OnePlus Android devices vergelijken

OnePlus is een Chinese smartphonefabrikant die eind 2013 werd opgericht door Pete Lau, voormalig topman van Oppo. Het bedrijf is in principe een dochtermerk van Oppo (net zoals Honor dat van Huawei is), al wil OnePlus dat zelf niet toegeven. De fabrikant focust zich op het ontwikkelen en uitbrengen van high-end smartphones met een laag prijskaartje. Met de OnePlus One, die voor het eerst beschikbaar werd in 2014, lukte dat al aardig.

De slogan van OnePlus is 'never settle'. Het idee hierachter is dat consumenten niet genoegen hoeven te nemen met de slechte kwaliteit die goedkope Chinese smartphones doorgaans hebben. Het eerste toestel van de fabrikant, de OnePlus One, is hier een goed voorbeeld van. Ondanks dat het toestel met een introductieprijs van 279 euro behoorlijk goedkoop is, biedt het veel waar voor zijn geld. De One heeft een 5,5 inch full-hd ips-scherm met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels, Qualcomm Snapdragon 801-chip met een 2,5GHz quadcore-processor, 3GB aan werkgeheugen en een flinke accu van 3100 mAh. De behuizing is perfect afwerkt en voelt dun en stevig aan.

Een nadeel van de OnePlus One was wel dat het toestel aanvankelijk alleen op uitnodiging verkrijgbaar was. Dit had enerzijds te maken met de beperkte voorraden van OnePlus en anderzijds met de grote interesse in de One. Na bijna een jaar werd het invitesysteem afschaft, zodat het toestel vrij verkrijgbaar was.