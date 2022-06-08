De Sony WH-1000XM5 is een fantastische koptelefoon met active noise cancelling functies. Vanwege de hoge kwaliteit is hij ook nog redelijk prijzig. Door hem tijdens een aanbieding te scoren, kun je gelukkig nog wat besparen. De beste Sony WH-1000XM5 aanbieding vind je op deze pagina, via onze handige prijsvergelijker. Zo vind je altijd de beste deal.

Dit moet je weten over de Sony WH-1000XM5

De Sony WH-1000XM5 is een hoogwaardige draadloze koptelefoon die uitblinkt in geluidskwaliteit en actieve ruisonderdrukking. De WH-1000XM5 heeft een comfortabel ontwerp met een lange batterijduur en ondersteunt ook handige functies zoals spraakassistentie en touch-bediening. Al met al is de Sony WH-1000XM5 een uitstekende keuze voor audioliefhebbers die op zoek zijn naar eersteklas geluid en geavanceerde ruisonderdrukking.

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