Boox Note Air5 C officieel: Android-tablet met e-reader-scherm

Is het een e-reader, is het een Android-tablet of is het allebei? Boox heeft de nieuwe Note Air5 C aangekondigd, die van alles wat heeft.

Boox Note Air5 C officieel

Boox staat bekend om haar e-readers met e-ink schermen. Dit zijn statische schermen die geen fel licht geven, niet flikkeren en niet spiegelen. Volgens de fabrikant is het ideaal voor lezen, schrijven, tekenen en werken. Daar is de nieuwe Note Air5 C dan ook helemaal voor bedoeld.

Het ontwerp van de tablet valt vooral op vanwege zijn asymmetrische randen. De ene zijkant is namelijk een stuk dikker. Dit is handig tijdens het vasthouden van de Air5 C. Achterop zijn ook magnetische pinnetjes te vinden. Deze maken het mogelijk een toetsenbord te bevestigen, om vervolgens beter op de tablet te kunnen werken.

Het apparaat draait op Android 15 en kan daardoor al je favoriete apps draaien. Verwacht alleen niet dezelfde ervaring als op andere tablets. Het beeld van de Air5 C is namelijk veelal statisch. Volgens Boox levert dit een ervaring op die minder afleidt. Verder kan het scherm van 10,3 inch ook kleur laten zien. Tof voor schetsen of tekeningen die je maakt met de nieuwe Pen3 stylus.

Onder de motorkap draait een octa core processor, met 6GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Dat laatste is niet super veel voor Android-tablets, al is er ruimte voor een micro-sd-kaart om het geheugen uit te breiden.

Prijs en beschikbaarheid

De Boox Note Air5 C heeft een adviesprijs van 529,99 euro. Tijdelijk krijg je voor die prijs ook de magnetische toetsenbordhoes erbij. Die bundel wordt vanaf 28 oktober geleverd. Later betaal je daar 606,99 euro voor. Je kunt terecht bij de webshop van Boox of Bol.

Wat vind jij van de nieuwe Boox-tablet? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!