Ben je op zoek naar een krachtige en vlotte smartphone met een compacte behuizing, dan zou de Pixel 10 Pro een uitstekende keuze kunnen zijn. Google’s eigen processor die in het toestel zit is vlotter en efficiënter dan voorheen en daar helpt genoeg RAM uiteraard een handje bij.

Is een Google Pixel 10 Pro met abonnement goedkoper?

Wat voor jou het voordeligst is, hangt af van je persoonlijke voorkeuren en situatie. Wil je de smartphone direct betalen of kies je liever voor een maandelijkse betaling? Als je kiest voor de maandelijkse betaling boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat resulteert in een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag daardoor lager kan uitvallen.

Wil je liever geen BKR-registratie bij een Pixel 10 Pro met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag voor de Pixel 10 Pro in één keer te betalen. Zo krijg je alsnog de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat het invloed heeft op je kredietregistratie.

Pixel 10 Pro zonder abonnement

Kies je voor de Google Pixel 10 Pro zonder abonnement, dan heb je veel meer keuzevrijheid, omdat je vrijwel elk sim-only abonnement kunt afsluiten. Het aanbod van sim-only abonnementen is veel groter, en er zijn verschillende aanbieders met scherpe prijzen. Voor sommige mensen kan een losse Pixel 10 Pro in combinatie met een sim-only abonnement dan ook voordeliger uitpakken dan met een abonnement.

Waar rekening mee houden met een abonnement voor je Pixel 10 Pro?

Bij het kiezen van een Pixel 10 Pro met abonnement zijn er verschillende factoren waarmee je rekening moet houden om de beste optie voor jouw situatie te vinden. Of je nu een abonnement zoekt met veel data, een aantrekkelijke prijs of extra voordelen, het is belangrijk om te kijken naar de looptijd, de keuze tussen een simkaart of eSIM, en eventuele combivoordelen bij je provider.

Looptijd van je abonnement

Een telefoonabonnement van 1 jaar geeft je meer flexibiliteit. Technologie verandert snel en met een kortlopend contract kun je na een jaar eenvoudig overstappen naar een nieuwer of voordeliger aanbod. Dit is vooral handig als je graag het nieuwste Google toestel of betere bundels wilt. Een 2-jarig abonnement is daarentegen vaak voordeliger per maand, omdat providers korting geven op langere contracten. Dit is een goede keuze als je tevreden bent met je provider en je niet vaak wisselt van toestel of abonnement.

Hoeveelheid data heb je nodig?

Hoeveel data je nodig hebt bij je mobiele abonnement hangt af van je gebruik. Voor licht gebruik, zoals af en toe bellen en WhatsAppen, is vaak een abonnement met een kleiner databundel genoeg. Als je regelmatig filmpjes kijkt, muziek streamt of veel gebruik maakt van sociale media, kies dan voor een grotere databundel om te voorkomen dat je snel door je data heen bent.

Soort databundel Aantal GB Situatie Kleine databundel tot 3 GB Voor als je (zonder wifi) regelmatig wat appjes stuurt. Je e-mails en nieuws checkt en af en toe wat scrollt op social media. Gemiddeld gebruik 3 – 10 GB Voor als je (zonder wifi) regelmatig scrollt op social media, muziek luistert via Spotify en af en toe wat filmpjes bekijkt op streamingsdiensten. Grote databundel Groter dan 20 GB Voor als je (zonder wifi) veel gebruik maakt van streamingsdiensten zoals Netflix of Videoland. Het spelen van grote games en veel gebruik maakt van social media.

Kies je voor een simkaart of eSIM?

Wanneer je een telefoonabonnement afsluit, kun je kiezen tussen een fysieke simkaart of een eSIM. De traditionele simkaart is een betrouwbare keuze die in bijna elk toestel werkt en eenvoudig te verplaatsen is naar een ander apparaat.

De eSIM daarentegen is de digitale variant en biedt extra flexibiliteit: geen gedoe meer met kaartjes wisselen en de mogelijkheid om meerdere abonnementen op één toestel te beheren. Handig voor wie werk en privé gescheiden wil houden of vaak reist. Benieuwd of jouw Pixel 10 Pro eSIM ondersteunt? Kijk dan even in de specificaties!

Let op extra korting bij je internet en/of tv provider

Bij veel providers krijg je korting of extra voordelen wanneer je meerdere abonnementen combineert. Heb je bijvoorbeeld al een tv- of internetabonnement bij een specifieke provider? Dan kun je vaak profiteren van een voordeligere prijs voor je Google Pixel 10 Pro abonnement, en heb je alles mooi geïntegreerd bij één aanbieder!

Waar vind ik het goedkoopste abonnement voor de Google Pixel 10 Pro?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op prijs, belminuten, data en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past. Wil je aanbiedingen met klantvoordeel zien? Klik dan ook op je internet- en tv-provider, zodat je snel toegang hebt tot deals met extra kortingen voor bestaande klanten.