Sony Android devices vergelijken

Sony is een Japanse multinational die zich richt op elektronica, games, entertainment de financiële dienstensector. Zo is een groot gedeelte van de inkomsten van Sony afkomstig door Japanse verzekeringen, maar is Sony in Europa met name bekend van zijn smartphones en tv's.

Sony bestaat uit veel verschillende onderdelen, waaronder Sony Electronics, Computer Entertainment, Financial, Music Entertainment, Pictures Entertainment en natuurlijk Mobile Communications. Deze tak heette voorheen Sony Ericsson.

Oprichters Akio Morita en Masaru Ibuka kwamen op de naam Sony dankzij het Latijnse woord 'sonus', dat geluid betekent, en 'sonny', omdat ze zichzelf zagen als 'sonny boys'. Met die term werden in de jaren '50 jonge Japanse mannen omschreven, die enigszins slim en presentabel eruitzagen.

Sony Bedrijfsprofiel

Sony werd opgericht in 1946, net na de Tweede Wereldoorlog. Masaru Ibuka begon een simpele elektronicawinkel in een beschadigd winkelcentrum in Tokio. Het bedrijf had in de begindagen 530 dollar aan kapitaal en acht medewerkers.

Een jaar later kwam Akio Morita erbij, en de winkel werd omgedoopt tot Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. Samen bouwden zij de eerste taperecorder in Japan, Type-G genaamd. Pas in 1958 werd de bedrijfsnaam veranderd naar Sony.

In het begin van de jaren '50 reisde Ibuka af naar de Verenigde Staten, waar hij het bedrijf Bell Labs vond. Dit bedrijf had de transistor uitgevonden, een technologie die Sony snel aan zich bond om zo de eerste transistorradio's te maken. De populariteit van deze radio's ontplofte vooral in de Verenigde Staten.

Sony Corporation of America werd echter pas in 1960 opgericht, en in 1971 werd het ceo-schap van Masaru Ibuka overgedragen aan mede-oprichter Akio Morita. Nadat het jaren slecht was gegaan met Sony sloeg het bedrijf terug met de Compact Disc, in de jaren '70 en '80, en met de PlayStation in de jaren '90. Sony breidde zijn activiteiten ook enorm uit naar andere markten, waaronder film.

In het afgelopen decennium had Sony het wederom redelijk zwaar, voornamelijk veroorzaakt door jaren van financiële verliezen, te veel bureaucratie in het management en een merknaam die niet meer bekend stond voor vernieuwing. Sony richt zich momenteel daarom op drie peilers: beeldtechnologie zoals camera's, gaming, en mobiele technologie.

Sony Android-software

Bijna elke fabrikant maakt Android eigen met speciale software. Dit wordt ook wel een skin genoemd. De skin van Sony heet Xperia UI en draait op de smartphones en tablets van Sony. Het is opvallend dat Xperia UI in tegenstelling tot bij veel concurrenten vrij volwassen oogt. De software houdt zich aan de Holo-regels van Google en komt hierdoor in de buurt van hetgeen dat de officiële Nexus-toestellen gebruikt.

Sony gebruik veel grijze en blauwe kleuren, maar geeft de gebruiker wel de mogelijkheid om de skin naar eigen wens aan te passen. Dit kan onder andere met andere thema's, maar het is ook mogelijk om met een reeks aan speciale Sony-widgets je homescreen een andere look te geven. De notificatiebalk is voorzien van snelle instellingen voor onder andere de wifi in en uit te schakelen, en de gehele balk oogt net als de rest van Xperia UI vrij simplistisch. Een fijn gegeven: de software straalt zakelijkheid en hier en daar rust uit.

De Xperia UI heeft mogelijk van alle Android-software het mooiste lockscreen. Je kunt zowel omhoog als omlaag swipen om de telefoon te ontgrendelen, maar er zijn ook twee snelkoppelingen aanwezig die je rechtstreeks naar de muziekspeler en camera leiden. En dat is tof, want de snelkoppelingen worden bloedmooi op het lockscreen weergegeven, met de klok tussen beide knoppen. Ook is Xperia UI voorzien van een reeks aan eigen Sony-software, waaronder de prachtige muziek-app Walkman en een eigen bestandsbeheer-app.