Als je een Garmin Venu 2 kopen wil, wil je wel eerst onze prijsvergelijker gebruiken. Daardoor weet je zeker dat je van de beste aanbieding gebruik maakt. Je ziet namelijk in één oogopslag waar hij het goedkoopst is. Je betaalt daarom nooit te veel. Op deze pagina vind je naast de prijsvergelijker ook wat handige informatie over het product.

Een Garmin Venu 2 kopen? Let hier dan op

De Garmin Venu 2 is een behoorlijk uitgebreide smartwatch die is gericht op fanatieke sporters. Hij komt met behoorlijk wat sensoren die alles bijhouden, van je workouts en je hartslag, tot aan de kwaliteit van je slaap en zelfs je stressniveau.

Sport, beweging en activiteit

Mensen die een Garmin Venu 2 kopen willen, zijn waarschijnlijk zeer geïnteresseerd in de verschillende sportfuncties. Zo zijn er geanimeerde sportcoaches op je smartwatch, die je tonen hoe verschillende oefeningen correct worden uitgevoerd. Bovendien staan er maar liefst meer dan 25 voorgeïnstalleerde sport apps op. Daarmee houd je zeer getailleerd je sportieve prestaties bij.

De Venu 2 heeft daarnaast ruimte om muziek op te slaan op het interne geheugen. Daardoor kun je je muziek van spotify downloaden en opslaan op je smartwatch. Doordat je een bluetooth koptelefoon kunt koppelen aan je horloge, kun je voortaan sporten zonder je telefoon bij je te hebben.

Een veelzijdige gadget

Ook naast het sporten is deze Garmin smartwatch een fijne gadget. Zo ontvang je meldingen van je smartphone zoals berichten, notificaties, wekkers, alarmen, etc. Daarnaast heeft het zelfs een nfc-chip, zodat je met je watch kunt betalen bij de kassa. Als je een Android smartphone hebt, kun je de Venu 2 zelfs gebruiken om sms-berichten mee te beantwoorden. En met een accuduur van maximaal 11 dagen gaat hij lang genoeg mee om spontaan te zijn. Je hebt immers niet snel een oplader nodig om verder te kunnen.

Zo werkt de prijsvergelijker

Als jij voor de goedkoopste prijs een Garmin Venu 2 kopen wil, dan heb je geluk. In de prijsvergelijker staat de beste prijs namelijk altijd bovenaan. Het gaat hier dan wel om de versie met het kleinste scherm. Gebruik daarom altijd de filteropties zodat je alleen het aanbod ziet dat ook daadwerkelijk interessant voor jou is. Daarna klik je simpelweg op de aanbieding om direct op de juiste pagina van de webshop te komen. Daar voltooi je dan je bestelling op de normale manier.