 Ultra, die je nu kunt kopen voor 1449 euro, komt daar eindelijk verandering in. Sterker nog: deze Ultra is door één feature echt innovatief. Dat zien we niet meer zo vaak in smartphoneland.

Het nieuwe privacyscherm ontbreekt bij de reguliere Galaxy S26 en S26 Plus, terwijl deze smartphones duurder zijn geworden. De Ultra behoudt juist dezelfde adviesprijs, maar blijft natuurlijk een erg duur vlaggenschip. We hebben de smartphone inmiddels uitgebreid getest en vertellen je in deze review alles over het privacyscherm en de andere features.

Het reviewexemplaar van de Galaxy S26 Ultra is beschikbaar gesteld door Samsung.

In het kort

De Galaxy S26 Ultra is het ultieme vlaggenschip van Samsung en voor het eerst sinds jaren écht vernieuwend. Het privacyscherm is uniek werkt gewoon erg goed. Ook is de S26 Ultra voorzien van razendsnelle hardware, een goed updatebeleid en een lange accuduur. En o ja, de smartphone laadt ook nog eens sneller op. Maar, daar moet je wel diep voor in de buidel tasten.

Pluspunten
Privacyscherm is innovatief

Privacyscherm is innovatief Goede accuduur en sneller opladen

Goede accuduur en sneller opladen
Razendsnel
Minpunten
Erg duur

Erg duur Niet de allerbeste camera’s voor deze prijs

Niet de allerbeste camera's voor deze prijs
Camera-eiland steekt erg uit

Camera’s: eindelijk verandering

Samsung houdt al jaren vast aan dezelfde camera’s op de Galaxy S-telefoons, maar gooit het dit jaar over een andere boeg. Bij de S26 Ultra althans, want de S26 en S26 Plus moeten het doen met precies dezelfde camera’s als de afgelopen jaren. In de Galaxy S26 (Plus) review lees je daar alles over.

De Galaxy S26 Ultra heeft net als zijn voorganger een 200 megapixel-hoofdcamera, maar de lens is lichtsterker. Hierdoor moet je betere foto’s in het donker maken. Dat geldt ook voor de 50 megapixel-periscooplens, die 5x optische zoom mogelijk maakt. Het diafragma van de hoofdcamera gaat van f/1.7 naar f/1.4, de periscooplens van f/3.4 naar f/2.9. Hierbij geldt: hoe kleiner het getal, des te meer licht de lens kan opvangen.

Daarnaast heeft de Ultra dezelfde 50 megapixel-groothoeklens als vorig jaar en opnieuw een tweede telelens van 10 megapixel. Bij die telelens kiest Samsung opvallend genoeg voor een kleinere sensor en dat is jammer. De camera was bij de S25 Ultra al niet geweldig en maakt ook nu geen fantastische plaatjes. Slecht zijn de foto’s dan ook weer niet, zeker als je genoeg daglicht voorhanden hebt, maar de lens is simpelweg te beperkt.

De Galaxy S26 Ultra is verder behoorlijk allround en maakt in iedere situatie wel een goede foto met veel details. De hoofdcamera is natuurlijk de beste van het viertal en doet ook bij mindere lichtomstandigheden zijn werk goed. De andere camera’s hebben het in het donker moeilijker, maar doen het zeker niet slecht.

De 50 megapixel-groothoeklens levert prima plaatjes af en wijkt qua kleuren niet af van de hoofdcamera. Dat is altijd mooi meegenomen. Wel zie je aan de zijkanten van groothoekfoto’s dat er minder detail aanwezig is en het beeld een beetje is vervormd, al valt het ook niet heel erg op.

Met de twee telelenzen laat Samsung je tot zelfs 100x digitaal inzoomen, maar dat levert geen beste plaatjes op. In de camera-app zie je knopjes tot 10x zoom en als je de beste kwaliteit wil, raden we aan om het bij 10x zoomen te laten. Bij verder inzoomen zien de foto’s er minder mooi uit, al kun je met 20x nog wel bruikbare kiekjes maken.

Privacyscherm als grote innovatie

Dé grote vernieuwing bij de Samsung Galaxy S26 Ultra is natuurlijk het privacydisplay. Je schakelt de functie in via de snelle instellingen, waarna mensen om je heen niet meer kunnen meekijken op jouw scherm. Zie het als een ingebouwde privacy-screenprotector, die je ook voor andere Android-telefoons kunt kopen.

Eerlijk is eerlijk: het privacydisplay is erg tof en werkt uitstekend. Op de foto’s hieronder zie je hoe het werkt. Je kiest uit twee ‘standen’, waarbij we vooral de standaardmodus hebben gebruikt. Die werkt goed genoeg om het scherm ‘af te sluiten’ van de buitenwereld en je hebt dan zelf ook niet door dat de functie aan staat. Het beeld wordt wel iets minder helder.

Gebruik je ‘maximale privacybescherming’, dan gaat de beeldkwaliteit zichtbaar achteruit. Dat merk je vooral als delen van het scherm zwart zijn, omdat alles dan een grijze gloed heeft en waziger oogt. Het viel mij vooral vooral op in WhatsApp, waar ik standaard de donkere modus gebruik. Die grijze waas is niet heel storend, maar ik vond het moeilijk om eraan te wennen. Vooral omdat het beeld zonder het privacyscherm ingeschakeld veel mooier oogt.

Het is ook mogelijk om het privacydisplay specifiek te gebruiken voor pop-ups van notificaties of bij een specifieke app. Denk bijvoorbeeld aan je bank-applicatie.

Dan het scherm zelf. De Galaxy S26 Ultra is net als zijn voorganger uitgerust met een 6,9 inch-display, met een maximale resolutie van 3120 bij 1440 pixels en ververssnelheid van 120Hz. Ltpo-ondersteuning is aanwezig, waardoor de Ultra de ververssnelheid kan terugschroeven om energie te besparen.

Op de beeldkwaliteit is verder weinig aan te merken. Het scherm kijkt lekker weg, is door de maximale helderheid van 2600 nits helder genoeg en heeft lekker dunne randen. Kleuren zien er mooi uit, het dynamisch bereik is goed en door het forse schermformaat is de S26 Ultra ideaal als je veel video’s kijkt op je telefoon.

Ronder ontwerp

Op het eerste oog ziet de Galaxy S26 Ultra er niet heel anders uit dan zijn voorganger, maar schijn bedriegt. Samsung heeft wel degelijk een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo is het frame niet meer van titanium, maar van aluminium. Dat is een achteruitgang omdat titanium sterker is, maar ook geen ramp.

De Galaxy S26 Ultra voelt solide en luxe aan en door de rondere hoeken ligt ‘ie fijner in de hand. Door die hoekjes lijkt de Ultra ook meer op zijn goedkopere broers. Het toestel is verder dunner dan de S25 Ultra en een fractie (4 gram) lichter. Ook dat merk je niet tot nauwelijks.

De camera’s achterop steken niet meer los uit de behuizing, maar zijn bij de S26 Ultra in een verhoogd camera-eiland geplaatst. Het ziet er best strak uit, maar het zorgt er wel voor dat de smartphone enorm wiebelt als je ‘m op tafel hebt liggen. Dat stoort stiekem behoorlijk, omdat de rechterkant van de behuizing bij iedere tik op je tafel of bureau ‘klapt’.

Uiteraard beschikt de S26 Ultra over de S-Pen, waarmee je snel en simpel aantekeningen kan maken. Het blijft een onderscheidende feature, al hebben wij de stylus niet zo vaak gebruikt. Net als vorig jaar ontbreekt bluetooth-ondersteuning, waardoor het pennetje beperkt is. Je kunt hem bijvoorbeeld niet gebruiken als afstandbediening voor de camera’s.

Hardware is weer razendsnel

De Samsung Galaxy S26 Ultra is het enige toestel uit de S26-serie dat over een Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy-chip beschikt. Die is nog krachtiger dan de Exynos 2600 van de S26 en S26 Plus, al zijn de verschillen tijdens dagelijks gebruik niet enorm groot.

Het belangrijkste is dat de S26 Ultra razendsnel is. De smartphone vliegt door de software, draait iedere app en game als een zonnetje en hapert nooit. De Ultra hoort met gemak bij de snelste Android-telefoons van dit moment, al mag dat natuurlijk ook wel gezien de adviesprijs van 1449 euro.

Daarnaast heeft de smartphone 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Samsung verkoopt ook een 512GB-versie voor 1649 euro. Ga je voor het 1TB-model (van 1949 euro), dan krijg je ook meteen 16GB aan werkgeheugen. De opslagruimte is niet uitbreidbaar met een micro-sd-kaartje, dus check vooraf goed hoeveel ruimte je nodig denkt te hebben.

Goed om te weten is dat de S26 Ultra een grotere vapor chamber heeft, waardoor hitte beter wordt afgevoerd. Het toestel wordt niet vaak warm, maar de temperatuur loopt wel iets op als je aan het snelladen bent. Ook toen we de telefoon voor het eerst in gebruik namen en een (forse) WhatsApp-backup moesten overzetten, werd ‘ie warm.

Het updatebeleid van Samsung is al jaren simpelweg uitstekend. De Galaxy S26 Ultra krijgt de komende zeven jaar Android-updates en beveiligingspatches. Zo kun je ‘m tot en met begin 2033 veilig blijven gebruiken zonder nieuwe features mis te lopen. Dat is ook fijn als je de smartphone na een paar jaar aan een vriend(in) of familielid geeft of verkoopt.

De S26 Ultra draait op Android 16 met de One UI 8.5-schil van Samsung. De ‘skin’ heeft een aantal nieuwe foefjes gekregen, maar is gelukkig net zo fijn in gebruik als voorheen. Samsung past het uiterlijk van Android altijd flink aan, al oogt de software overzichtelijk en werkt alles lekker vlot.

Samsung heeft een aantal nieuwe AI-functies toegevoegd. Zo is er Now Nudge, dat werkt in bijvoorbeeld chat-apps. Vraagt iemand bijvoorbeeld naar foto’s van een citytrip, dan kan Now Nudge je galerij direct doorzoeken en foto’s voorstellen om te delen. Klinkt handig, maar helaas werkt de functie niet in het Nederlands. Hopelijk komt daar snel verandering in.

Verder zijn er natuurlijk nog meer AI-snufjes aanwezig. Zo keert assistent Bixby terug en kun je door middel van prompts afbeeldingen bewerken. Voeg bijvoorbeeld vogels toe aan een strandfoto of haal objecten juist weg uit een foto. Dat werkt vooral goed als de veranderingen niet te ingrijpend zijn, al zul je bij bewerkte kiekjes wel snel zien dat dit door AI is gedaan. Ze zijn dan minder scherp.

Eindelijk sneller opladen

De Ultra-smartphone van Samsung heeft al jarenlang een 5000 mAh-batterij en dat is ook bij de Galaxy S26 Ultra weer het geval. Jammer, want veel fabrikanten stoppen steeds grotere accu’s in hun (top)toestellen. Voor nu moeten we het dus doen met een ‘ouderwetse’ 5000 mAh-accu, maar die gaat gelukkig best lang mee.

Bij normaal gebruik haal je zonder problemen het einde van de dag, zelfs als je het de S26 Ultra flink lastig maakt. Heb je bijvoorbeeld een rustig weekend, dan kun je ook een tweede dag uit het toestel persen. De accuduur is daarmee prima en beter dan die van de S25 Ultra van vorig jaar.

Samsung heeft wél de oplaadsnelheid verbeterd. De S26 Ultra kan nu snelladen met 60 watt, waar voorgaande Ultra’s het jarenlang met 45 watt moesten doen. Het is geen gigantische stap vooruit, maar het laden gaat vrij vlot. In een half uur vul je de accu voor 75 procent en een hele oplaadbeurt neemt ongeveer een uur in beslag.

Draadloos opladen gaat ook sneller dan voorheen (25 watt in plaats van 15 watt), maar magnetisch opladen ontbreekt nog steeds. Deze MagSafe-achtige feature zit wel op de nieuwste Google Pixels en hadden we stiekem ook verwacht op de S26-telefoons. Nu moet je alsnog een hoesje (met ingebouwde magneten) kopen om de feature toe te voegen.

Conclusie Samsung Galaxy S26 Ultra review

Samsung laat met de Galaxy S26 Ultra weten dat het nog wel degelijk kan innoveren. Het privacyscherm is een toffe en handige functie die precies doet wat ‘ie moet doen. De smartphone ziet er daarnaast fraai uit (maar wiebelt wel), heeft fijne software, een uitstekend updatebeleid en de S-Pen.

Ondanks dat de accu het opnieuw met 5000 mAh moet doen, gaat ‘ie wel lang mee. Ook fijn is dat het opladen eindelijk een stukje sneller gaat. Het is dan wel weer vreemd dat MagSafe-ondersteuning nog steeds ontbreekt, maar dat zal niet voor iedereen een deal breaker zijn.

Toch is het lastig om de S26 Ultra nu volmondig aan te raden. De camera’s horen niet bij de absolute top en in vergelijking met de S25 Ultra is de telefoon ook weer niet zó vernieuwend. Gelukkig is de nieuwste Ultra in korte tijd in prijs gedaald, waardoor je inmiddels een betere deal te pakken hebt.

Samsung Galaxy S26 Ultra kopen

Denk je na het lezen van deze review: doe mij zo’n Samsung Galaxy S26 Ultra? Het toestel heeft een adviesprijs van 1449 euro. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Ga je voor het 12/512GB-model, dan ben je 1649 euro kwijt. De versie met 16GB RAM en 1 terabyte opslag kost 1949 euro.

Je kiest uit de kleuren zwart, wit, lichtblauw en paars. Bij de Samsung-webshop is de S26 Ultra in twee exclusieve kleuren te koop: roségoud en zilver. Hieronder vind je de beste prijzen van dit moment. Natuurlijk kun je het toestel ook in combinatie met een abonnement aanschaffen.

Alternatieven

Samsung Galaxy S25 Ultra

Op het privacyscherm en snellere opladen na verschilt de Galaxy S26 Ultra niet zo heel veel van zijn voorganger. De S25 Ultra heeft snelle hardware, prima camera’s en een steviger design van onder andere titanium. Bovendien krijgt het vlaggenschip van vorig jaar nog jaren updates. Het toestel is een stuk goedkoper: je haalt de S25 Ultra in huis voor € 915,-.

Oppo Find X9 Pro

Een ander alternatief voor de Galaxy S26 Ultra komt van Oppo. De Find X9 Pro heeft high-end specificaties, een veel grotere 7500 mAh-accu, een fraai scherm en een heuse 200 megapixel-telelens om mee in te zoomen. Het updatebeleid van Oppo is minder goed dan dat van Samsung en de software is drukker. Dat is iets om rekening mee te houden. Je betaalt op dit moment € 1.129,- voor de Find X9 Pro.

De Oppo Find X9 Pro

Xiaomi 17 Ultra

De Xiaomi 17 Ultra is met € 1.417,20 peperduur, maar dan krijg je wel een echte camerasmartphone. Het toestel is bedoeld voor fotografiefanaten en heeft een 200 megapixel-telelens met echte optische zoom. Ook de hoofdcamera en groothoeklens leveren puike plaatjes af. De 6000 mAh-accu is groter dan bij de Samsung en laadt tevens sneller (zowel bedraad als draadloos) op.

