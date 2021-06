‘Ook OnePlus werkt aan een apparaatje om spullen terug te vinden’

OnePlus ontwikkelt mogelijk een apparaatje waarmee je kwijtgeraakte spullen terugvindt. Het gerucht is gebaseerd op een recente aanvraag voor het handelsmerk OnePlus Tag. Samsung en Apple verkopen ze al.

OnePlus Tag-gerucht

Compacte bluetooth-trackers die je aan je portemonnee, tas of huisdier bevestigt, winnen aan populariteit. Zeker sinds de release van de Apple AirTag en Samsung Smart Tag, betaalbare trackers die goed samenwerken met de smartphone-app. Het zou daarom niet vreemd zijn als OnePlus inderdaad werkt aan zijn eigen Tag.

De aanvraag voor het handelsmerk is op 18 mei gedaan door Beijing Intangible Technology, het moederbedrijf van OnePlus. De website Droidmaze spotte de aanvraag in een register. De OnePlusTag – het register noemt het zonder spatie – hoeft overigens niet per se in ontwikkeling te zijn. Het kan ook dat OnePlus de naam laat vastleggen zodat een andere partij er niet met de naam vandoor gaat. Mogelijk verschijnt de OnePlus Tag dus pas later of zelfs helemaal niet.

Dat het moederbedrijf van OnePlus de aanvraag ingediend heeft, is interessant omdat er onlangs een gerucht verscheen dat Oppo binnenkort met een bluetooth-tracker komt. OnePlus en Oppo vallen onder hetzelfde moederbedrijf. Het is daarom mogelijk dat Oppo straks een bluetooth-tracker uitbrengt die de inspiratie vormt voor de OnePlus Tag. Meer details over de trackers van Oppo en OnePlus zijn er op dit moment nog niet.

Ben je benieuwd hoe een slimme tracker werkt? In dit artikel lees je alles over de Samsung Smart Tag en op onze zusterwebsite iPhones vind je een uitgebreide Apple AirTag review.

