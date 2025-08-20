Wil je graag een high end-smartphone met een schone Android-versie, goede camera’s en een lang updatebeleid? Dan zou de Google Pixel 10 aan al je wensen kunnen voldoen. Op de smartphone zitten geen extra apps geïnstalleerd en de techgigant belooft bij alle nieuwe modellen een zevenjarig updatebeleid.

Ga je voor een Pixel 10 los toestel of met abonnement?

Wat voor jou het meest voordelig is, hangt af van je eigen situatie en voorkeuren. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever maandelijks een vast bedrag betalen? Als je kiest voor de maandlasten boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat kan leiden tot een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je later een hypotheek wilt aanvragen, omdat het invloed heeft op het leenbedrag dat je kunt krijgen.

Wil je geen BKR-registratie bij een Pixel 10? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag van de Goolge Pixel 10 in één keer te betalen. Zo profiteer je alsnog van de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat je kredietregistratie beïnvloed wordt.

Pixel 10 los kopen – Alle prijzen op een rij

Als je de Pixel 10 zonder abonnement kiest, krijg je veel meer keuzevrijheid in je sim-only abonnement. Er is een breed aanbod aan sim-only deals met scherpe prijzen van diverse aanbieders. Voor sommige mensen is een losse Google Pixel 10 met sim-only dan ook voordeliger dan het combineren met een abonnement.

Geheugenopslag van de Pixel 10

Bij het kiezen van de opslagcapaciteit voor je telefoon is het belangrijk om na te denken over hoeveel je de telefoon gebruikt. Voor de meeste gebruikers is 128 GB voldoende voor apps, foto’s en video’s. Ben je een zware gebruiker die veel apps downloadt of video’s maakt, dan is 256 GB of zelfs 512 GB een betere keuze. Voor de ultieme opslagcapaciteit kun je gaan voor 1 TB.

Vergelijk alle Pixel 10 prijzen

In onze prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste aanbieding bovenaan, maar dit betekent niet altijd dat het de beste keuze voor jou is. Je kunt eenvoudig filteren op kleur of de hoeveelheid geheugenopslag en andere voorkeuren om de deals te vinden die het beste bij jouw behoeften passen.