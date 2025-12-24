OnePlus Pad Go 2 review: ideale huis-tuin-en-keukentablet

In deze review kijken we naar de OnePlus Pad Go 2, de nieuwste midrange tablet van het Chinese bedrijf. Wat krijg je voor de adviesprijs van 349 euro? En is dat genoeg om hem aan te raden?

OnePlus Pad Go 2 review

Toen de eerste OnePlus Pad Go anderhalf jaar geleden verscheen, waren we er niet erg enthousiast over. We gaven de tablet in onze review slechts een 6,5. Dat cijfer had hij vooral te danken aan zijn slome processor. 329 euro is niet heel duur voor een tablet, maar je mag voor die prijs wel een vlot werkend apparaat verwachten.

Nu is het tijd voor zijn opvolger, die op veel vlakken flink is verbeterd, maar met 349 euro ook 20 euro duurder is. Neemt OnePlus revanche op zichzelf? Je leest het in onze uitgebreide review van de OnePlus Pad Go 2!

Het reviewmodel van de Pad Go 2 is beschikbaar gesteld door OnePlus.

De OnePlus Pad Go 2 is een flinke verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Het scherm is groter en mooier en de gebruikte chip is voor een middenklasser nu ook snel zat. Daar kun je nog fijne software en een goed updatebeleid bij optellen. De Pad Go 2 is daarmee een prima deal, zeker als de prijs iets daalt.

Dit vinden we goed Groot en goed scherm

Groot en goed scherm Uitstekende batterijduur

Uitstekende batterijduur Goede software en lang updatebeleid

Goede software en lang updatebeleid Chip is snel genoeg voor de meeste taken… Dit vinden we minder goed … maar niet voor zware games

… maar niet voor zware games Dure accessoires

Zakelijk design, prima scherm voor de prijs

OnePlus gebruikte voor zijn eerste tablets een onderscheidend design. De camera zat niet in een hoek, zoals gebruikelijk, maar in het midden. De achterzijde van de originele Pad Go was bovendien voorzien van twee verschillende tinten.

De Pad Go 2 ziet er een stuk ‘normaler’ en daarmee ook iets saaier uit. Hij is verkrijgbaar in het paars of gewoon good old zwart, zoals ons reviewexemplaar. De camera is bovendien verhuisd naar een hoek. Daarmee heeft de tablet iets van zijn identiteit verloren, maar wij malen daar niet om. Het design is strak en de bouwkwaliteit dik in orde voor deze prijs.

Het scherm is met 12,1 inch een slag groter dan dat van zijn voorganger, die een 11,35 inch-display had. Hij is ook ongeveer 60 gram zwaarder. Het gewicht voel je zeker, maar we vinden het een logische keuze van OnePlus. De Pad Go 2 is nog goed te gebruiken op de bank, maar biedt duidelijk meer ruimte dan bijvoorbeeld een normale iPad. En daar lijkt dit apparaat, ook gezien zijn adviesprijs, direct mee te willen concurreren.

Deze slag wint OnePlus ruimschoots, want het scherm van de Pad Go 2 ziet er goed uit. De resolutie is met 2800 bij 1980 pixels hoog en bovendien heeft het display een ververssnelheid van 120Hz. Daardoor oogt het beeld in de meeste gevallen lekker vloeiend. De iPad blijft steken op 60Hz en heeft bovendien een maximale helderheid van slechts 500 nits. De OnePlus haalt 900 nits en kan dus beduidend feller.

7:5

Zoals bij de meeste van zijn tablets kiest OnePlus voor een scherm met een brede beeldverhouding van 7:5. Dat is ideaal voor het bekijken van webpagina’s en het bewerken van documenten. Helaas brengt de fabrikant geen officieel toetsenbordhoesje uit voor deze tablet, waardoor dat laatste niet zo gemakkelijk gaat. We vinden dat jammer, want daarmee had je hem kunnen omtoveren in een spotgoedkoop laptopje.

7:5 is minder ideaal voor het bekijken van films, want je ziet dan vaak flinke zwarte balken boven en onder het beeld. Of zwart… Ze zijn eerder grijs. Het gaat namelijk om een lcd-display en de zwartwaardes zijn dan ook niet geweldig.

Vooral als je van opzij naar het scherm kijkt, oogt de tablet een tikkeltje vaal. Zolang je hem recht voor je houdt, heb je met de Pad Go 2 echter weinig te klagen.

Sterk verbeterde chip staat zijn mannetje

De originele Pad Go draaide op een MediaTek Helio G99-chip. Dat is een budgetprocessor die eigenlijk niet thuishoorde in een tablet van meer dan 300 euro. Gelukkig kiest OnePlus dit keer een veel betere chip: de MediaTek Dimensity 7300. Die is in de meeste tests zo’n 40 tot 80 procent sneller.

In het dagelijks gebruik voelt de OnePlus Pad Go 2 dan ook lekker rap aan. Apps openen vlot en ook wisselen tussen verschillende programma’s levert geen problemen op. Ja, af en toe zul je een kleine stottering zien, maar dat is vooral visueel. De tablet laat je nooit lang wachten bij het uitvoeren van normale taken. Zelfs het bewerken van foto’s in een app als Lightroom gaat hem prima af.

Daar moeten we wel direct een kanttekening bij plaatsen. Apple’s A16-chip in de goedkoopste iPad is nog eens twee keer zo snel. Vooral als je graag gamet is dat echt een betere keuze. Maar zoals we al schreven: die iPad heeft dan weer een kleiner en minder goed scherm.

Camera’s en geluid

OnePlus wint het ook qua geluid. De vier speakers laten films of series heel aardig en behoorlijk ruimtelijk klinken. Vooral middentonen komen goed uit de verf. Voor het afspelen van muziek vinden we de lage en hoge tonen net niet overtuigend genoeg, maar hetzelfde geldt voor alle tablets in deze prijsklasse.

Zowel op de voor- als op de achterkant zit een 8 megapixel-camera, die vooral geschikt zijn voor het scannen van een document of een snel videobelletje. Voor het maken van foto’s zijn ze, zoals vrijwel alle tabletcamera’s, waardeloos. Elke willekeurige smartphone schiet mooiere plaatjes.

De OnePlus Pad Go 2 heeft altijd 8GB werkgeheugen en naar keuze 128 of 256GB opslagruimte. Als je voor die laatste variant kiest, met een meerprijs van 100 euro, kun je daar ook een simkaartje in kwijt om mobiel te internetten via 5G. Dat is met de goedkoopste versie niet mogelijk.

Lange ondersteuning, fijne software

Eén van de grootste minpunten van de eerste Pad Go, naast de trage processor, was het belabberde updatebeleid. OnePlus beloofde slechts één nieuwe versie van Android en drie jaar beveiligingspatches. Gelukkig is dat bij de Pad Go 2 heel anders: hij draait uit de doos op Android 16 en ontvangt maar liefst vijf grote upgrades van het besturingssysteem. Je zit dus goed tot en met Android 21. Daarnaast mag je tot het einde van 2031 rekenen op regelmatige beveiligingspatches.

Opvallend genoeg ontvangt deze relatief voordelige tablet langer updates dan de OnePlus 15, de duurste smartphone van het bedrijf. Ons hoor je niet klagen, want het minpunt van zijn voorganger is nu dus opeens een pluspunt.

Open Canvas

OnePlus legt zijn eigen OxygenOS-schil over Android heen en voegt daar ‘Open Canvas’ aan toe. Daarmee is het heel gemakkelijk om twee apps naast elkaar te draaien. Door met twee vingers naar beneden te vegen over het scherm open je de tweede app. Het is zelfs mogelijk om er nog een derde aan toe te voegen als een zwevend en verplaatsbaar schermpje. Dan merk je overigens wel dat de relatief bescheiden chip het iets lastiger krijgt en zie je meer haperingen.

Met een bluetooth-toetsenbord kun je natuurlijk nog beter gebruikmaken van deze mogelijkheden door bijvoorbeeld in één venster een Zoom-vergadering bij te wonen en in het andere aantekeningen te maken. Dat maakt het extra jammer dat OnePlus geen officiële toetsenbordhoes uitbrengt voor de Pad Go 2.

Tot slot voegt OnePlus een aantal AI-functies toe. Denk aan hulp bij het schrijven van teksten, het uitwerken van audio-opnames en het samenvatten of vertalen van artikelen. In de foto-app kun je vage foto’s scherper maken, wat verrassend goed werkt. Uiteraard gebruik je ook naar hartenlust Google’s Gemini op deze tablet.

Grote accu gaat dagen mee

Er zit een accu van 10050 mAh in de Pad Go 2, ruim 2000 mAh meer dan in zijn voorganger. Dat levert een heel goede batterijduur op. OnePlus belooft dat je 15 uur video’s kunt kijken voor de tablet leeg is.

Tijdens het testen konden wij vaak een dag of drie vooruit bij gemiddeld en gemengd gebruik, zoals browsen, foto’s bewerken en scrollen op YouTube. Het hangt natuurlijk sterk af van je bezigheden, maar de accu gaat in ieder geval een stukje langer mee dan die van veel andere tablets.

Een oplader moet je zelf verzorgen, want die zit niet in de doos. De maximale oplaadsnelheid bedraagt 33 watt en de Pad Go 2 gaat van 0 naar 100 procent in 129 minuten. Dat is niet overdreven snel, maar gezien de goede batterijduur zal dat zelden een probleem zijn.

Je kunt de tablet ook als powerbank gebruiken om bijvoorbeeld je smartphone of draadloze oordopjes op te laden. Dat gaat met 6,5 watt vrij traag, maar kan in noodsituaties zeker handig zijn.

Fijne, maar dure accessoires

We schreven al dat OnePlus helaas geen toetsenbord uitbrengt voor de Pad Go 2. Wel kun je er een stylus voor kopen, waarmee je (aan)tekeningen maakt op het scherm. Deze OnePlus Pad Go 2 Stylo werkt prima, maar is iets eenvoudiger dan de normale Stylo 2 die je met de duurdere OnePlus Pad 3 gebruikt. Zo heeft hij ‘slechts’ 4096 niveaus van drukgevoeligheid, terwijl het duurdere pennetje er 16.000 kent.

Ook kun je de Go 2 Stylo niet opladen door hem magnetisch op de zijkant te klikken. In plaats daarvan zit er een usb-c-poort op de pen. Dat werkt natuurlijk een stuk omslachtiger.

Keuze is fijn, maar deze ‘goedkope’ stylus kost nog altijd 79 euro. Dat is slechts 20 euro minder dan de beter uitgeruste Stylo 2. Wij hadden die twee tientjes graag neergelegd voor een pen die je op de tablet zelf kunt opladen. De Go 2 Stylo zou eigenlijk niet meer dan 49 euro moeten kosten.

Ook het officiële hoesje van de OnePlus Pad Go 2 is met 40 euro redelijk aan de prijs. Het gaat om een simpel exemplaar met een goedkoop aandoende, semitransparante achterkant. Wel zit er een houder op voor de stylus. Als je die niet gaat gebruiken, zouden we online een voordeligere case proberen te vinden.

Conclusie OnePlus Pad Go 2 review

De OnePlus Pad Go 2 is voor veel mensen het ideale maatje. Deze grote tablet heeft een prima scherm, vrij vlotte hardware en een accu die lang meegaat. Daar kun je nog een sterk verbeterd updatebeleid bij optellen. Wat ons betreft is dit momenteel het beste Android-alternatief voor de goedkoopste iPad. En een veel betere deal dan de eerste Pad Go.

Ook de software is fijn, al had een officieel toetsenbord daar nog meer gebruik van kunnen maken. Nu blijft het vooral een tablet om mee op de bank te zitten. De accessoires die wél beschikbaar zijn, vinden we aan de prijs.

De grootste concurrentie komt misschien wel van OnePlus zelf. De (véél snellere) OnePlus Pad 3 had een adviesprijs van 599 euro, maar koop je inmiddels voor € 386,-. Daarmee is hij dus niet eens zo gek veel duurder meer dan de Go 2. Hou er wel rekening mee dat de Pad 3 met 13,2 inch nog een stuk groter en minder handzaam is.

Kopen

Wil je de OnePlus Pad Go 2 na het lezen van deze review kopen? Zoals gezegd heeft de goedkoopste versie, met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag, een adviesprijs van 349 euro.

Op het moment van schrijven biedt OnePlus ‘m op zijn eigen website aan met 50 euro korting. Voor 100 euro extra koop je het model met 256GB opslag én 5G. Hieronder vind je de beste deals.

Alternatieven

Is de OnePlus Pad Go 2 toch niet helemaal wat je zoekt? Dan hebben we drie alternatieven voor je verzameld.

OnePlus Pad 3

We noemden hem al even: de OnePlus Pad 3. Dat is een tablet uit het high-end segment, met een supersnelle Snapdragon 8 Elite-chip, betere speakers en een accu die je veel rapper oplaadt.

Het 13,2 inch-scherm maakt hem zeer geschikt voor serieuze werkzaamheden, zeker omdat er voor deze tablet wél een toetsenbordhoes beschikbaar is. Op het moment van schrijven is het apparaat nog geen 100 euro duurder dan de Pad Go 2: € 386,-

Redmi Pad 2 Pro

De Redmi Pad 2 Pro heeft net als de tablet van OnePlus een 12,1 inch-scherm. Hij beschikt over een nog grotere accu van 12000 mAh, maar draait op een iets tragere Snapdragon 7S Gen 4-chip en heeft slechts 6GB werkgeheugen. Je mag updates verwachten tot en met Android 20 en ontvangt zeven jaar beveiligingsupdates. Je bestelt de Pad 2 Pro momenteel voor € 226,35.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Toch liever een Samsung? Voor € 347,- koop je de Galaxy Tab S10 FE. Die heeft een kleiner 10,9 inch-scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Wel maakt de Exynos 1580-chip hem iets sneller dan de OnePlus Pad Go 2. Bovendien levert Samsung gratis een stylus mee én is de S10 FE waterbestendig. Je mag tot 2032 rekenen op updates.

