Column: Gestoord zonder ‘niet storen’ op de smartphone

Doordat we allemaal een smartphone hebben, zijn we altijd en overal bereikbaar. Dat moet eens afgelopen zijn. Zet ‘niet storen’ vaker aan.

Niet storen

“Het lijkt me helemaal niet leuk om altijd bereikbaar te zijn”, antwoordt een vrouw op het station. Toen Frans Bromet in 1998 mensen op straat interviewde over de mobiele telefoon, hadden nog weinig mensen zo’n toestel.

“Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn?”, vroeg de documentairemaker. “Ik ben niet zo belangrijk”, antwoordt een man op straat. “Dan ben je aan het fietsen en dan word je gebeld!”, lacht een vrouw om het idiote idee.

Dat is inmiddels wel anders. Er wordt van ons verwacht dat we altijd en op elke plek bereikbaar zijn. Niet alleen voor werk, maar ook familie en vrienden willen dat je opneemt als de telefoon overgaat. Ze weten toch wel dat je het toestel bij je hebt en ziet dat ze bellen.

Energiebedrijven

Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar mijn grootste storingsfactor qua bellen zijn telefoontjes van neppe energiebedrijven of zorgaanbieders die je proberen te scammen. Daar hadden bovenstaande mensen nog geen last van.

Deze oplichters zijn altijd super overtuigend en vol zelfvertrouwen. Inmiddels heb ik al stapels telefoonnummers geblokkeerd, maar dan proberen ze het gewoon weer met een ander nummer. Ze negeren het Bel-me-niet Register en hebben vervolgens het lef om boos te worden als jij eens een keer opneemt en geïrriteerd reageert.

Tegenwoordig probeer ik eerst nummers via Google te zoeken voordat ik opneem. Dan zie je al snel dat er honderden klachten te lezen zijn, vol verhalen over deze oplichters. Anonieme nummers neem ik al helemaal niet meer op.

Maar of het nou oplichters zijn, anderen die je bellen of die talloze notificaties die de hele dag uit je toestel knallen. Om er niet gestoord van te raken moet je echt eens wat vaker ‘niet storen’ aanzetten. Geloof me, het is heerlijk.

Moment voor jezelf

Al sinds ik een smartphone heb zet ik ‘s nachts ‘niet storen’ aan. Je kent vast de vraag ‘waarvoor kan ik je wakker maken?’ wel. Nou, niets. Er is echt niets waarvoor je mijn slaap mag storen.

Sinds een tijdje gaat ‘niet storen’ op mijn telefoon al standaard om negen uur ‘s avonds aan en dat bevalt uitstekend, maar je verdient ook overdag momenten voor jezelf. Zet die modus aan als je een uurtje lekker ontspant, of als je een goed gesprek met iemand hebt. Zet die modus aan als je samen een film kijkt of als je in de stoel bij de tandarts ligt.

Laat de fomo los en ga even terug naar 1998. Stel je toch eens voor dat je op dit moment wordt gebeld? Wat een idioot idee.

