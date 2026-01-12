Uitleg: Waarom smartphones en spelcomputers in 2026 (en daarna) veel duurder worden

Apparaten zoals smartphones worden de komende jaren duurder door een ernstig chiptekort. We leggen uit wat er precies aan de hand is.

Waarom smartphones duurder worden

Je hebt ongetwijfeld wel een bericht langs zien komen over dat smartphones en andere apparaten duurder gaan worden door een of ander chiptekort. Wat is er nou precies aan de hand, wat heeft AI er mee te maken en wat ga je er nou echt van merken?

Is dit nog steeds hetzelfde chiptekort?

We hebben te maken met een nieuw chiptekort. Tussen 2020 en 2023 was er wereldwijd ook een chiptekort door een combinatie van beperkte productie tijdens de Covid-19-pandemie en extra hoge vraag van mensen die thuis nieuwe apparaten nodig hadden. Wat er nu gebeurt heeft hier niets mee te maken, maar draait allemaal om AI.

Wat heeft AI te maken met dit tekort?

Iedereen wil nu wat met AI doen, maar daarvoor is een hoop hardware nodig. Niet alleen voor het trainen van AI-modellen, maar ook het draaiende houden van die modellen en de bijbehorende apps. AI-bedrijven hebben nu voornamelijk heel veel geheugenchips nodig.

Voor makers van chips is het slim om de focus te leggen op het maken van deze geheugenchips voor AI-bedrijven, want het levert bakken met geld op. Helaas wordt daardoor de productie van geheugenchips voor consumentenproducten teruggeschroefd. Specifiek ontstaat er een tekort aan RAM-chips, ook wel het werkgeheugen in een hele hoop apparaten waaronder smartphones.

Wat ga je daarvan merken?

Helaas is het gevolg van deze tekorten dat de prijzen van apparaten omhoog gaan. Dat betekent duurdere smartphones, spelcomputers, pc’s en laptops, maar waarschijnlijk ook smartwatches, slimme televisies en auto’s. De eerste resultaten ga je dit jaar al merken, maar de verwachting is dat het tekort nog jaren aan kan houden.

Het kan er ook voor zorgen dat nieuwe producten later uitkomen dan gepland. Zo wordt al gesproken over een mogelijke uitstel van de PlayStation 6, omdat er anders niet genoeg exemplaren gemaakt kunnen worden.

Wat kan ik doen?

Een slimme manier met deze ontwikkeling om te gaan is door langer te doen met de apparaten die je al hebt. Nieuwe aankopen zijn lang niet altijd nodig. Zo kun je door het vervangen van de batterij in je smartphone het toestel nog jaren gebruiken.

Ook kun je eventueel overwegen om nu juist een PlayStation 5 te kopen, mocht je nog twijfelen. Spelcomputers worden tegenwoordig alleen maar duurder in plaats van goedkoper en die PlayStation 6 laat nog wel even op zich wachten.

Wat doet Samsung?

Samsung is een interessant bedrijf rond dit onderwerp. Het bedrijf maakt namelijk chips voor AI-bedrijven, maar ook smartphones en talloze andere apparaten die geheugen nodig hebben. Samsung worstelt dus met een tekort wat het zelf veroorzaakt.

Er zijn geruchten dat Samsung de prijzen van zijn komende smartphones niet omhoog gooit, om ervoor te zorgen dat het bedrijf in een gezonde concurrentie met Apple blijft. Per verkochte smartphone houdt Samsung dan minder winst over, maar dat is te overzien omdat het bedrijf nu veel geld met die AI-chips verdient.

Ook zijn er geruchten dat het bedrijf de pre-order-bonussen voor de Galaxy S26-lijn minder aantrekkelijk maakt, zoals het verwijderen van de mogelijkheid om gratis de hoeveelheid opslagruimte te verdubbelen.

Samsung Galaxy S26

Waarschijnlijk lanceert Samsung zijn Galaxy S26 op 25 februari, dus het bedrijf heeft nog eventjes om na te denken over de prijsstrategie.