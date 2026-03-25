De opvolger van de Samsung Galaxy A56 is officieel. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de Samsung Galaxy A57:

6,7 inch-scherm, 1900 nits, 120Hz-ververssnelheid

Nieuwe en snellere Exynos 1680-processor

8GB aan werkgeheugen, 128/256GB/512GB opslag

Draait op Android 16, krijgt zes jaar lang Android-upgrades

Drie camera’s achterop: 50 + 12 + 5 megapixel

5000 mAh-accu: 60 procent opgeladen in 30 minuten

Vanaf € 474,-, in vier kleuren

Samsung Galaxy A57 prijzen

Samsung Galaxy A57 los toestel of met abonnement

Wat voor jou het meest voordelig is, hangt af van je eigen situatie en voorkeuren. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever maandelijks een vast bedrag betalen? Als je kiest voor de maandlasten boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat kan leiden tot een BKR-registratie.

Dit kan nadelig zijn als je later een hypotheek wilt aanvragen, omdat het invloed heeft op het leenbedrag dat je kunt krijgen. Wil je geen BKR-registratie bij een Samsung A57 met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag van de A57 in één keer te betalen. Zo profiteer je alsnog van de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat je kredietregistratie beïnvloed wordt.

Als je de Samsung A57 zonder abonnement kiest, krijg je veel meer keuzevrijheid in je sim-only abonnement. Er is een breed aanbod aan sim-only deals met scherpe prijzen van diverse aanbieders. Voor sommige mensen is een losse Samsung A57 met sim-only dan ook voordeliger dan het combineren met een abonnement.

Welke geheugenopslag heb je nodig?

De opslagcapaciteit van je Galaxy A57 is cruciaal voor hoe je de telefoon gebruikt. Voor de meeste mensen is 128 GB voldoende, maar als je veel films en foto’s op je telefoon opslaat, kan 256 GB of 512 GB handiger zijn. Voor de allerzwaarste gebruikers die geen ruimte willen missen, is er altijd de optie van 1 TB opslag.

Waar is de Samsung Galaxy A57 het goedkoopst?

In onze prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste aanbieding voor de A57 bovenaan, maar dit betekent niet altijd dat het de beste keuze voor jou is. Je kunt eenvoudig filteren op kleur of de hoeveelheid geheugenopslag en andere voorkeuren om de deals te vinden die het beste bij jouw behoeften passen.