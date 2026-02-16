Motorola Signature review: perfecte balans tussen stijl en kracht?

Je hoeft niet te kiezen tussen stijl en kracht. Dat lijkt de boodschap te zijn die Motorola over wil brengen met de nieuwe Signature, die we in deze review bespreken. Is de bijzondere high-end smartphone een aanrader?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Signature review

Jarenlang vonden we de beste smartphones van Motorola in de ‘Edge’-serie. Daar komt nu verandering in. De Motorola Signature waar deze review over gaat staat namelijk nog een treetje hoger. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een smartphone waar het bedrijf graag zijn handtekening onder zet.

Dat wil overigens niet zeggen dat Motorola gewoon op ieder vlak de beste hardware in het toestel heeft gepropt. De Signature is eerder een zoektocht naar de perfecte balans tussen stijl en kracht. Daar hangt een prijskaartje aan van 999 euro. We vertellen je graag of dat een goede investering is.

Het reviewmodel van de Signature is beschikbaar gesteld door Motorola.

In het kort

Het is niet moeilijk om voor de Motorola Signature te vallen. Deze enorme smartphone ligt door het relatief lage gewicht lekker in de hand, maar is toch krachtig en heeft een prima accuduur. Ook de camera’s, hoewel minder dan de absolute top, zijn goed. Bovendien krijg je zeven jaar volledige ondersteuning.

Dit vinden we goed Licht en vrij dun ontwerp

Licht en vrij dun ontwerp Prima accuduur, snel opladen

Prima accuduur, snel opladen Goede camera’s

Goede camera’s Uitstekend updatebeleid Dit vinden we minder goed Niet de allersnelste chip

Niet de allersnelste chip AI-functies beperkt

De beste Motorola-camera’s ooit

Motorola is trots op de camera’s van de Signature. Het zijn naar eigen zeggen de beste die ze ooit in een smartphone hebben gestopt. De 50 megapixel-hoofdcamera gebruikt een grote en vrij nieuwe sensor, die een flink dynamisch bereik moet hebben. Daardoor zouden zowel schaduwen als lichte delen er goed uitzien. Daarnaast beschik je over een groothoeklens en een telelens met 3x optische zoom. Die gebruiken kleinere sensoren, maar hebben eveneens een resolutie van 50 megapixel.

We beginnen natuurlijk met foto’s van de hoofdcamera. Wart direct opvalt, is dat Motorola niet vies is van een stevig contrast en uitgesproken kleuren. Er ligt soms zelfs een ietwat overdreven hdr-gloed over de kiekjes, maar ze knallen wel van het scherm. Het detailniveau is uitstekend en zoals beloofd blijkt het dynamisch bereik erg goed.

Dat zie je ook in de onderstaande foto’s, waarbij een groot verschil bestaat tussen donkere en lichte delen. Die weet de Signature allebei goed zichtbaar te houden. Zelfs het licht aan het einde van de tunnel is nog prima te onderscheiden.

’s Avonds presteert de camera eveneens naar behoren. Details in de schaduwen blijven goed te zien en er is weinig ruis zichtbaar. Met sterke lichtbronnen als lantaarnpalen heeft de camera wel moeite. Dat geldt echter voor vrijwel alle smartphones.

Groothoeklens

De groothoeklens heeft een veel kleinere sensor, maar wel een zeer brede beeldhoek. Deze camera biedt een brandpuntsafstand van 12 millimeter. Dat is heel, heel erg wijd. Daar zijn we blij mee, want hoe wijder deze camera is, hoe spectaculairder het effect.

Dat blijkt ook wel, want je krijgt absurde perspectieven op de foto met de Motorola Signature. Daarbij loopt de scherpte in de hoeken iets terug, maar heel dramatisch is het niet. We vinden het een fijne camera.

’s Avonds loop je wel tegen beperkingen aan. De kleine sensor weet dan niet genoeg licht te verzamelen, waardoor het detailniveau behoorlijk terugloopt. In de schaduwen is amper nog iets te zien.

Telelens

Sommige fabrikanten gebruiken in het high-end segment tegenwoordig erg grote sensoren voor hun telelenzen. Die van de Motorola Signature is een slagje kleiner. Dat levert foto’s op die net iets minder goed zijn dan die van bijvoorbeeld de Xiaomi 15 Ultra. Het zijn prima kiekjes, maar ze missen de driedimensionale ‘look’ van echte toppers.

Je kunt in de camera-app ook kiezen voor 6x zoom. Dat gebeurt deels digitaal, want de lens zelf biedt slechts 3x zoom. Gelukkig heeft Motorola zijn beeldverwerking goed voor elkaar. De foto’s hieronder zijn vrijwel net zo scherp als die hierboven

6x 6x 6x 6x

In het donker blijft de telelens achter bij de hoofdcamera, maar presteert hij beter dan de groothoeklens. Er is meer detail en minder ruis zichtbaar.

Net als bijvoorbeeld Samsung en Google biedt Motorola de mogelijkheid om met AI nog veel verder in te zoomen. Het maximum is 100x, al blijft er dan weinig van je kiekjes over. Zoals je hieronder ziet, gaat dat de Pixel 10 Pro toch een stukje beter af.

Motorola Signature – 100x zoom Pixel 10 Pro – 100x zoom

Groot, maar dun en hanteerbaar

Vorig jaar zagen we de eerste golf ultradunne smartphones. Denk aan de Samsung Galaxy S25 Edge, met zijn behuizing van 5,8 millimeter. Motorola deed recent zelf een duit in het zakje met de Edge 70, een toestel van 5,99 millimeter dik.

De Signature probeert een tussenweg te vinden. Met 7 millimeter is hij dikker dan echt dunne smartphones, maar slanker dan de meeste high-end toestellen. Hij weegt bovendien slechts 186 gram, wat lichter is dan de meeste concurrenten. Daardoor ligt de Signature ondanks zijn grote formaat, 162,1 bij 76,4 millimeter, heerlijk in de hand. Je krijgt niet snel last van je pols.

We vinden het jammer dat Motorola voor dit eerste toestel in een fonkelnieuwe serie geen onderscheidend design verzon. De Signature lijkt sprekend op andere toestellen van de fabrikant. Het camera-eiland glooit zoals we gewend zijn geleidelijk uit de behuizing. Daarnaast werkte Motorola weer samen met Pantone voor de kleuren. Wij hebben de groene versie, maar je kunt ook voor het neutralere zwart kiezen.

We blijven overigens wel fan van de nylon-achtige afwerking op de achterzijde. Dat voelt prettiger aan dan glas en verbergt vingerafdrukken zeer effectief. Het toestel is ondanks dit materiaal wel enigszins glad. We raden je dan ook aan om het meegeleverde, transparante hoesje te gebruiken.

De Signature kreeg een IP68/69-certificering mee. Daarmee is hij stofdicht en moet het toestel 30 minuten kunnen overleven op een diepte van 1,20 meter water. Ook voldoet het toestel aan de MIL-STD-810H-standaard. Dat betekent kortweg dat hij tegen een stootje kan, al doet Motorola geen harde beloftes over bijvoorbeeld de valbestendigheid.

Hardware is bijna van topniveau

We zeiden het al: de Signature is Motorola’s vlaggenschip voor dit jaar, maar beschikt niet over de állerbeste hardware. Kloppend hart is een Snapdragon 8 Gen 5. Die is duidelijk trager dan de ‘Elite’-versie van deze chip, die we onder meer in de OnePlus 15 vinden.

Je kunt deze Motorola qua snelheid grofweg vergelijken met de vlaggenschepen van vorig jaar, zoals de OnePlus 13 en de Samsung Galaxy S25 Ultra. Dat is niets om je voor te schamen en in het dagelijks gebruik voelt de Signature heel rap aan. Wel viel het ons op dat er tijdens het fotograferen een halve seconde vertraging zit tussen het indrukken van de sluiterknop en het daadwerkelijk afdrukken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wellicht is dat eerder een probleem van de camera-app, want die crashte ook herhaaldelijk toen we tijdens een concert enkele filmpjes schoten. Hopelijk weet Motorola deze problemen met een software-update te verhelpen.

Al met al is de Signature een rappe smartphone, die bovendien standaard over een ruime 16GB werkgeheugen en 512GB opslag beschikt. Toch steekt het enigszins dat je met de genoemde OnePlus 15 en ook de Realme GT 8 Pro snellere telefoons kunt kopen voor minder geld.

Motorola werkte voor de luidsprekers samen met Bose. Dat doet het goed in de marketing, maar zorgt ook in de praktijk gelukkig voor een vol en gedetailleerd geluid. Wel zouden ze wat ons betreft nog iets luider mogen zijn. De ultrasonische vingerafdrukscanner werkt vlot en zit op een perfecte hoogte. Je hoeft je duim gelukkig niet te forceren wanneer je de smartphone wil ontgrendelen.

Fel oled-scherm met subtiele krommingen

De meeste fabrikanten zijn inmiddels afgestapt van gebogen schermen. Vrijwel alle high-end smartphones hebben anno 2026 weer ‘gewoon’ een vlak paneel. Motorola is echter eigenwijs en koos bij de Signature toch voor een zogenaamd micro-quad-curved-display. Dat heeft aan alle zijdes een heel lichte kromming. Dat stoort niet echt, maar we vinden het ook erg weinig toevoegen.

Gelukkig is het 6,8 inch-oled-scherm verder een plaatje. De resolutie is lekker hoog en de verversingssnelheid ligt op maximaal 165Hz. In de meeste scenario’s is dat overigens ‘gewoon’ 120Hz, wat nog altijd zeer vloeiend oogt. We hebben tijdens het testen geen haperingen gezien.

Motorola claimt dat het display een maximale helderheid van 6200 nits heeft. Dat is ongelooflijk fel. Toch zagen wij niet direct een verschil met de Google Pixel 10 Pro, die 3300 nits aantikt. We vinden dat niet per se erg, want beide smartphones zijn ook in de felle zon goed afleesbaar. Het laat wel de betrekkelijkheid van dergelijke getallen zien.

Motorola liep de laatste jaren nogal achter op de concurrentie als het aankomt op softwarebeleid. Gelukkig gaat het roer met de Signature drastisch om. Het toestel draait uit de doos op Android 16 en krijgt zeven grote upgrades. Je eindigt dus met Android 23. Ook mag je tot begin 2033 beveiligingspatches verwachten. Motorola doet dus eíndelijk mee met grote jongens als Samsung en Google. Hoera!

Motorola’s softewareschil My UX blijft dichtbij het normale Android, wat wij altijd een pluspunt vinden. Wat ons betreft had het bedrijf ook gewoon Google’s AI-diensten kunnen kopiëren. Moto AI is de zoveelste collectie van min of meer dezelfde functies die iedereen tegenwoordig aanbiedt. Er zit zelfs een speciale knop om Moto AI mee te openen.

Om die te gebruiken moet je een Motorola-account aanmaken en de fabrikant de volledige controle over je smartphone geven.

Het genereren van afbeeldingen gaat prima, maar dat kan natuurlijk ook met Nano Banana of één van de vele andere AI-toepassingen. De mogelijkheid om AI-playlists te genereren klinkt leuk, maar hij ondersteunt momenteel alleen Amazon Music. Er zijn in Nederland niet zoveel mensen die deze muziekdienst gebruiken.

Flinke accu laadt snel op

Omdat de Motorola Signature net iets dikker is dan echt heel dunne toestellen past er een grotere accu in: 5200 mAh. Dat is veel minder dan bijvoorbeeld de Oppo Find X9 Pro, maar meer dan de Samsung Galaxy S25 Ultra. We hebben dan ook weinig op de accuduur aan te merken. Als je hem helemaal leeg wil trekken op één dag moet je flink je best doen. Twee volledige dagen lijkt ons iets te optimistisch, tenzij je een heel lichte gebruiker bent.

Met 90 watt laadt de Signature ook lekker snel op. Binnen een kwartier zit een lege accu weer voor de helft vol. Draadloos laden kan ook, dan ligt de snelheid op 50 watt. Welke methode je ook kiest, de lader moet je zelf verzorgen. Die zit niet in de doos.

Conclusie Motorola Signature review

De Motorola Signature is één van de best doordachte smartphones die we de laatste jaren hebben gezien. Motorola heeft duidelijk gezocht naar de juiste balans tussen functie en vorm. Daar is het bedrijf in geslaagd. Het toestel is dun en licht, maar heeft toch snelle hardware, een vrij grote accu en prima camera’s. Bovendien is het updatebeleid erg goed.

We raden de Signature dan ook aan als jij precies de doelgroep bent die stijl en kracht wil combineren. Wie ‘gewoon’ een high-end smartphone wil, koopt met de dikkere OnePlus 15 bijvoorbeeld een toestel met een nog snellere chip en een veel langere accuduur. En dat voor minder geld. Je levert dan wel in op camera’s en updatebeleid.

Niettemin is de Motorola Signature een puik toestel dat op ieder vlak een dikke voldoende scoort. Als de prijs een paar honderd euro daalt, wordt hij ook interessant voor wie buiten de oorspronkelijke doelgroep valt.

Kopen

Wil je de Motorola Signature na het lezen van deze review kopen? Zoals gezegd bedraagt de adviesprijs 999 euro. Daarvoor krijg je 16GB werkgeheugen en 512GB opslag. Je kiest uit de kleuren groen en zwart.

Wil je tegelijk een abonnement afsluiten? Dan kun je Signature nu al flink goedkoper in huis halen. Hieronder check je de beste deals van dit moment.

Motorola Signature deals Abonnement Los toestel Motorola Signature 7500 min en 7500 sms 7500MB (5G) 2 jaar € 29,75 p/m Eenmalig toestel € 71,00 Gemiddeld p/m: € 32,91 Bekijk bij Belsimpel Eenmalige kosten Toestelprijs € 71,00 Thuiskopie en Porto € 4,95 Aansluitkosten € 0,00 Totaal € 75,95 Maandelijkse kosten Abonnement € 5,75 Betaling telefoon € 24,00 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 714,00 Totaal € 789,95 Gemiddeld per maand € 32,91 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 647,00 Eenmalige betaling € 71,00 Totaal kredietbedrag € 576,00 Termijnbedrag € 24,00 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Motorola Signature 200 min of 200 sms 15000MB (5G) 2 jaar € 34,50 p/m Eenmalig toestel € 11,00 Gemiddeld p/m: € 35,16 Bekijk bij Belsimpel Eenmalige kosten Toestelprijs € 11,00 Thuiskopie en Porto € 4,95 Aansluitkosten € 0,00 Totaal € 15,95 Maandelijkse kosten Abonnement € 8,50 Betaling telefoon € 26,00 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 828,00 Totaal € 843,95 Gemiddeld per maand € 35,16 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 635,00 Eenmalige betaling € 11,00 Totaal kredietbedrag € 624,00 Termijnbedrag € 26,00 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Motorola Signature 120 min of 120 sms 20000MB (5G) 2 jaar € 35,50 p/m Eenmalig toestel € 10,00 Gemiddeld p/m: € 36,12 Bekijk bij Belsimpel Eenmalige kosten Toestelprijs € 10,00 Thuiskopie en Porto € 4,95 Aansluitkosten € 0,00 Totaal € 14,95 Maandelijkse kosten Abonnement € 13,00 Betaling telefoon € 22,50 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 852,00 Totaal € 866,95 Gemiddeld per maand € 36,12 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 550,00 Eenmalige betaling € 10,00 Totaal kredietbedrag € 540,00 Termijnbedrag € 22,50 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Vergelijk alle Motorola Signature abonnementen Motorola Signature 512 GB 5G € 988,00 3 dagen Bekijk bij Proshop Motorola Signature 512 GB 5G € 999,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Vergelijk alle Motorola Signature prijzen

Alternatieven

Is de Motorola Signature toch net niet helemaal wat je zoekt? Hieronder zetten we drie alternatieven voor je op een rij.

OnePlus 15

We noemden hem al een paar keer: de OnePlus 15. Voor € 849,- koop je een smartphone met een snellere Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en een grotere accu van 7300 mAh. Qua camera’s legt de OnePlus het wel af tegen de Signature en ook het updatebeleid is minder goed.

Samsung Galaxy S25 Edge

Wil je een nóg dunnere smartphone? Dan is de Samsung Galaxy S25 Edge een prima optie, zeker nu de prijs is gedaald naar € 629,-. Daarvoor krijg je een prachtig scherm, een snelle chip en twee goede camera’s. Ook het updatebeleid is top. Wel is de accuduur een stuk slechter dan die van de Motorola Signature.

Motorola Edge 70

Wel bij Motorola blijven, maar geen behoefte aan een heel snelle smartphone of de beste camera’s? Dan is de dunne Edge 70 ook een goede optie. Met een Snapdragon 7 Gen 4-chip is hij rap zat voor dagelijks gebruik en de accuduur blijft niet ver achter bij de Signature. De Edge 70 wordt wel minder lang ondersteund: hij krijgt vier grote Android-upgrades en zes jaar beveiligingspatches. Je koopt hem voor € 634,15.

Motorola Edge 70

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budget-toestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteuren dat al jaren in de smartphonewereld actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews: