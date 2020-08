Reviewscore 6,5

De Galaxy A21s is de goedkoopste Galaxy A-telefoon die Samsung dit jaar uitbrengt en het toestel heeft op papier best veel te bieden. Toch vinden we het moeilijk om de smartphone aan te raden en in de Galaxy A21s review lees je waarom.

Check de Samsung Galaxy A21s review

Met de Samsung A71, Samsung A51 en Samsung A41 introduceerde de Koreaanse fabrikant dit jaar al diverse toestellen in de populaire Galaxy A-reeks. De Galaxy A21s is de goedkoopste telefoon van het bedrijf dit jaar tot nu toe en opnieuw lijkt de prijs-kwaliteitsverhouding in orde.

Nu we het toestel uitgebreid hebben getest, kunnen we concluderen dat de smartphone niet echt een aanrader is. In deze review bespreken we de ins en out van de opvolger van de Galaxy A20e.

Behuizing van plastic

De Samsung Galaxy A21s ziet eruit als een typische Galaxy A-telefoon en hij heeft dan ook veel weg van de Galaxy A41 en A51. De behuizing is gemaakt van plastic en hoewel dat een beetje goedkoop aanvoelt (ons testtoestel geeft een beetje mee), ziet het design er verder wel strak uit. De achterkant heeft een kleurverloop en dat geeft de telefoon iets extra’s.

De smartphone is wel aan de grote kant: hij meet 163,7 bij 753 bij 8,9 millimeter. Bovendien is ‘ie met 192 gram relatief zwaar. Dat vinden we persoonlijk niet zo’n probleem, maar houd er dus rekening mee dat de Galaxy A21s een beetje lomp en echt een grote telefoon is. Aan de onderkant zit de speaker, usb-c-poort en koptelefoonaansluiting. Het simkaartslot zit aan de linker zijkant.

Flets scherm met lage resolutie

Een groot minpunt van de Samsung A21s is het scherm. Hoewel hij met 6,5 inch lekker groot is en daardoor geschikt om filmpjes op te kijken, is de resolutie te laag (1600 bij 720 pixels). Daardoor oogt alles nogal korrelig. Daar komt bij dat de A21s een lcd-display heeft, en niet een amoled-scherm zoals vrijwel alle andere Samsung-telefoons.

Daardoor zien kleuren er niet zo mooi uit en oogt alles flets, zelfs voor een lcd-scherm. Dit merk je continu en stoort nogal. De maximale helderheid is wel voldoende. De randen rondom het scherm zijn verder redelijk dun en er is geen notch, maar een cameragaatje. Dat heeft Samsung dan weer wel netjes gedaan.

Hardware: duidelijk een budgetsmartphone

De Samsung Galaxy A21s draait op de Exynos 850-chip, een nieuwe processor voor goedkopere Samsung-telefoons. De chip wordt – afhankelijk van welke variant je koopt – bijgestaan door 3GB/4GB aan werkgeheugen en 32/64GB opslagruimte. Wij hebben het 3GB RAM/32GB opslag-model getest en de prestaties van de hardware zijn helaas niet al te best.

Je merkt tijdens het dagelijks gebruik dat de Samsung A21s een budgetsmartphone is. Bijvoorbeeld omdat het even duurt voordat apps opstarten, je soms haperingen ziet bij animaties en vooral bij multitasken krijgt de smartphone het moeilijk. Het is niet ondoenlijk, maar de Galaxy A21s is niet de snelste Android-telefoon en ook in dit prijssegment zijn er snellere toestellen te vinden.

Wel zijn we te spreken over de vingerafdrukscanner, die achterop zit. De vingerafdrukscanner werkt uitstekend en is snel en accuraat, ook bij het instellen. Het is fijn dat Samsung hier niet voor een vingerafdrukscanner onder het scherm kiest, want die zijn vaak langzamer en minder betrouwbaar.

Fijne software met garantie op updates

Uit de doos draait de Samsung A21s op Android 10 met daaroverheen de One UI Core-skin van Samsung. Dit is een iets uitgeklede versie van het normale One UI waarin sommige features ontbreken, mogelijk omdat de hardware van de A21s minder krachtig is. De smartphone is echter fijn in gebruik en de Samsung-software zit logisch en overzichtelijk in elkaar.

Daarnaast heeft het bedrijf zijn updatebeleid goed op orde. Galaxy A-telefoons krijgen in de regel twee Android-versie-updates, wat betekent dat de A21s zeer waarschijnlijk wordt bijgewerkt naar Android 11 en 12. Daarnaast krijgt de budgettelefoon ieder kwartaal een beveiligingsupdate, waarbij de ondersteuning tot tenminste juli 2022 loopt. Dit is prima voor een toestel in dit prijssegment.

Vier camera’s op de achterkant

Ondanks dat de Galaxy A21s de goedkoopste Galaxy A-telefoon van 2020 is, heeft ‘ie vier camera’s achterop. Een primaire camera van 48 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens voor wijde shots, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De primaire camera en groothoeklens maken prima foto’s, als je maar genoeg licht hebt.

Dan zie je genoeg detail en kun je best mooie plaatjes maken, al zie je wel kleurverschil tussen de primaire camera en groothoeklens. In het donker zijn de cameraprestaties matig, ook omdat er geen nachtmodus aanwezig is.

Normale camera

Groothoeklens

Macro

De 2 megapixel-macrocamera zien we op veel andere budgettelefoons en ook op de Galaxy A21s is het niet meer dan een geinige gimmick. Doordat de resolutie van 2 megapixel erg laag is, hebben foto’s weinig detail en ogen ze snel uitgewassen. Daarnaast heeft de macrocamera een specifiek ‘punt’ waarop het beeld scherp is: wijk je daar iets van af, dan zie je meteen verschil in scherpte.

Erg goede accuduur

De beste feature van de Galaxy A21s is de accu. Die is 5000 mAh groot en omdat de processor zuinig is en het scherm weinig stroom verbruikt, gaat de telefoon lekker lang mee. Bij normaal gebruik houdt de A21s het op een volle lading twee dagen vol en als je heel zuinig bent, misschien nog wel langer.

Je krijgt een 15 Watt-snellader bij de smartphone maar het opladen gaat niet heel snel, juist door de grote accu. Dat is is geen ramp, zeker als je je smartphone altijd ‘s nachts aan het stroom hangt. Het volledig opladen duurt ongeveer twee en een half uur en na een halfuurtje aan het stroom zit de accu voor ongeveer een kwart vol.

Alternatieven

De Galaxy A21s kost op het moment van schrijven ongeveer 180 euro en voor dat geld zijn er een aantal interessante alternatieven beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de Nokia 5.3, die – net als de A21s een groot hd-scherm en in totaal vijf camera’s heeft -, maar beschikt over een snellere Snapdragon 665-chip en meer werk- en opslaggeheugen. Ook is de 5.3 een Android One-toestel, waardoor je kunt rekenen op snellere en maandelijkse updates.



Daarnaast is de Moto G8 Power de moeite waard. Deze smartphone lijkt in veel opzichten op de A21s, maar doet eigenlijk alles net iets beter. De hardware is sneller, het scherm mooier, de camera’s zijn veelzijdiger en de accuduur is prima. Alleen de software-ondersteuning van Motorola is matig; de G8 Power krijgt twee jaar beveiligingsupdates en slechts één grote Android-upgrade.

Tot slot heeft Samsung zelf genoeg te bieden in het budgetsegment. De Galaxy A31 en Galaxy A41 zijn een paar tientjes duurder, maar wel veel completere smartphones. Ook de voorganger van de A21s, de Galaxy A20e, is nog het overwegen waard. Houd er dan wel rekening mee dat de ondersteuning voor deze telefoon eerder stopt en de accuduur minder goed is.

Conclusie Samsung Galaxy A21s review

De Samsung Galaxy A21s is een redelijke smartphone, maar hij blinkt – op de accuduur na – nergens echt in uit. De hardware is traag, het scherm oogt flets en de camera’s zijn beperkt. Ook voelt de behuizing een beetje goedkoop aan, maar de vingerafdrukscanner werkt wel erg goed.

Zoek je specifiek een goedkope smartphone met een lange accuduur? Dan kun je de Samsung A21s nog wel overwegen. Als je een completere Android-telefoon zoekt, dan is de A21s waarschijnlijk niet de beste keuze voor jou. Ook in deze prijsklasse mag je tegenwoordig meer verwachten.

