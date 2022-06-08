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Sony WH-1000XM5 aanbieding: hier vind je alle beste deals

8.5
Reviewscore Android Planet
Verkrijgbaar
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Sony WH-1000XM5
1/15
  • Alle aanbiedingen en prijzen in één overzicht
  • 9 prijzen van 9 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 203,62 bij Amazon
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Ervaar draadloos gemak en een goede geluidskwaliteit met de Sony WH-1000XM5. Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Sony WH-1000XM5 het goedkoopst kan scoren. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste Sony WH-1000XM5 deal.
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9 resultaten vanaf € 203,62
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Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5
Noise cancelling
€ 203,62
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
Amazon
2d
Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5
Noise cancelling
€ 229,00
2 jaar garantie
Coolblue
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7.8
Coolblue
1d
Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5
Noise cancelling
€ 242,00
2 jaar garantie
Belsimpel
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9
Belsimpel
1d
Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5
Noise cancelling
€ 243,25
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
?
Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5
Noise cancelling
€ 247,00
2 jaar garantie
Expert
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9
Expert
1d
Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5
Noise cancelling
€ 249,00
2 jaar garantie
Sony
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Sony
3d
Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5
Noise cancelling
€ 252,00
2 jaar garantie
Informatique.nl
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9.2
Informatique.nl
1d
Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5
Noise cancelling
€ 255,00
2 jaar garantie
Conrad
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6.4
Conrad
7d
Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5
Noise cancelling
€ 258,00
2 jaar garantie
Bol.com
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5
Bol.com
1d

De Sony WH-1000XM5 is een fantastische koptelefoon met active noise cancelling functies. Vanwege de hoge kwaliteit is hij ook nog redelijk prijzig. Door hem tijdens een aanbieding te scoren, kun je gelukkig nog wat besparen. De beste Sony WH-1000XM5 aanbieding vind je op deze pagina, via onze handige prijsvergelijker. Zo vind je altijd de beste deal.

Dit moet je weten over de Sony WH-1000XM5 

De Sony WH-1000XM5 is een hoogwaardige draadloze koptelefoon die uitblinkt in geluidskwaliteit en actieve ruisonderdrukking. De WH-1000XM5 heeft een comfortabel ontwerp met een lange batterijduur en ondersteunt ook handige functies zoals spraakassistentie en touch-bediening. Al met al is de Sony WH-1000XM5 een uitstekende keuze voor audioliefhebbers die op zoek zijn naar eersteklas geluid en geavanceerde ruisonderdrukking.

Wie kan er het beste een Sony WH1000XM5 aanbieding gebruiken?

Je maakt vooral gebruik van een Sony WH1000XM5 aanbieding als je op zoek bent naar een uitstekende koptelefoon met geweldige noise cancelling. Je bent op zoek naar maximaal comfort, die onder andere voortkomt uit het bedieningsgemak, het over ear design en het feit dat hij met twee apparaten tegelijk kan verbinden. Je bent ook bereid om voor al dat moois te betalen, want de prijs is hoog. Gelukkig kun je daarom gebruik maken van een Sony WH1000XM5 aanbieding.

Zo maak je gebruik van de prijsvergelijker 

Om de beste Sony WH-1000XM5 aanbieding te vinden maak je gebruik van onze prijsvergelijker. Daarin staat de laagste prijs altijd als eerste weergegeven. De koptelefoon is beschikbaar in verschillende kleuren. Je kunt de filteropties gebruiken om alleen nog het aanbod te zien waar je ook daadwerkelijk in geïnteresseerd bent.

Heb je eenmaal de beste Sony WH-1000XM5 aanbieding gevonden? Dan klik je eenvoudig door naar de betreffende webshop. Daar bestel je de koptelefoon zoals je gewend bent, alleen nu weet je zeker dat je ook de beste prijs van dit moment gevonden hebt.

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