Professionele teken-apps op Android: 5 uitstekende opties

Procreate is een teken-app die enorm populair is. Helaas is deze enkel in combinatie met Apple-producten te gebruiken, maar dat hoeft niet te betekenen dat je een iPad nodig hebt. We hebben enkele professionele teken-apps voor Android op een rij gezet.

Gewoon schetsen, professionele tekeningen maken of de mooiste schilderijen maken. Het kan natuurlijk in het echt, maar ook digitaal. Er zijn steeds meer (professionele) teken-apps te vinden voor Android en wij hebben er in willekeurige volgorde vijf voor je op een rij gezet.

1. Autodesk SketchBook

Het zal je vast niet verbazen bij het zien van deze app dat hij populair is: Autodesk SketchBook biedt veel opties en wordt door verscheidene bekende illustratoren gebruikt. De app is zowel voor smartphones als tablets beschikbaar, dus kan je overal aan de slag. Er zijn een boel penselen en potloden die je gratis krijgt om ervoor te gebruiken.

Het nadeel is dat er geen gum in zit: wil je iets weghalen, dan moet je je actie ongedaan maken. Net zoals bij Procreate is er een learning curve om in SketchBook te leren tekenen. Gelukkig staan er op YouTube een boel handige video’s om alles over de app te leren.

Sketchbook

2. Infinite Painter

Heb je er geen probleem mee om te betalen voor een goede teken-app voor Android? Dan kan Infinite Painter wellicht een goede keuze zijn. Met meer dan 200 verschillende penselen en potloden en 100 verschillende instellingen voor de tools kan je je eigen tekenstijl toepassen bij elke tekening of illustratie.

Het is mogelijk om een timelapse te creëren van je tekening, zodat je het proces vast kan leggen. Met ondersteuning voor Photoshop-bestanden ga je makkelijk verder waar je in Photoshop gebleven bent.

Ook zijn er dertig verschillende blend-modi, zodat je onder andere kleuren mooi in elkaar over kan laten vloeien. De app is beschikbaar voor tablets, smartphones en zelfs Chromebooks. De app is gratis, al is er ook een betaalde variant waarin je alles ontgrendelt. Voor een eenmalige betaling van 9,99 euro heb je beschikking over de volledige versie.

Infinite Painter

3. Krita

Gratis én ook nog eens open source: We hebben het over teken-app Krita. Een team van app-ontwikkelaars werkt constant aan het verbetering van de software, met als groot voordeel dat de community zelf kan bijdragen. Geregeld worden er nieuwe features aan het tekenprogramma toegevoegd, zonder dat je er voor moet betalen.

Krita is zeer geschikt voor wie geregeld illustraties maakt of als hobby veel digitaal tekent en schildert. Er zitten vele instellingen, opties en functionaliteiten in. Het grote voordeel is ook nog eens dat de app veel lijkt op Adobe-programma’s. Wie daar al mee bekend is, weet waarschijnlijk snel alles te vinden.

Net zoals in andere programma’s als SketchBook en Procreate kan je lagen toevoegen, gummen en effecten toevoegen aan je creatie. Als je een gratis teken-app voor Android zoekt zonder allerlei luxueuze foefjes, kan Krita zeker een optie voor jou zijn.

Krita

4. ArtFlow

Ben je een beginner die digitaal wil leren tekenen? Dan is ArtFlow een overzichtelijke en beginnersvriendelijke teken-app voor je Android-smartphone of -tablet. Wanneer je de app opstart staan er niet meteen een boel functies prominent klaar, waardoor je rustiger van start kan.

Er zijn desondanks ook genoeg tools voor wie al een langere tijd digitaal tekent. Zo zijn er verschillende manieren om lagen te combineren, is er een timelapse-modus en zijn er genoeg potloden en penselen om uit te kiezen.

Ook is er de optie om een toetsenbord aan te sluiten en zo snelkoppelingen te gebruiken. Er is een gratis versie of je kunt betalen voor de volledige variant: kijk je een advertentie, dan krijg je wel tijdelijk toegang tot de premium-uitvoering.

ArtFlow: Paint Draw Sketchbook

5. Clip Studio Paint

Clip Studio Paint is nog een populaire teken-app op Android, met reden. Met de duizenden penselen, potloden en tools is het een uitstekende optie voor wie de tekenkunsten naar een volgend niveau wil tillen.

Het is in Clip Studio Paint mogelijk om 3D-illustraties te maken, evenals de gebruikelijke 2D-art. Ook zit er een community aan de app vast, die patronen en materialen met elkaar uitwisselt. Je kan dus gemakkelijk iets vinden en toepassen op jouw illustratie of tekening.

Online zijn er veel handleidingen en tips voor Clip Studio Paint te vinden. Als je veel wil leren in korte tijd, is deze app dus zeker een aanrader. Ben je een absolute beginner, dan is het wel even wennen. Ook is er nu een betaalde versie, waarmee je alle mogelijkheden van de tekenapp vrijkoopt.