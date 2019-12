Motorola Android devices vergelijken

Motorola is sinds 2014 onderdeel van de Chinese elektronicafabrikant Lenovo. Motorola Mobility, de volledige naam van het Amerikaanse bedrijf, is de tak die onder andere de productie van smartphones op zich heeft genomen. De andere tak, Motorola Solutions, produceert producten die wat verder van smartphones af liggen. Denk hierbij aan barcodescanners, netwerkapparatuur, portofoons en diverse softwaretoepassingen.

Motorola Mobility is gevestigd in Chicago, Illinois en richt zich momenteel uitsluitend op het produceren en verkopen van Android-toestellen. Hieronder vind je de smartphones, tablets en accessoires waar het bedrijf zich mee bezighoudt.

Motorola Bedrijfsprofiel

Motorola Mobility ontstond in 2011, toen Motorola werd opgesplitst in Motorola Mobility en Motorola Solutions. Mobility was voorheen de mobiele divisie van het hoofdbedrijf, dat al in 1928 werd opgericht. Motorola heeft al tientallen jaren ervaring met het maken van telefoons en richt zich nu vooral op Android-toestellen.

Nadat de fabrikant wat wegzakte in de telefoonbranche maakte de Mobile Devices-tak in 2001 en 2002 een flinke comeback. De toestellen werden bijvoorbeeld veel gebruiksvriendelijker en het design werd ook aanzienlijk verbeterd. De populaire Razr klaptelefoon is het directe effect van al deze inspanningen.

Google nam Motorola Mobility kort na de opsplitsing over voor ongeveer 12,5 miljard dollar. In januari 2014 maakte Google bekend afstand te doen van Mobility en daarop volgend werd de tak aan Lenovo, een computerfabrikant uit China, verkocht. Lenovo betaalde 2,5 jaar nadat Mobility was overgenomen door Google nog maar 2,9 miljard dollar voor het bedrijf. De voornaamste reden van Google om Motorola Mobility over te nemen was het flinke portfolio van 17.000 patenten van het bedrijf.

Kort na de overname door Lenovo werd bekendgemaakt dat Fort Worth, een belangrijke fabriek van Motorola, gesloten werd door de hoge oplopende kosten en de tegenvallende verkoopcijfers. Lenovo gaf echter al snel aan dat de sluiting van de Fort Worth fabriek niet een directe consequentie was van haar overname.

Tegenwoordig richt Motorola zich voornamelijk op het produceren en verkopen van smartphones die voorzien zijn van een goede kwaliteit, met een laag prijskaartje. De Moto G en Moto E zijn hier goede voorbeelden van. Met deze toestellen wordt ingezet op mensen die op zoek zijn naar een telefoon met relatief goede specificaties en een laag prijskaartje. In september 2014 kwam het bedrijf met haar eerste smartwatch: de Moto 360. Deze is waterbestendig, biedt ondersteuning voor Qi-opladen en kost zo'n 249 euro.