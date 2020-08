De Samsung Galaxy A21s is de opvolger van de populaire Galaxy A20e van vorig jaar. Heb je onze videoreview van het budgettoestel gemist? Dan kun je ‘m hier alsnog kijken.

Dit is de Samsung Galaxy A21s

Onlangs publiceerden we op Android Planet de geschreven review van de Samsung Galaxy A21s. Dit is het goedkoopste toestel dat Samsung tot nu toe dit jaar heeft uitgebracht, en op papier heeft het veel te bieden. Denk aan een groot scherm, vier camera’s achterop én een forse accu die lekker lang meegaat.

Helaas is de Galaxy A21s niet echt een aanrader. De smartphone is langzaam en vooral het scherm is een flink minpunt. In de video hieronder praten we je in ongeveer vier minuten helemaal bij over de A21s.

In de videoreview nemen we alle plus- en minpunten van de Samsung Galaxy A41 met je door. Abonneer je ook even op het Android Planet YouTube-kanaal, zodat je onze video’s als eerste ziet. Iedere week delen we nieuwe reviews, tips en koopadvies over de populairste Android-smartphones.

Check de geschreven review

Meer weten over de budgetsmartphone van Samsung? Check dan onze uitgebreide review van de Samsung Galaxy A21s. Op zoek naar de beste deal, ook in combinatie met een abonnement? Check dan onze Samsung Galaxy A21s prijsvergelijker.

De Samsung Galaxy A21s is een redelijke smartphone, maar hij blinkt – op de accuduur na – nergens echt in uit. De hardware is traag, het scherm oogt flets en de camera’s zijn beperkt. Ook voelt de behuizing een beetje goedkoop aan, maar de vingerafdrukscanner werkt wel erg goed.

Zoek je specifiek een goedkope smartphone met een lange accuduur? Dan kun je de Samsung A21s nog wel overwegen. Als je een completere Android-telefoon zoekt, dan is de A21s waarschijnlijk niet de beste keuze voor jou. Ook in deze prijsklasse mag je tegenwoordig meer verwachten.