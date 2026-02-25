Het instapmodel van de Samsung Galaxy S-serie van 2026 is natuurlijk de Galaxy S26. Samsung richt zich met de Galaxy S26-serie vooral op AI-verbeteringen, maar betekent niet dat er onder de motorkap niets is veranderd. Dit zijn de belangrijkste specificaties:

6,3 inch-amoled-scherm, 2340 bij 1080 pixels, 120Hz

Exynos 2600-chip, meer opslag (256GB), 12GB RAM

Android 16, Galaxy AI en zeven jaar Android-updates

50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoeklens en 10MP-telelens (3x zoom)

Grotere 4300 mAh-accu, opladen met 25 watt

Prijzen van de Samsung Galaxy S26 serie en meer

Kies je voor een Samsung S26 los toestel of met abonnement?

Wat voor jou het meest voordelig is, hangt af van je eigen situatie en voorkeuren. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever maandelijks een vast bedrag betalen? Als je kiest voor de maandlasten boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat kan leiden tot een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je later een hypotheek wilt aanvragen, omdat het invloed heeft op het leenbedrag dat je kunt krijgen.

Wil je geen BKR-registratie bij een Samsung Galaxy S26 met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag van de S26 in één keer te betalen. Zo profiteer je alsnog van de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat je kredietregistratie beïnvloed wordt.

Als je de Samsung S26 zonder abonnement kiest, krijg je veel meer keuzevrijheid in je sim-only abonnement. Er is een breed aanbod aan sim-only deals met scherpe prijzen van diverse aanbieders. Voor sommige mensen is een losse S26 met sim-only dan ook voordeliger dan het combineren met een abonnement.

Welke geheugenopslag heb je nodig?

De opslagcapaciteit van je smartphone is cruciaal voor hoe je de telefoon gebruikt. Voor de meeste mensen is 128 GB voldoende, maar als je veel films en foto’s opslaat, kan 256 GB of 512 GB handiger zijn.

Check de garantieperiode

Garantieperiodes verschillen per webshop. Waar de shop standaard twee jaar garantie biedt, kan een andere aanbieder bijvoorbeeld slechts één jaar garantie aanbieden. Zorg ervoor dat je de garantievoorwaarden goed leest, zodat je niet voor verrassingen komt te staan als je Samsung S26 defect raakt.

Waar is de Samsung Galaxy S26 het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op geheugenopslag, garantie en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past.