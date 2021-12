Motorola Edge X30 officieel: eerste smartphone met Snapdragon 8 Gen 1-processor

Motorola heeft zojuist de allereerste smartphone met de Snapdragon 8 Gen 1-chip onthuld. Dit is de snelste mobiele processor van dit moment, al heeft de Edge X30 – zoals de telefoon heet – nog meer te bieden.

Motorola Edge X30 officieel getoond

De Motorola Edge X30 is aangekondigd in China en de eerste smartphone die draait op de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is de opvolger van de Snapdragon 888-chip, die we dit jaar in veel high-end Android-telefoons voorbij hebben zien komen. Volgens Motorola is de Snapdragon 8 Gen 1 tot 20 procent sneller en 30 procent krachtiger bij grafische taken.

De Snapdragon 8 Gen 1 gaan we volgend jaar bij veel meer smartphones zien, maar Motorola heeft dus de primeur. De Edge X30 heeft ook 8GB aan werkgeheugen en minstens 128GB interne opslagruimte. Het scherm is 6,7 inch groot, heeft een amoled-display én een hele hoge ververssnelheid van 144Hz. Dit alles moet ervoor zorgen dat beelden er erg mooi en vloeiend uitzien.

Ook opvallend aan de Motorola Edge X30 is de selfiecamera, die een heuse 60 megapixel-lens heeft. Hoewel meer megapixels er niet per se voor zorgen dat foto’s automatisch mooier zijn, is de resolutie wel hoger dan bij de camera’s achterop. Op de achterzijde vinden we een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor.

Android 12 en heel snel opladen

Op softwaregebied is de Motorola Edge X30 helemaal up-to-date. De telefoon draait op Android 12, de nieuwste versie van de software. Daaroverheen legt Motorola zijn MyUI-skin, waarmee je bijvoorbeeld extra opties krijgt om de software aan te passen. Het is onduidelijk hoe het zit met het updatebeleid voor de Edge X30.

Een 5000 mAh-accu voorziet het toestel van stroom. Opvallend is dat de batterij heel snel kan opladen dankzij de 68 Watt-adapter. Hierdoor zou de Edge X30 minder dan een kwartier nodig hebben om de helft van de accu te vullen. Hoe lang het duurt om de telefoon volledig op te laden, maakt het bedrijf niet bekend.

Als gezegd is de Motorola Edge X30 in China aangekondigd. Daar krijgt het toestel een adviesprijs van 3199 Chinese yuan, wat omgerekend neerkomt op zo’n 444 euro. We weten niet of de Edge X30 ook in Europa verschijnt en wat de telefoon dan zou kosten. Als hier meer over bekend is, werken we dit artikel bij met nieuwe informatie.

