Wil je graag tuinieren, maar heb je geen groene vingers? Een planten-app biedt uitkomst. Deze apps helpen je bij het herkennen, verzorgen en aanleggen van je tuin(tje).

Gids: Deze planten-app is het best voor jouw tuin

Ga je deze zomer de bloemetjes buitenzetten en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Aan planten-apps geen gebrek in de Play Store, maar de juiste uitzoeken is nog best een karwei. In dit artikel zetten we daarom de unieke kenmerken van enkele populaire planten-apps op een rijtje zodat jij weet welke je nodig hebt.

1. MijnTuin

MijnTuin kun je het best zien als een encyclopedie voor je tuin. De app, die van Belgische makelij is, zit boordevol informatie over alles dat buiten groeit. MijnTuin is ontzettend gedetailleerd en geeft niet alleen achtergrondinformatie over allerlei soorten flora, maar vertelt ook hoe je ze moet verzorgen.

Dat doet de app door je bij te praten over winterhardheid, de vochtigheid die een plant nodig heeft en hoe goed ‘ie tegen zonlicht kan. Ook geeft MijnTuin advies over de beste manier om een bepaalde plant te potten. Verder kan de planten-app ook soorten herkennen aan de hand van foto’s, al werkt dit minder fijn dan bij bijvoorbeeld Pl@ntnet.

→ Download MijnTuin in de Play Store (gratis)

2. Pl@ntnet

Ken je Shazam? Deze dienst vertelt je aan de hand van een kort fragment hoe een liedje heet. Pl@ntnet is Shazam, maar dan voor planten. De app herkent plantensoorten door naar foto’s te kijken. Je kunt deze kiekjes uploaden vanuit de galerij, maar ook nieuwe plaatjes schieten in de app zelf.

De database van Pl@ntnet groeit met de dag en de app is ontwikkeld door wetenschappers van vier Franse natuurorganisaties. Bovendien zijn de resultaten er in de loop der tijd steeds beter op geworden, want de planten-app leert van zijn fouten. Kortom, door actief bij te dragen gaat de nauwkeurigheid omhoog.

→ Download Pl@ntnet in de Play Store (gratis)

3. Plantsome

Krijg jij het voor elkaar om zelfs een cactus te laten sterven? Dan moet je Plantsome eens proberen. Deze app geeft je namelijk een seintje wanneer het tijd is om je planten water te geven. Ook laat Plantsome weten hoeveel water je moet geven, en of ze nog eventueel voeding nodig hebben.

Het werkt heel simpel. Zodra je de app opstart geef je aan hoeveel planten je in huis hebt, en hoe oud ze zijn. Vervolgens laat de app weten dat je cactus bijvoorbeeld over 6 dagen weer water nodig hebt. Verder is Plantsome een naslagwerk met daarin achtergrondinformatie over allerlei plantensoorten. Tot slot is het ook veruit de mooist vormgegeven planten-app uit deze lijst.

→ Download Plantsome in de Play Store (gratis)

4. Makkelijke Moestuin App

Wil je beginnen met het aanleggen van een tuin, maar heb je weinig ruimte? Of wil je het gewoon niet te groot aanpakken? Dan is Makkelijke Moestuin een goede optie. Dit bedrijf verkoopt kant-en-klare pakketten om snel en simpel van start te gaan met je eigen moestuin. Zodra je de duurzame, compacte moestuinbak in huis hebt is het tijd om de bijbehorende (gratis) app te downloaden.

De Makkelijke Moestuin App helpt je bij het hele plroces van het beginnen van een moestuin. De applicatie helpt je niet alleen met het inrichten van bak, maar geeft bijvoorbeeld ook praktisch advies over het inzaaien van vakken. Verder deelt de Makkelijke Moestuin App handige verzorgingstips met je. Al met al is het een ideale planten-app voor mensen die toegankelijk een tuintje willen beginnen.

→ Download Makkelijke Moestuin App in de Play Store (gratis)

