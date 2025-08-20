Ben je op zoek naar een krachtige en vlotte smartphone met een compacte behuizing, dan zou de Pixel 10 Pro een uitstekende keuze kunnen zijn. Google’s eigen processor die in het toestel zit is vlotter en efficiënter dan voorheen en daar helpt genoeg RAM uiteraard een handje bij.

Kies je voor een los toestel of abonnement?

Wat voor jou het meest voordelig is, hangt af van je eigen situatie en voorkeuren. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever maandelijks een vast bedrag betalen? Als je kiest voor de maandlasten boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat kan leiden tot een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je later een hypotheek wilt aanvragen, omdat het invloed heeft op het leenbedrag dat je kunt krijgen.

Wil je geen BKR-registratie bij een Google Pixel 10 Pro met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag van de Pixel 10 Pro in één keer te betalen. Zo profiteer je alsnog van de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat je kredietregistratie beïnvloed wordt.

Google Pixel 10 Pro prijzen

Pixel 10 Pro met sim only

Als je de Google Pixel 10 Pro zonder abonnement kiest, krijg je veel meer keuzevrijheid in je sim-only abonnement. Er is een breed aanbod aan sim-only deals met scherpe prijzen van diverse aanbieders. Voor sommige mensen is een losse Pixel 10 Pro met sim-only dan ook voordeliger dan het combineren met een abonnement.

Welke geheugenopslag heb je nodig?

De keuze voor de juiste geheugenopslag hangt af van je gebruik. Als je veel foto’s en video’s maakt, kan 256 GB handig zijn, maar voor de gemiddelde gebruiker is 128 GB meestal al genoeg. Voor wie vaak grote bestanden opslaat of games speelt, is 512 GB of 1 TB een betere optie. Bedenk hoeveel opslagruimte je nu nodig hebt en houd rekening met de toekomst!

Waar vind ik de Pixel 10 Pro het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op geheugenopslag, garantie en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past.