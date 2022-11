Android Go voor maar 100 euro: de Xiaomi Redmi A1 getest

Wat krijg je als je een Android-smartphone van zo’n 100 euro aanschaft? De Xiaomi Redmi A1 draait op Android Go en wij hebben ‘m voor je getest. Dit is de review.

Xiaomi Redmi A1 review: Android Go-telefoon

Waarschijnlijk heb je wel eens van Android Go gehoord, de lichtere versie van Android die speciaal voor goedkope (en dus minder krachtige) smartphones is gemaakt. Anno 2022 verschijnen maar weinig Android Go-telefoons in Nederland, maar onlangs is wel de Xiaomi Redmi A1 uitgebracht.

De telefoon, die een adviesprijs van 110 euro heeft, is op papier een interessante optie voor de beginnende smartphonegebruiker of als festivaltelefoon – hij heeft immers een lange accuduur en stevige behuizing. Maar hoe bevalt zo’n goedkope smartphone in de praktijk? Is de Redmi A1 wel snel genoeg en doen de camera’s het een beetje oké? Je leest het in deze beknopte review.

Goedkope smartphone voelt ook goedkoop

Laten we beginnen met het design van de Xiaomi Redmi A1. Zoals je zou verwachten is de behuizing volledig van plastic, en het geheel voelt dan ook niet zo luxe aan. Je merkt meteen dat dit een goedkope smartphone is, al is de behuizing wel redelijk stevig. We hebben het niet getest, maar de Redmi A1 overleeft waarschijnlijk wel wat vallen.

Een opvallend en leuk detail is dat de achterkant een leerachtige afwerking heeft. Daardoor ziet de Xiaomi er unieker uit dan de meeste budgettoestellen en heb je ook meer grip als je het toestel vasthoudt. De Redmi A1 komt – zoals je op de foto’s ziet – in het zwart, maar er zijn ook een groene en blauwe versie verkrijgbaar.

Aan de voorkant zien we een 6,52 inch-scherm met dikke randen (vooral aan de onderkant) en een waterdruppel-notch bovenin. Daardoor ziet de Redmi A1 eruit als een toestel van een aantal jaren geleden. In deze prijsklasse kunnen we daarmee leven; het is logisch dat Xiaomi het toestel sober houdt.

Het display zelf is op zich prima, maar verre van bijzonder. De ververssnelheid ligt op 60Hz, de maximale helderheid is niet geweldig en de resolutie blijft steken op 1600 bij 720 pixels. Dit is goed genoeg als je af en toe een video kijkt. Netflix-films en -series in hd-kwaliteit kijken is er overigens niet bij, want hiervoor ontbreekt de benodigde Widevine-certificering.

Hardware voldoet maar net

Bij de prestaties ga je vooral de beperkingen van de Redmi A1 merken. Van de hardware moet je dan ook niet veel verwachten. De Xiaomi-telefoon heeft een simpele MediaTek Helio A22-processor en snel is de smartphone dus zeker niet. Het is echter ook niet zo dat de telefoon onwerkbaar traag is.

Apps als Chrome, YouTube en WhatsApp werken in principe prima, maar je merkt dat je overal iets langer op moet wachten. Dat merk je helemaal als je gaat multitasken of een iets zwaardere app draait. Niet zo gek, want de Redmi A1 heeft maar 2GB aan werkgeheugen. Dat is net genoeg om Android redelijk vloeiend te laten draaien. De hoeveelheid opslagruimte houdt ook niet over: van de 32GB is er maar zo’n 22GB beschikbaar voor de gebruiker. Je kan dit gelukkig wel uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Belangrijk om rekening mee te houden is dat de Xiaomi-telefoon geen vingerafdrukscanner heeft. Ontgrendelen doe je daarom met een pincode, patroon of wachtwoord. Dat is begrijpelijk gezien de lage prijs, maar het is wat ons betreft wel een nadeel. Als je iets meer betaalt voor een Android-telefoon heb je vaak wel een vingerafdrukscanner.

Android Go als onderscheidende factor

De Xiaomi Redmi A1 onderscheidt zich logischerwijs vooral door de Android Go-software. Het toestel draait op Android 12 (Go), een lichte versie van het mobiele besturingssysteem voor smartphones met eenvoudige hardware. Xiaomi laat ook zijn MIUI-software achterwege en kiest voor een schone versie van Android.

Helemaal clean is de Redmi A1 overigens niet. Op de telefoon staan alsnog de nodige Xiaomi-apps, zoals een browser, muziek-app, videospeler en een ‘Opruimer’ om overbodige bestanden te verwijderen. Dat is niet per se storend, maar het is wel een beetje jammer dat Xiaomi de Redmi A1 niet voorziet van stock-Android.



Ook zien we Go- en Lite-apps van Google en Facebook, die minder opslagruimte innemen en minder van de hardware vragen. Aan het uiterlijk van Android is bijna niet gesleuteld: je krijgt een kale versie van Android. Alles oogt overzichtelijk, simpel en is bijna alsof je een Pixel-telefoon gebruikt.

Dan het updatebeleid. Xiaomi laat desgevraagd aan Android Planet weten dat de Redmi A1 twee grote Android-updates krijgt en drie jaar aan beveiligingspatches. Dat vinden we voor een telefoon van 100 euro netjes; er zijn duurdere smartphones verkrijgbaar die minder goed worden ondersteund.

Matige camera’s, prima accuduur

Op de achterkant van de Redmi A1 zit een dubbele camera, met een 8 megapixel-hoofdcamera en een sensor waarvan onduidelijk is waarvoor ‘ie dient. Dit hebben we nagevraagd bij Xiaomi en er wachten nog op een reactie. Laatstgenoemde kun je waarschijnlijk snel vergeten. De hoofdcamera blijft over en gebruik je voor al je foto’s, maar verricht absoluut geen wonderen.

De lens is prima om snel een kiekje mee te maken, maar ze ogen flets en er ontbreekt detail. De lage resolutie is hier de oorzaak van, maar de camera is ook niet lichtsterk genoeg. In de praktijk zijn plaatjes niet al te scherp, zelfs als je gewoon overdag met de camera aan de slag gaat.

Bovendien merk je dat foto’s (met name buiten) snel overbelicht zijn en de camerasoftware niet goed genoeg is om dit te compenseren. Foto’s maken in het donker kun je beter achterwege laten; daar is de Redmi A1 niet geschikt voor. Er is verder een 5 megapixel-selfiecamera aanwezig en ook die is precies zoals je zou verwachten van een telefoon van rond de 100 euro: niet best.

De Xiaomi Redmi A1 blinkt gelukkig wél uit door de accuduur. De telefoon heeft een batterij van 5000 mAh en die gaat bij normaal gebruik twee dagen mee. Dat is netjes, maar niet heel verrassend. De hardware is immers bescheiden en de schermresolutie ligt laag, waardoor er simpelweg minder stroom wordt verbruikt.

Het opladen duurt lang en hoewel we daar mee kunnen leven, is het wel een gemiste kans dat de Redmi A1 nog een ouderwetse micro-usb-poort heeft. Xiaomi laat een usb-c-aansluiting weg om kosten te besparen, maar het is wel irritant dat je niet de kabels van andere apparaten kan gebruiken – die vaak wel usb-c hebben.

Conclusie Xiaomi Redmi A1 review

Voor de 100 euro die de Xiaomi Redmi A1 kost, krijg je best een aardige smartphone. Het toestel is stevig gebouwd, heeft een unieke afwerking en gaat erg lang mee dankzij de grote accu. Android Go is fijn in gebruik, al is het wel jammer dat Xiaomi de software niet helemaal met rust heeft gelaten.

Het grootste probleem dat we met de Redmi A1 hebben, geldt stiekem voor alle telefoons rond de 100 euro. Voor een paar tientjes meer (of 100 euro, als je iets meer te besteden hebt) krijg je een véél betere smartphone die op alle punten boven de Xiaomi uitstijgt. Mocht je per se rond de 100 euro willen uitgeven, dan kun je de Redmi A1 echter overwegen.

Xiaomi Redmi A1 prijzen

Zoek je een goedkope Android Go-telefoon en wil je de Xiaomi Redmi A1 in huis halen? In de prijsvergelijker hieronder zie je de actuele prijzen. Op het moment dat we deze review publiceren, kost de smartphone 99 euro.