Dit zijn de beste Samsung telefoons van 2025

Wat je budget of wensen ook zijn, Samsung heeft een passende telefoon. In dit overzicht helpen we je met het achterhalen welke Samsung het best bij jou past.

De beste Samsung telefoon voor jou

Samsung is het populairste merk voor Android-telefoons in Nederland. Niet gek, want de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft voor ieder wat wils: van de krachtige Ultra tot de betaalbare A-toestellen. En daarnaast brengt Samsung ook jaarlijks vouwtelefoons uit in de vorm van de Flip en Fold.

Wil je weten welke Samsung past bij jouw wensen en budget? Dan ben je op het juiste adres. Op deze pagina zetten we onze aanraders van Samsung op een rij en vertellen we waarom specifiek deze modellen uitblinken. Weten waar je op moet letten bij het kopen van een Samsung? Onderaan deze pagina vind je een uitgebreide uitleg.

Beste Samsung telefoons 2025 in het kort

Alles over de beste Samsung telefoons in 2025

#1 – Samsung Galaxy S25 Ultra

Pluspunten Razendsnelle chip

Razendsnelle chip Prachtig en groot scherm

Prachtig en groot scherm Camera’s maken mooie plaatjes

Camera’s maken mooie plaatjes Beste batterijduur

Het beste van het beste wat Samsung te beiden heeft, is de Galaxy S25 Ultra. Zoals de naam doet vermoeden, mag je van deze telefoon veel verwachten. Hij draait op een van de snelste chips, heeft een uitmuntende set camera’s aan boord en de batterijduur is het best van alle Samsungs.

Uniek aan de Ultra is de meegeleverde S Pen, die je bewaart in de behuizing van de telefoon. Hiermee maak je (aan)tekeningen op het scherm van de telefoon. Over het scherm gesproken. Deze is met 6,9 inch relatief groot en hij heeft een hogere resolutie dan andere Samsungs.

De Ultra staat ook bekend om zijn uitgebreide set camera’s. De ster van de show is de 200 megapixel-hoofdcamera, die haarscherpe plaatjes schiet. Verder maak je extra wijde foto’s met de groothoeklens en zoom je zonder kwaliteitsverslies in met de twee telelenzen. De telefoon krijgt zeven jaar lang updates en zit vol met handige Galaxy AI-functies.

#2 Samsung Galaxy A17

Pluspunten Goed scherm voor de prijs

Goed scherm voor de prijs Batterij gaat lang mee

Batterij gaat lang mee Betaalbare prijs Minpunten Geen snelheidsmonster

Geen snelheidsmonster Camera’s relatief lage kwaliteit

Eis jij niet zoveel van je smartphone en geef je liever geen grote bedragen uit? Dan is de Samsung Galaxy A17 een prima keuze. Het is Samsungs voordeligste nieuwe telefoon, maar voor lichte gebruikers is ‘ie vaak meer dan genoeg. De batterij gaat lekker lang mee, hij heeft meerdere camera’s aan boord en met 5G-ondersteuning heb je overal snel internet.

Waar Samsung het minst op bespaart bij haar goedkopere smartphones, zijn de schermen. Zo ook bij de Galaxy A17, die is uitgerust met een amoled-paneel. Hierop zien foto’s en video’s er kleurrijk uit en oogt zwart echt zwart. De resolutie is gewoon full-hd en dankzij de 90Hz ververssnelheid zien animaties er soepel uit.

Natuurlijk hoef je voor deze prijs geen snelheidsmonster te verwachten. De Exynos-chip is geschikt voor alledaagse taken, zoals WhatsApp’en, internetten en mails lezen. Ga je spellen spelen of veel apps tegelijk draaien? Dan zul je wel haperingen tegenkomen. Overweeg je deze telefoon, dan zal je dat waarschijnlijk minder uitmaken.

#3 Samsung Galaxy A56

Pluspunten Snel genoeg voor alledaagse taken en simpele games

Snel genoeg voor alledaagse taken en simpele games Scherm ziet er prachtig uit

Scherm ziet er prachtig uit Batterij gaat hele dag mee Minpunten Camera’s zijn gemiddeld, maar voldoende

De Galaxy A56 is het beste model uit Samsungs A-serie, die bestaat uit goedkopere telefoons dan de S-modellen van de fabrikant. Wat ons betreft heeft de Galaxy A56 de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor de doorsnee gebruiker. Het amoled-scherm ziet er prachtig uit, de camera’s maken prima plaatjes en met de grote batterij gaat de telefoon lang mee.

Ook bespaart Samsung met de A56 niet op bouwkwaliteit, want de telefoon heeft metalen randen en een glazen achterkant. In combinatie met 45 watt-snelladen, verschillende AI-functies en een ververssnelheid van 120Hz komt de telefoon goed in de buurt van zijn duurdere broers.

Waar lever je dan op in? De Exynos-chip in het toestel is geen snelheidsmonster als je zware taken gaat uitvoeren. Daarnaast loop je draadloos opladen mis en krijgt het toestel een jaartje minder updates, dus zes in totaal. Wat ons betreft zijn dit kleine consessies voor de meeste gebruikers en kun je met de A56 niet snel missen.

#4 Samsung Galaxy Z Fold 7

Pluspunten Uniek vouwbaar ontwerp met twee prachtige schermen

Uniek vouwbaar ontwerp met twee prachtige schermen Razendsnelle chip

Razendsnelle chip Hoofdcamera van 200 megapixel Minpunten Overige camera’s vallen tegen

Overige camera’s vallen tegen Batterijduur niet verbeterd, maar acceptabel

De Galaxy Z Fold 7 is Samsungs nieuwste vouwtelefoon. Dat betekent dat het toestel op twee manieren te gebruiken is: dichtgevouwen als ‘normale telefoon’ en opengevouwen als kleine tablet. Wie vaak een telefoon én een tablet nodig heeft, bijvoorbeeld voor documenten lezen, multitasken of entertainment, krijgt dat met de Z Fold 7 in één apparaat. De zevende Fold is overigens ook dunner dan ooit.

Naast zijn unieke vouwbare behuizing, lijkt de Fold 7 onderhuids veel op de Galaxy S25 Ultra. Ze draaien beide op dezelfde Snapdragon 8 Elite-chip, die ontzettend krachtig is. Samen met Galaxy AI en een prima set camera’s, waaronder een 200 megapixel-hoofdcamera, zit je in de meeste situaties wel gebakken met de Fold 7.

De laadsnelheid van 25 watt is niets speciaals, dus verwacht niet dat je tientallen procenten kan bijladen in tien minuutjes. Ook is de batterij niet gegroeid ten opzicht van zijn voorganger, al behaalt de gemiddelde gebruiker gewoon het einde van de dag. Net als Samsungs andere toptelefoons wordt de Z Fold 7 zeven jaar voorzien van updates.

#5 Samsung Galaxy S25

Pluspunten Snelste chip in compacte telefoon

Snelste chip in compacte telefoon Prachtig amoled-scherm

Prachtig amoled-scherm Camera’s voor iedere situatie Minpunten Batterijduur niets speciaals door grootte van de telefoon

De Samsung Galaxy S25 is het meest compacte model in Samsungs line-up. Met een schermgrootte van 6,3 inch is het toestel lekker handzaam en makkelijker met één hand te gebruiken. Het kleine formaat van de S25 betekent echter niet dat de telefoon minder capabel is, in tegendeel.

Hij draait op dezelfde Snapdragon 8 Elite-chip als zijn grotere broers. Dat betekent dat ‘ie razendsnel aanvoelt en dat apps en games zonder haperingen draaien. Ook krijgt ‘ie van Samsung toegang tot alle geliefde Galaxy AI-functies, wordt hij zeven jaar van updates voorzien en maken de camera’s in de meeste situaties mooie plaatjes.

Vanwege zijn kleinere formaat, past er maar een relatief kleine accu in de Galaxy S25. Voor de meeste gebruikers levert dit alsnog een volledige dag aan batterijduur op. Wie echter intensief gaat fotograferen, gamen of navigeren, zal merken dat de batterij dan sneller leegloopt.

Samsung telefoon kopen? Hier moet je op letten

Leuk, al die specificaties van Samsung-telefoons, maar wat maakt nou echt verschil? Hieronder zetten we de specificaties waarop je kunt letten bij de aanschaf van een Samsung onder elkaar. Zo weet je meteen wat er écht toe doet.

Formaat en ontwerp

Over de afgelopen jaren zijn telefoons alsmaar groter geworden. Het kleinste model van Samsung heeft onderhand een scherm van 6,3 inch, waar het grootste model het met 6,9 inch doet. Kom je van een grotere of kleinere telefoon, dan kan een ander formaat soms wennen zijn. Kleine tip: ga eens bij een winkel langs, alleen al om het beoogde toestel in handen te hebben. Dan weet je snel genoeg of het formaat je aanstaat.

Afhankelijk van de prijsklasse van je Samsung-telefoon, mag je verschillende materialen verwachten. Vrijwel alle toestellen hebben onderhand een glazen achterkant, al is deze op de S-toestellen vaak mat afgewerkt. Ook de zijkanten van de telefoons verschillen, met de duurste van sterk titanium, middenklassers van aluminium en de goedkoopste van kunststof.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Kies je graag een kleurrijke telefoon? Dan heb je bij de beter betaalbare toestellen vaak grotere kans op slagen. Samsung voorziet die vaker van kleurrijke varianten, waar de duurdere telefoons eerder in neutrale kleuren worden uitgebracht. Zelf zouden we hier echter niet veel waarde aan hechten, zeker als je een hoesje gaat gebruiken.

Samsung test al haar telefoons op stof- en waterdichtheid. Dit wordt vermeld met een IP-score. Van de twee getallen na IP zegt de eerste hoe stofdicht de telefoon is, op schaal van X (niet getest) tot 6 (fijnstofdicht). Het tweede getal geeft aan hoe waterdicht een telefoon is van X tot 9K. Een IP52-score is dus lager dan IP68.

Schermkwaliteit

Samsung staat bekend om de schermkwaliteit op haar smartphones, want zelfs de goedkoopste modellen worden voorzien van een amoled-paneel. Dat betekent dat schermen heldere kleuren tonen, omdat ze alleen pixels belichten die worden afgebeeld. Zwart op amoled-schermen is daarom ook echt zwart.

Wel kan het type amoled-scherm verschillen per Samsung-telefoon. Zo zijn goedkopere modellen uitgerust met een Super amoled-scherm, waar de duurste telefoons een Dynamic LTPO amoled 2X-scherm. Dynamic LTPO betekent dat de ververssnelheid automatisch wordt aangepast op basis van de content op je scherm. Statische pagina’s verbruiken zo minder energie. Daarnaast hebben deze duurdere schermen een beter kleurbereik en contrast.

Samsung Galaxy S25

We noemden het al even, maar ververssnelheid is een belangrijk aspect van het scherm op je smartphone. Hoe hoger deze is, hoe meer beelden per seconde het scherm kan tonen. De meeste Samsung-telefoons ondersteunen tot 120Hz, waardoor animaties er soepeler uitzien. Sommige budget-toestellen van Samsung blijven hangen op 90Hz.

Dan zijn er nog andere aspecten van schermen die je interessant kunt vinden. De resolutie is vrijwel altijd minstens full-hd, wat voor veel gebruikers scherp genoeg is. Duurdere Samsungs ondersteunen soms ook 1440p. De helderheid van schermen wordt gemeten in nits. Doorgaans is een helderheid van 1500 nits of meer zeker voldoende om je telefoon te kunnen aflezen in direct zonlicht.

Prestaties & software

De snelheid van je Samsung-telefoon wordt grotendeels bepaald door de processor (de chip) die onder de motorkap draait. Samsung gebruikt vaak haar eigen Exynos-chips, maar in de absolute topmodellen (zoals de Ultra-varianten) zie je vaker de krachtige Snapdragon-chips van Qualcomm terug. Voor de gemiddelde gebruiker zijn beide meer dan vlot genoeg, maar wie zware games speelt of video’s monteert, merkt dat de Snapdragon-chips vaak net wat meer kracht en efficiëntie bieden.

One UI en updatebeleid

Samsung legt een eigen softwarelaagje over Android heen, genaamd One UI. Het verandert vooral het uiterlijk van Android en geeft je handige exclusieve functies. Wat Samsung verder onderscheidt, is het updatebeleid. Voor veel nieuwe modellen belooft Samsung inmiddels tot wel zeven jaar aan beveiligings- en Android-updates. Hierdoor is je toestel niet alleen nu snel, maar blijft het ook jarenlang veilig en actueel.

Camera’s

Bijna elke Samsung heeft tegenwoordig drie camera’s achterop: een hoofdcamera, een groothoeklens (voor landschappen) en vaak een telelens (om in te zoomen). De S-serie blinkt uit in optische zoom, waarbij je beelden dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies, terwijl de A-serie vaker een macrolens heeft voor foto’s van heel dichtbij.

Galaxy AI

Sinds 2024 zet Samsung zwaar in op kunstmatige intelligentie onder de noemer Galaxy AI. Denk hierbij aan functies als Photo Assist, waarmee je objecten op een foto kunt verplaatsen of verwijderen, en Zoom Enhance, dat korrelige ingezoomde foto’s achteraf verscherpt met behulp van AI.

Batterij & opladen

Staar je niet blind op de cijfers van de batterijcapaciteit (uitgedrukt in mAh). Een groter scherm verbruikt immers ook meer stroom. In de praktijk gaan de meeste Samsungs bij gemiddeld gebruik ongeveer een dag mee. De oplaadsnelheid varieert: steeds meer modellen laden vaak op met 45 watt, maar sommigen blijven ook hangen op 25 watt.

Let op: Samsung levert tegenwoordig meestal geen stekkerblokje meer mee in de doos, enkel de kabel. Heb je nog geen usb-c-lader in huis, dan moet je die er los bij kopen.

Connectiviteit & extra functies

Natuurlijk ondersteunen alle nieuwe Samsungs 5G, maar er zijn extra’s die het verschil maken. Zo ondersteunen de duurste modellen wifi 7 voor razendsnel internet thuis en esim, zodat je geen fysiek simkaartje meer nodig hebt.

Het Samsung-ecosysteem

Heb je al een Samsung-tablet of Galaxy Buds? Dan werken deze naadloos samen via functies als Quick Share (bestanden delen) en SmartThings. Voor de zakelijke gebruiker is Samsung DeX een uitkomst: hiermee tover je je telefoon om tot een computeromgeving zodra je hem op een monitor aansluit. Ben je een creatieveling? De Galaxy S Ultra-telefoons zijn de enige modellen met een ingebouwde S Pen, waarmee je handgeschreven notities maakt direct op je scherm.

Beste Samsung telefoon: veelgestelde vragen

Wat is de beste Samsung telefoon van dit moment? Kijken we alleen naar specificaties, dan is de Samsung Galaxy S25 Ultra de beste Samsung-telefoon van dit moment. Hij draait op een snelle chip, heeft een kleurrijk scherm, veel werkgeheugen en camera’s die scherpe foto’s maken.



Maar, dat betekent niet dat het de beste Samsung-telefoon voor jou is. Daarvoor kun je het best kijken welke telefoon in het bovenstaande overzicht overeenkomt met jouw behoeften en past binnen je budget. Welke Samsung telefoon heeft de beste camera? De Samsung Galaxy S25 Ultra heeft de beste camera’s. Met een 200 megapixel-hoofdcamera en twee telelenzen, maakt de telefoon in de meeste situaties haarscherpte foto’s. Ook is de chip het krachtigst, dus kan AI de foto achteraf verder verbeteren. Wat is het beste toestel voor onder de 300 euro? Het is moeilijk te zeggen welke Samsung-telefoon het beste is voor minder dan 300 euro. Wel raden we je aan om een paar maanden te wachten na de lancering tot je een Samsung in huis haalt. Prijzen van Samsungs dalen namelijk snel. Hoewel de Samsung Galaxy A56 uitkwam met een adviesprijs van 479 euro, is hij onderhand al verkrijgbaar voor € 289,-. Hoe lang krijgen Samsung telefoons updates? Samsung voorziet haar S-serie van zeven jaar aan updates. Dit zijn zowel versie-upgrades als beveiligingsupdates. Die eerste geeft je een nieuwe Android-versie met vaak een ander ontwerp en nieuwe functies. De tweede zorgt dat de beveiliging van je telefoon op zijn best blijft, zodat je de telefoon zonder zorgen kunt gebruiken. Wat is het verschil tussen de Galaxy S- en A-serie? De Samsung Galaxy S-serie bestaat ieder jaar uit Samsungs paradepaardjes. De telefoons komen met de beste chips, camera’s en software. Daardoor ligt de adviesprijs al snel rond de duizend euro.



De Galaxy A-serie wordt ook jaarlijks vernieuwd en bestaat uit verschillende telefoons met een lager prijskaartje. Doorgaans lever je in op een krachtige chip of camerakwaliteit, al kunnen de meeste gebruikers prima met een A-toestel uit de voeten. Wat is een goede Samsung telefoon voor ouderen? Voor ouderen raden we de Samsung Galaxy A36 aan. De telefoon heeft een bescheiden prijs van € 229,-, gaat lang mee op een lading en heeft een groot scherm van 6,7 inch. Ook is de behuizing van kunststof, wat goed tegen een stootje kan. Welke Samsung telefoon heeft de beste batterij? Dankzij zijn grote accu en zuinige chip is de Galaxy S25 Ultra de Samsung met de beste batterijduur. Je haalt er realistisch zo’n 14 uur aan gebruik uit voordat hij weer aan de lader moet. Ben je een intensieve gebruiker, dan kan dit natuurlijk minder worden.