Naast de Galaxy S21-serie heeft Samsung ook de Galaxy Smart Tag gepresenteerd. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over deze slimme tracker.

Dit moet je weten over de Samsung Galaxy Smart Tag

Vandaag is de Samsung Galaxy S21-serie officieel gepresenteerd, maar de Koreaanse fabrikant liet ook de Galaxy Smart Tag zien. Er gingen al langer geruchten over deze slimme tracker. Dit moet je weten over het handige apparaatje.

1. Nooit meer je spullen (of huisdier) kwijt

Ben jij vaak je sleutels of rugzak kwijt in huis? Met Samsungs Galaxy Smart Tag behoort dat probleem tot het verleden. Deze bluetooth-tracker bevestig je eenvoudig aan je waardevolle spullen. Als je ze niet kunt vinden, druk je in de bijbehorende app op de ringknop. De Smart Tag zal vervolgens je ringtone afspelen, zodat je weet waar je moet zoeken. Het bereik is ongeveer 120 meter.

Als je je rugzak echt bent verloren, is dat ook geen probleem. Met de Galaxy Find Network-app achterhaal je de locatie van je tracker namelijk eenvoudig op een kaart. Je kunt de SmartTag overigens ook bevestigen aan de halsband van je hond. Mocht hij de benen nemen, dan vind je hem met behulp van je smartphone snel terug.

2. Spatwaterdicht ontwerp

De Galaxy Smart Tag is ongeveer 4 bij 4 centimeter groot en 1 centimeter dik, waardoor je hem eenvoudig meeneemt. De tracker is bovendien spatwaterdicht, dus over een regenbuitje hoef je je geen zorgen te maken. Het apparaat gebruikt een knoopcelbatterij die je na ongeveer 280 dagen moet vervangen.

3. Bedien je smart home met de Smart Tag

Samsung heeft de Galaxy SmartTag nog een extra functie meegegeven. Je kunt hem namelijk gebruiken als simpele afstandsbediening voor je smart home. Als je je slimme verlichting of verwarming registreert in de bijbehorende app kun je ze met de knop op de tracker aan- of uitzetten. Je kunt twee “acties” koppelen. De eerste activeer je door de knop op je Smart Tag kort in te drukken, de tweede door hem ingedrukt te houden.

4. Zo bestel je de Galaxy Smart Tag

De Galaxy Smart Tag is vanaf 29 januari te koop. Je kunt ze bij Samsung al bestellen voor 29 euro per stuk. Als je voor 29 januari een pre-order plaatst voor de Samsung Galaxy S21 (Plus) krijg je naast Galaxy Buds Live-oodopjes ook een SmartTag cadeau.

