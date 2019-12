Samsung telefoons en tablets vergelijken

Samsung is het consumentenmerk bij uitstek. De bestverkochte tablets en smartphones van dit moment zijn afkomstig van Samsung en dat is niet zonder reden. Samsung heeft een breed assortiment aan smartphones en tablets in verschillende prijsklassen die aan de verschillende behoeften van consumenten voldoen. Voor elk budget is er wel een toestel van Samsung en veel consumenten noemen het merk dan ook in een adem met Android.

Wat Android-toestellen betreft was het Zuid-Koreaanse bedrijf er vroeg bij met de zeer succesvolle Galaxy-serie. Het huidige toptoestel is de Samsung Galaxy S5, die de nog steeds enorm goedlopende Galaxy S4 verving in april 2014. Samsung heeft echter ook diverse (budget én high-end) tablets om uit te kiezen. Tot slot is de Note-serie van de fabrikant erg populair: deze zogenoemde phablets hebben een groot scherm en snelle hardware, waarmee ze het beste van twee werelden bieden.

Samsung Bedrijfsprofiel

Samsung Electronics is een van de grootste elektronicaconcerns ter wereld en is onderdeel van de Zuid-Koreaanse Samsung Group. De naam Samsung betekent letterlijk 'drie sterren' in het Koreaans. De Samsung Group bestaat alweer sinds 1938. De Electronics-tak werd opgericht in 1969 en fabriceerde toen onder andere kleurentelevisies, rekenmachines, koelkasten en airconditioners. Inmiddels zijn hier natuurlijk vele elektronicaproducten bijgekomen, waaronder smartphones, tablets en wearables.

Vanaf 1990 begon Samsung echt te stijgen als een grote internationale onderneming. Dit was voornamelijk te danken aan de productie van geheugenchips die enorm populair waren onder pc-fabrikanten. Ook de opkomst van lcd-schermen zorgde voor een flinke stijging van de verkoop van Samsung-producten. Een leuk weetje is dat het bedrijf in Zuid-Korea voornamelijk groot is vanwege de verzekeringen die je bij Samsung kunt afsluiten. In zijn thuisland is Samsung naast een elektronicafabrikant ook een grote verzekeringsmaatschappij.

Bijna elke fabrikant voorziet Android van een speciale, zelfontwikkelde interface. Dit wordt ook wel een skin genoemd. De skin van Samsung heet TouchWiz en draait op zowel smartphones als tablets. TouchWiz kenmerkt zich door het gebruik van grote en kleurrijke iconen, grote widgets met veel informatie en enorm veel features. Zo was Samsung één van de eerste fabrikanten die gebruikmaakte van snelle instellingen in de notificatiebalk. Hierdoor kunnen gebruikers direct vanuit de notificatiebalk bijvoorbeeld wifi, nfc of bluetooth in- en uitschakelen.

Daarnaast maakt TouchWiz gebruik van onder andere Air View en Air Gestures. Bij laatstgenoemde kun je het apparaat door handbewegingen die worden geregistreerd bedienen. Daarmee heb je de mogelijkheid om het toestel te bedienen terwijl je bijvoorbeeld natte handen hebt. Bij Air View laat TouchWiz een klein gedeelte met informatie zien als de gebruiker zijn of haar vinger net boven de betreffende content houdt. Denk aan een foto-overzicht als je met je vinger boven een album hangt. Enkele andere handige features zijn Smart Scroll, waarmee je met je ogen kunt scrollen, en Multi Window, de optie die je scherm in tweeën verdeelt om zo beter te kunnen multitasken. Tot kent TouchWiz diverse handige apps, waaronder de gezondheids-app S Health, chat-app ChatOn en WatchON, de app die gebruikmaakt van de infraroodblaster van je smartphone en zodoende de afstandsbediening van je tv vervangt.

Bij de meer recente Galaxy-toestellen krijg je via het notificatiescherm, dat je tevoorschijn tovert als je de notificatiebalk naar beneden trekt, toegang tot een snelmenu. Hier kun je als gezegd verbindingen in- of uitschakelen. Het menu geeft ook toegang tot Toolbox, een kleine widget met snelkoppelingen naar de camera, browser, calculator, notitie-app en voicerecorder. Je kunt het zwevende menu plaatsen waar je wilt, zodat je snel toegang hebt tot veelgebruikte apps.

Verder is er een Downloadbooster die je inschakelt om gebruik te maken van je mobiele én wifi-verbinding bij het downloaden van apps en bestanden. De extra spaarstand is tot slot handig voor als je accu bijna leeg is: het beeld schakelt dan over naar zwart-wit en alleen nog belangrijke apps en verbindingen zijn te gebruiken. Op die manier kun je met een accupercentage van zo'n 10 procent uren vooruit. Deze slimme toevoegingen maken Samsung-toestellen écht anders (en volgens sommigen beter) dan Android-smartphones en -tablets van andere fabrikanten.