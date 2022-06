Sony WH-1000XM5 review: draadloze koptelefoon is enorm goed, maar peperduur

De Sony WH-1000XM5 is het nieuwste topmodel als je op zoek bent naar een draadloze koptelefoon met actieve ruisonderdrukking. Maar is ‘ie ook de 420 euro waard? Je leest het in deze review.

Dit is de Sony WH-1000XM5 review

We hebben op Android Planet al de nodige draadloze oordopjes getest, maar van draadloze koptelefoons (met noise cancelling) schrijven we niet vaak een review. Toch waren we al voor de aankondiging erg benieuwd naar de Sony WH-1000XM5. De nieuwe high-end headset van het Japanse bedrijf volgt namelijk de WH-1000XM4 op, die bekendstaat om het goede geluid en de ruisonderdrukking.

In deze beknopte review kijken we naar de verbeteringen die Sony heeft doorgevoerd, zoals het design, de geluidskwaliteit en actieve ruisonderdrukking. Via de inhoudsopgave hieronder kun je naar specifieke onderdelen van de review gaan.

Design en draagcomfort

De Sony-koptelefoons zien er al jaren hetzelfde uit, maar daar komt met de WH-1000XM5 verandering in. De draadloze headset ziet er minimalistisch en ronder uit, wat we kunnen waarderen. Wel is het zo dat het gebruikte plastic een beetje goedkoop aanvoelt, maar dit is geen ramp.

Wel erg jammer: je kan de WH-1000XM5 niet opvouwen, zoals bij veel draadloze koptelefoons wel het geval is. Daardoor is de meegeleverde case vrij fors, wat mogelijk problemen oplevert als je op reis gaat – of ‘m simpelweg in een compacte tas wil meenemen. De cases van andere koptelefoons – zoals van Bose én Sony zelf – zijn beduidend compacter.

De Sony WH-1000XM5 is erg comfortabel en kun je zonder problemen uren achter elkaar dragen. De oorschelpen zijn groot genoeg, rusten prettig op je oren en de headset is niet al te zwaar. Maar, als trouwe gebruiker van een Bose QuietComfort-headset merk ik wel verschil. De QuietComfort vind ik net wat comfortabeler, waarschijnlijk omdat de oorkussens ietsjes dikker en zachter zijn.

De bediening van de Sony WH-1000XM5 werkt simpel en fijn. Bij de linker oorschelp vind je een tweetal knopjes, waarvan je er eentje gebruikt om de koptelefoon aan en uit te zetten, en bijvoorbeeld het accupercentage checkt. Met het andere knopje bedien je de noise cancelling. De bediening spreekt verder voor zich en werkt gewoon goed.

Heel handig is het aanraakgevoelige gedeelte op de rechter oorschelp. Met simpele veegbewegingen kun je acties uitvoeren: swipe met je vinger bijvoorbeeld naar boven of beneden om het volume aan te passen, of veeg naar links en rechts om nummers te skippen. Dit is een hele prettige en intuïtieve manier om de Sony-koptelefoon te bedienen.

Geluidskwaliteit en noise cancelling

Over de geluidskwaliteit kunnen we kort zijn, want de Sony WH-1000XM5 klinkt simpelweg uitstekend. Het geluid is mooi vol, gebalanceerd en de bass is duidelijk aanwezig. Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit naar welke muziek je luistert, want de Sony-koptelefoon weet altijd mooie klanken te produceren. In de Sony Headphones-app kun je het geluid overigens helemaal naar wens aanpassen.

Ook de actieve ruisonderdrukking valt in de smaak. De ANC is nog iets beter dan bij de WH1000-XM4 en is enorm fijn als je in het openbaar vervoer, vliegtuig of op kantoor zit. Zet je de feature aan, dan valt al het lawaai om je heen weg en kun je in alle rust naar je muziek luisteren, films kijken of gewoon lekker doorwerken.

Ook kun je de Ambient-modus gebruiken, zodat je omgevingsgeluid juist wél meekrijgt. Ideaal voor als je muziek wil luisteren, maar ook de deurbel moet kunnen horen als er een pakketje onderweg is. Verder is er automatische ‘oordetectie’, waardoor de muziek (of een film of serie) automatisch stopt als je de WH1000-XM5 af doet.

Accuduur van 30 uur, snel opladen

Voordat de Sony WH-1000XM5 werd aangekondigd, gingen er geruchten rond dat de koptelefoon een veel langere accuduur zou bieden. Achteraf bleken deze berichten niet te kloppen. Sony belooft opnieuw een batterijduur van ‘slechts’ 30 uur en in de praktijk is dit meer dan prima.

Daar komt bij dat je de accuduur verder kan oprekken als je de actieve ruisonderdrukking uitschakelt; de headset houdt het dan tot 40 uur vol. Het opladen is verbeterd en gaat een stuk sneller dan bij de WH-1000XM4. Met de snellaadoptie is drie minuten laden genoeg voor drie uur luistertijd, en heb je na tien minuutjes opladen genoeg om er weer vijf uur tegenaan te kunnen.

Maar, je hebt dan wel een USB-PD-oplader nodig. Die wordt niet meegeleverd en moet je daarom los aanschaffen. Hoewel draadloze koptelefoons zelden met een oplaadblokje worden geleverd, is het toch een beetje jammer dat je bij een headset van ruim 400 euro niet standaard van de functie gebruik kan maken.

Conclusie Sony WH-1000XM5 review

De draadloze koptelefoons van Sony horen al jaren bij de absolute top en met de WH-1000XM5 overtuigt het bedrijf opnieuw. Het geluid klinkt erg goed, de actieve ruisonderdrukking is uitstekend en het nieuwe design ziet er tof uit. Wel vinden we het jammer dat je de headset niet kan opvouwen en de case net iets te lomp is.

De adviesprijs is met 419 euro wel erg fors, zeker als je nu al een draadloze koptelefoon (van Sony) gebruikt. Mocht je willen upgraden, dan doe je er verstandig aan om even te wachten tot de prijs is gedaald.

Overigens kun je er ook voor kiezen om de ‘oudere’ WH-1000XM4 in huis te halen. De verschillen tussen de headsets zijn niet enorm groot, maar dat in prijs wel: je bespaart op dit moment 180 euro. Mocht je wel het beste van het beste bieden en vind je het niet erg om diep in de buidel te tasten, dan is de Sony WH-1000XM5 zeker de moeite waard.

Sony WH-1000XM5 kopen

