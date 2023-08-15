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Samsung Galaxy Watch 6 kopen: hier vind je de beste prijs

7.5
Reviewscore Android Planet
Verkrijgbaar
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Samsung Galaxy Watch 6
1/14
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 8 prijzen van 5 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 159,00 bij Phonemarket.nl
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Samsung Galaxy Watch 6 het goedkoopst kan scoren. De Samsung Galaxy Watch 6 is verkrijgbaar in 40mm en 44mm schermgrootte en in de kleuren antraciet/zwart, goud en zilver. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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8 resultaten vanaf € 159,00
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Samsung Watch Ultra2 LTE
KPN
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Samsung Watch9 LTE
KPN
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Samsung Galaxy Watch 6
Samsung Galaxy Watch 6
44 mmSiliconen bandAluminium
€ 159,00
2 jaar garantie
Phonemarket.nl
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9.2
Phonemarket.nl
1d
Samsung Galaxy Watch 6
Samsung Galaxy Watch 6
44 mmSiliconen bandAluminiumMet mobiel internet
€ 171,95
2 jaar garantie
Belsimpel
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9
Belsimpel
1d
Samsung Galaxy Watch 6
Samsung Galaxy Watch 6
44 mmSiliconen bandAluminium
€ 174,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Samsung Galaxy Watch 6
Samsung Galaxy Watch 6
44 mmSiliconen bandAluminiumMet mobiel internet
€ 185,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
?
Samsung Galaxy Watch 6
Samsung Galaxy Watch 6
40 mmSiliconen bandAluminium
€ 198,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
?
Samsung Galaxy Watch 6
Samsung Galaxy Watch 6
40 mmSiliconen bandAluminiumMet mobiel internet
€ 219,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Samsung Galaxy Watch 6
Samsung Galaxy Watch 6
44 mmSiliconen bandAluminium
€ 219,99
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
Amazon
2d
Samsung Galaxy Watch 6
Samsung Galaxy Watch 6
44 mmSiliconen bandAluminiumMet mobiel internet
€ 229,95
2 jaar garantie
Mobiel.nl
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9
Mobiel.nl
1d

De Samsung Galaxy Watch 6 is Samsung’s nieuwe instap smartwatch van 2023. Het apparaat is wederom stijlvol vormgegeven en iets duurder dan het voorgaande model, de Samsung Galaxy Watch 5. Op deze pagina vind je de prijsvergelijker waardoor je heel eenvoudig kunt zien waar hij op dit moment het voordeligst te vinden is. 

Dit moet je weten wanneer je een Samsung Galaxy Watch 6 kopen wil

De Samsung Galaxy Watch 6 draait op Wear OS met daaroverheen Samsungs eigen softwareschil: One-UI. Dat is fijn, want daardoor kun je via je smartwatch apps zoals Spotify, Google Maps en Google Home bedienen. 

Het scherm heeft een diameter van 1,47 inch en je hebt de keuze uit een versie met of zonder mobiel internet.

Voor wie is de Samsung Galaxy Watch 6 het meest geschikt?

De Samsung Galaxy Watch 6 is het meest geschikt voor mensen die op dit moment nog geen smartwatch hebben of nog een hele oude. Heb jij de Galaxy Watch 4 of 5? Dan is een upgrade het waarschijnlijk niet waard. Je ingevoerde verbeteringen zijn de extra kosten dan niet waard. 

Je koopt een smartwatch omdat je graag verschillende aspecten van je gezondheid wil kunnen bijhouden, zoals je bijvoorbeeld je hartslag, slaapkwaliteit en aantal gezette stappen of verbrande calorieën. 

Waar kan ik de Samsung Galaxy Watch 6 het beste kopen?

Dat verschilt per dag. Niet alle winkels hebben immers tegelijkertijd een actie- of kortingsperiode lopen. Ook worden in sommige winkels de standaard prijzen een stuk lager dan bij andere. Er is daarom maar één antwoord mogelijk en dat is: dat ligt eraan. 

Gelukkig weet de prijsvergelijker altijd het juiste antwoord waar we naar zoeken. Die wordt namelijk automatisch up-to-date gehouden en meerdere keren per dag ververst. Zo weet je zeker dat je altijd gebruik kunt maken van de beste deal van dit moment. 

Hoe gebruik ik de prijsvergelijker? 

In de prijsvergelijker staat de voordeligste aanbieding altijd bovenaan. Als je alleen geïnteresseerd bent in de beste prijs dan ben je dus snel klaar. Houdt er rekening mee dat de laagste prijs ook overeenkomt met de kleinste horlogekast en zonder mobiel internet is. 

Wil je liever de uitgebreidere versie? Gebruik dan de filteropties. Je ziet dan alleen nog het aanbod dat bij jouw voorkeur past. Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding om direct naar de juiste pagina van de betreffende webshop te gaan. Daar bestel je de Samsung Galaxy Watch 6 dan zoals normaal.

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