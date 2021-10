Met deze 5 alternatieven voor Google vind je alles

Google is zonder twijfel de populairste zoekmachine, maar zeker niet de enige. Daarom heeft Android Planet vijf ijzersterke alternatieven voor Google op een rijtje gezet.

De beste alternatieven voor zoeken met Google

Er zijn tal van redenen om voor een andere zoekmachine dan Google te kiezen. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat het bedrijf het niet zo heeft op het beschermen van privacy.

In sommige gevallen ligt het ook aan de kwaliteit van het product en kom je via Google niet uit bij wat je zoekt. Wat je redenen ook zijn, dit zijn (in willekeurige volgorde) de beste alternatieven voor zoeken via Google.

1. DuckDuckGo

DuckDuckGo is één van de meest bekende alternatieven voor Google. De zoekmachine staat vooral bekend om zijn privacy. Jouw gegevens worden niet opgeslagen of doorgegeven aan websites die je bezoekt. Ook trackers worden automatisch geblokkeerd. Zoek je via DuckDuckGo, dan ben je ervan verzekerd dat je niet wordt achtervolgd.

Het Google-alternatief heeft nog meer om het lijf. Tijdens het browsen kun je bijvoorbeeld met één druk op de knop al je data wissen. Op dat moment verdwijnen zowel je openstaande tabbladen als zoekgeschiedenis voor de zin. Ook tof: DuckDuckGo geeft websites privacycijfers, zodat je direct weet hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan.

Dit alternatief voor Google verdient geld door middel van advertenties. Deze worden echter geheel willekeurig voorgeschoteld. Ook donaties van gebruikers zijn belangrijk voor DuckDuckGo. Tot slot is het handig om te weten dat je de zoekmachine op alle platformen kunt gebruiken, waaronder Android, Windows en macOS.

2. Bing

In het land der zoekmachines is Google de onbetwiste koning, met Bing als troonopvolger. De zoekmachine-app van Microsoft volgt wel op heel erg gepaste afstand. Volgens de meest recente cijfers heeft Bing een marktaandeel van bijna 3 procent, terwijl Google bijna de 92,5 procent aantikt.

Werk aan de winkel voor de Bing-afdeling van Microsoft dus. De zoekmachine doet namelijk helemaal niet onder voor Google. Zoekresultaten zijn over het algemeen van goede kwaliteit en soms zelfs beter dan wat Google je voorschotelt.

Bovendien zit Bing boordevol extra functies, waaronder een ingebouwde nieuwsfeed om op de hoogte te blijven, sportuitslagen en nog meer. Daarin schuilt ook wel direct een zwakte van Bing: de app is veel meer dan alleen een zoekmachine. Niet iedereen waardeert dit.

3. Brave

Brave is een kersverse uitdager voor Google. De app begon als browser om het internet mee af te struinen, maar heeft sinds kort ook een eigen zoekmachine. De eerste ervaringen hiermee zijn overwegend positief, al merk je wel dat de resultaten soms nog wat te wensen overlaten. Als je bijvoorbeeld op een Hollandse term zoekt, krijg je nog weleens een Engels resultaat. Ook zijn resultaten soms minder persoonlijk.

Dat is ook niet zo vreemd, want de app en zoekmachine hebben privacy voorop staan. Trackers worden standaard geblokkeerd en Brave houdt geen logboek van jouw zoekgeschiedenis bij. Oftewel, de app heeft geen flauw idee waar je allemaal naar zoekt. Bijkomende pluspunten zijn dat Brave advertenties automatisch blokkeert en overal https inschakelt, waardoor je veiliger internet.

Al met al is Brave (inclusief de zoekmachine) één van de meest complete alternatieven voor Google. De app verdient geld door aan gebruikers te vragen of ze advertenties willen zien. Kies je hiervoor, dan wordt de opbrengst van de reclame tussen jou en Brave gedeeld.

4. Ecosia

Een ander veelgehoord Google-alternatief is Ecosia. De mensen achter deze zoekmachine weten heel goed hoe marketing werkt, want hun dienst is bekend gaan staan als de ‘bomenplantende’ zoekdienst. Per uitgevoerde zoekopdracht help je mee aan het planten van bomen. Na ongeveer 50 zoekopdrachten heb je één boom geplant.

Afgezien van het klimaat heeft Ecosia ook goede papieren als het op privacy aankomt. De zoekmachine verzamelt namelijk geen persoonlijke gegevens. Er worden wel advertenties getoond, omdat de schoorsteen immers moet roken, maar deze zijn geheel anoniem (en dus in de meeste gevallen heel willekeurig).

Kortom: Ecosia is een van de beste alternatieven voor Google. De app is niet alleen goed voor het klimaat (en dus uiteindelijk ook voor jezelf), maar heeft ook qua privacy haar zaken goed voor elkaar.

5. StartPage

Veel mensen blijven bij Google hangen omdat ze er simpelweg aan gewend zijn. Het kost moeite om jezelf een andere zoekmachine aan te leren. Gelukkig is daar StartPage om deze overstap zo vlekkeloos mogelijk te maken. Hoe? Door precies dezelfde zoekresultaten als Google voor te schotelen.

Het zit zo: StartPage gebruikt het algoritme van Google en je krijgt dus precies hetzelfde resultaat. StartPage is namelijk van mening dat Google simpelweg de beste zoekmachine ooit gebouwd heeft.

Om zich te onderscheiden profileert StartPage zich als privacyvriendelijke zoekmachine. Trackers worden geblokkeerd en kwetsbare gegevens geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt bijvoorbeeld niet met Google gedeeld. Een leuk detail is dat StartPage een Nederlands product is.

Ontgoogelen

