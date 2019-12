Xiaomi Android devices vergelijken

Wat je moet weten over Xiaomi

Xiaomi is een van oorsprong Chinese fabrikant die officieel nog niet actief is op de Nederlandse markt. Toestellen van het bedrijf worden echter toch aangeboden door verschillende webwinkels, waardoor het ook in Nederland relatief makkelijk is om aan een Xiaomi te komen. De smartphones van Xiaomi zijn vaak uitgerust met uitstekende hardware en een strak design, maar dan voor honderden euro's lager dan veel concurrenten. De fabrikant maakt echter ook flinke aanpassingen aan de software, aanpassingen die niet iedereen zullen bekoren. Ook is de ondersteuning een stuk beperkter omdat Xiaomi hier natuurlijk niet actief is.

Bedrijfsprofiel

Xiaomi zegt je misschien niets, maar het is een van de grootste merken ter wereld. Het bedrijf is alleen in China actief maar is zo groot dat er miljoenen smartphones per maand verkocht worden. Ook buiten Xiaomi's thuisland zijn de toestellen populair onder techfanaten. De smartphones beschikken doorgaans over zeer krachtige, moderne hardware verpakt in dunne, stijvolle behuizing. Bovendien worden ze voor een bodemprijsje verkocht. Dat Xiaomi niet in Nederland actief is heeft ook enkele forse nadelen. Zo biedt het bedrijf geen lokale klantenservice. De meeste webwinkels bieden gewoon fabrieksgarantie dus je hoeft niet te vrezen voor een kapotte, onvervangbare smartphone, maar er is bijvoorbeeld geen Nederlandstalige helpdesk die je kunt bellen voor problemen. Ook de software van Xiaomi is grotendeels in het Engels.

Misschien wel het grootste nadeel van Xiaomi is dat ook de hardware is afgestemd op de Chinese markt. Dat betekent dat de chips in Xiaomi-telefoons soms geen ondersteuning bieden voor Nederlandse 4G-netwerken. Mobiel internet via 3G is doorgaans wél mogelijk, maar wil je gebruik maken van sneller mobiel internet dan zit dat er helaas niet altijd in. Dat wordt pas gegarandeerd mogelijk als Xiaomi ervoor kiest zijn smartphones aan te passen voor de Westerse markt.