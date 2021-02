YouTube laat je nu op iedere Android-smartphone 4K-video’s kijken

YouTube staat vol met scherpe 4K-content, maar tot voor kort kon je deze niet in de maximale resolutie bekijken vanaf je smartphone. Daar komt voor de Android-app van YouTube nu verandering in, ongeacht de schermresolutie van je smartphone.

Lage schermresoluties

De meeste smartphones hebben een schermresolutie tussen 720p en 1440p. Veel hoger hoeft die resolutie niet te zijn, omdat de displays relatief klein zijn. Hoe kleiner een scherm is, hoe dichter de pixels op elkaar staan. Een smartphonescherm met een lagere resolutie oogt dus evengoed nog vrij helder.

YouTube voor Android ondersteunde al video’s met een resolutie van 1440p, maar alleen op displays met diezelfde hoge resolutie.

Op smartphones met een lagere resolutie konden deze video’s alleen in een lagere resolutie worden afgespeeld. Hier brengt Google nu verandering in. YouTube voor Android ondersteunt vanaf nu ook 4K-video’s. En het mooie is: je telefoon hoeft geen 4K-scherm te hebben om van deze functie gebruik te kunnen maken. Iedere Android-smartphone kan vanaf nu dus 4K-content in de YouTube-app afspelen.

Maakt 4K op een lage resolutie-scherm wel verschil?

Stel: je hebt een smartphone met een 1080p-display, maar je bekijkt 4K-content in de YouTube-app. De schermresolutie wordt hier niet ineens hoger door – je kijkt de video praktisch gezien dus nog steeds in 1080p – maar de beelden kunnen evengoed scherper ogen.

Tekst en kleine details in de video worden helderder en de beelden zullen minder gecomprimeerd ogen. Zolang de processor van je telefoon en de internetverbinding het aan kunnen, loont het dus altijd om de videoresolutie zo hoog mogelijk te zetten. Lees dit artikel voor meer handige tips om YouTube kijken fijner te maken.

