Het ultieme vlaggenschip van Samsung in 2026 is de Galaxy S26 Ultra. Deze smartphone heeft de beste specificaties en de meeste verbeteringen aan boord. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

6,9 inch-amoled-scherm, behuizing is dunner en lichter

Snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy-chip, 256GB opslag, 12GB RAM

200 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-telelens vangen meer licht op

Ook aanwezig: 50 megapixel-groothoeklens en tweede 10 megapixel-zoomcamera

5000 mAh-accu, 60 watt snelladen (80 procent in 30 minuten)

Is een Samsung S26 Ultra met abonnement goedkoper?

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, voor twee jaar, krijg je te maken met een BKR-registratie (of 20 euro per maand voor een jaar), aangezien dit als een lening wordt beschouwd. Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn.

Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de S26 Ultra in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Als je kiest voor de Samsung Galaxy S26 Ultra zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnement en vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

Waarop letten bij het afsluiten van een S26 Ultra met abonnement?

Bij het kiezen van een Samsung S26 Ultra met abonnement zijn er verschillende factoren waarmee je rekening moet houden om de beste optie voor jouw situatie te vinden. Of je nu een abonnement zoekt met veel data, een aantrekkelijke prijs of extra voordelen, het is belangrijk om te kijken naar de looptijd, de keuze tussen een simkaart of eSIM, en eventuele combivoordelen bij je provider.

Bepaal de looptijd

Als je graag regelmatig een nieuwe smartphone wilt of verwacht dat je mobiele behoeften snel veranderen, dan is een 1-jarig abonnement een slimme keuze. Hiermee blijf je flexibel en kun je sneller inspelen op nieuwe technologieën of aanbiedingen.

Daarentegen biedt een 2-jarig contract zekerheid: je hoeft je geen zorgen te maken over prijsstijgingen en profiteert vaak van lagere maandlasten. Dit is ideaal als je tevreden bent met je toestel en niet elk jaar een nieuwe Samsung telefoon nodig hebt.

Kies een databundel bij je Samsung S26 Ultra

Het bepalen van de juiste hoeveelheid data bij je mobiele abonnement is afhankelijk van hoe je je telefoon gebruikt. Als je slechts af en toe iets opzoekt op het internet of een korte video bekijkt, volstaat een kleiner datapakket. Ben je echter iemand die veel streamt, downloadt of meerdere apps tegelijkertijd gebruikt, dan is een abonnement met een grotere databundel aan te raden. Zo voorkom je dat je snel zonder data komt te zitten.

Kleine databundel Tot 3 GB Voor als je (niet via een WiFi verbinding) regelmatig wat WhatsAppjes stuurt. Je e-mails en nieuws checkt en af en toe wat scrolt op social media. Gemiddelde databundel 3 tot 10 GB Voor als je (niet via een WiFi verbinding) regelmatig scrolt op social media, muziek luistert via Spotify en af en toe wat filmpjes bekijkt op streamingsdiensten. Grote databundel Groter dan 20 GB Voor als je (niet via een WiFi verbinding) veel gebruik maakt van streamingsdiensten zoals Netflix of Videoland. Het spelen van grote games en veel gebruik van social media.

Maak een keuze tussen een simkaart of eSIM

Bij het afsluiten van een telefoonabonnement heb je de keuze tussen een fysieke simkaart en een eSIM. Een fysieke simkaart is een bekende optie die in de meeste toestellen past en eenvoudig over te zetten is naar een andere telefoon. De eSIM is een digitale oplossing die meer gemak biedt: je hoeft geen kaart te plaatsen en kunt moeiteloos meerdere abonnementen op één apparaat beheren.

Perfect voor mensen die werk en privé gescheiden willen houden of veel op reis zijn. Wil je weten of jouw Samsung Galaxy S26 Ultra eSIM ondersteunt? Bekijk dan de specificaties!

Let op extra korting bij je internet en/of tv provider

Als je al een tv- of internetabonnement hebt bij een bepaalde provider, kun je vaak profiteren van extra voordelen. Sluit je aan Samsung Galaxy S26 Ultra met abonnement af dan bieden veel providers kortingen of speciale deals aan wanneer je meerdere diensten combineert. Zo bespaar je op je maandlasten en heb je alles onder één dak geregeld!

Waar vind ik het goedkoopste Samsung Galaxy S26 Ultra abonnement?

In onze prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste aanbieding bovenaan, maar dit betekent niet altijd dat het de beste keuze voor jou is. Je kunt eenvoudig filteren op prijs, het aantal belminuten, MB’s en andere voorkeuren om de deals te vinden die het beste bij jouw behoeften passen. Vergeet niet om je internet- en tv-provider aan te vinken, zodat je snel kunt zien welke aanbiedingen zij speciaal voor bestaande klanten hebben.