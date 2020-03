Waarschijnlijk is Google Maps je standaard navigatie-app, maar er zijn meer apps om van A naar B te komen. Deze doen qua functionaliteit niet onder, maar zijn toch fors minder populair. Dit zijn de beste alternatieven voor Google Maps.



De beste Google Maps-alternatieven

Google Maps is een heel complete navigatie-app. Toch loop je misschien tegen problemen aan, of vind je het niet fijn dat Maps jouw locatiegegevens met Google deelt. Gelukkig zijn er meerdere uitstekende alternatieven voor Google Maps. Deze drie kun je volgens ons met een gerust hart uitproberen.

1. Here WeGo

Here WeGo is ooit ontwikkeld door Nokia, maar staat tegenwoordig op eigen benen. De app staat bekend om haar vooruitstrevende karakter. Here Maps, zoals het programma eerst heette, was bijvoorbeeld één van de eerste navigatie-apps waarmee je offline kaarten kon downloaden. Inmiddels kun je mappen van vrijwel alle landen op je smartphone zetten.

Of je nu met de auto, fiets of het openbaar vervoer reist: Here WeGo laat zien hoe je er komt. Net als bij Google Maps hoef je alleen maar een adres in te vullen, waarna de app zelf de beste aanbevelingen voor je reis bij elkaar sprokkelt. Ook houdt de app je op de hoogte van eventuele files, zodat je zo snel mogelijk op de bestemming aankomt.

→ Download Here WeGo in de Play Store (gratis)



2. Maps.me

Maps.me is een opensource-navigatie-app. De applicatie gebruikt kaarten van OpenStreetMap, een privacyvriendelijk alternatief voor Googles kaarten. Verder biedt Maps.me alles wat je van een moderne navigatie-app mag verwachten, zoals een gedetailleerde routebeschrijving en de mogelijkheid om kaarten op te slaan.

Ook leuk is de gidsmogelijkheid. Maps.me werkt samen met aanbieders van reisboekjes, zodat je tijdens het plannen van een trip naar een onbekende stad altijd op de hoogte bent van de bezienswaardigheden. Deze reisgids kost wel geld. Tot slot toont Maps.me ook eventuele files, afgesloten wegen of blokkades.

→ Download Maps.me in de Play Store (gratis)

3. OsmAnd

OsmAnd is een andere populaire opensource navigatie-app. Extra leuk is dat het programma van Nederlandse makelij is. OsmAnd maakt net als Maps.me gebruik van OpenStreetMap en is daardoor net zo gedetailleerd. Op straatniveau kun je bijvoorbeeld zelfs individuele huisnummers op de kaart terugvinden.

Verder beschikt OsmAnd over de mogelijkheid om kaarten offline op te slaan, fiets- en wandelroutes op te zoeken en behoedt de app je voor boetes. Tijdens het rijden zie je namelijk de maximumsnelheid. OsmAnd is gratis, maar door de betaalde versie aan te schaffen help je je landgenoten bij de ontwikkeling van dit volwaardige Google Maps-alternatief.

→ Download OsmAnd in de Play Store (gratis)

Navigeren met je Android

Hebben bovenstaande opties je niet weten te overtuigen? Check dan ons artikel over de beste offline navigatie-apps. Hierin behandelen we maar liefst vijf Android-programma’s waarmee je zonder databundel de weg vindt. Onze Android Auto-gids is ook een aanrader. In dit artikel behandelen we alle vragen die je mogelijk hebt over smartphonegebruik in het verkeer.