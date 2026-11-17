Ontdek welk Odido abonnement in combinatie met de Xiaomi 18 Pro Max aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Xiaomi 18 Pro Max met Odido abonnement vanaf € 58,00 per maand met € 70,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle Odido aanbiedingen en prijzen van onze betrouwbare aanbieder Belsimpel en vind eenvoudig de beste Xiaomi 18 Pro Max deal met Odido abonnement.
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Minimale data
10 GB
Minimale minuten
100 min
Maximale toestel bijbetaling
€ 750,00
Combinatievoordeel
Zonder BKR
Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info