Flitsmeister werkt nu officieel samen met Android Auto. De feature werd de afgelopen maanden via een bèta getest. Nu kan iedereen tijdens het rijden gebruikmaken van de navigatie-app, die je waarschuwt voor onder meer trajectcontroles en flitspalen.

Flitsmeister werkt nu met Android Auto

De Flitsmeister Android Auto-bèta startte in februari en is inmiddels afgerond. Het bedrijf heeft zijn Android-app in de Play Store nu geüpdatet. Na het downloaden van de update kun je de Android Auto-feature gebruiken, mits je auto ondersteuning biedt voor Android Auto. Dat kan via een usb-kabel of draadloos, waarna je Android Auto activeert op het infotainmentsysteem van je auto. Vervolgens kies je Flitsmeister in het app-overzicht.

Dit kan de Flitsmeister-app

De Android Auto-app van Flitsmeister toont de navigatie op het infotainmentscherm van je auto, aangevuld met handige extra’s. Zo zie je onderin beeld je huidige snelheid en maximale snelheid, de resterende tijd tot je aankomstbestemming en knopjes voor meldingen en spraakbediening. De app kan nu ook aangeven op welke rijstrook je moet (blijven) rijden om de aanbevolen route te volgen. Sommige andere navigatie-apps kunnen dat al langer.

Uiteraard waarschuwt de Flitsmeister-app je voor flitsers, werkzaamheden, ongevallen en meer kwesties die je aandacht verdienen tijdens het rijden. Flitsmeister krijgt al deze informatie via meldingen van gebruikers. Kom je zelf een ongeluk of flitser tegen, dan kun je via het infotainmentscherm van je auto eenvoudig een melding doorgeven.

