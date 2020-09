Android Auto is nooit officieel in Nederland uitgekomen, maar zijn opvolger rijdt alweer voorbij. In dit artikel praten we je bij over Android Automotive, Googles nieuwe platform voor onderweg.

Lees verder na de advertentie.

1. Wat is Android Automotive?

Android Automotive is een volwaardig besturingssysteem voor auto’s. Het systeem draait dus echt op de wagen zelf, in plaats van een smartphone. Automotive kun je dus het best zien als een aangepaste versie van de smartphoneversie van Android. Het ziet er ongeveer hetzelfde uit, maar ze zijn zeker niet identiek.

Wel beschikt Automotive over belangrijke Android-functies. Je kunt bijvoorbeeld praten tegen de Google Assistent, navigeren met Google Maps of Waze en via Spotify een liedje aanzetten. Android Automotive werkt op basis van touchscreen: je tikt dus op de ‘tablet’ op je dashboard om bijvoorbeeld het volume te regelen en de airco of stoelverwarming aan te zetten. Uiteraard kun je hiervoor ook de Google Assistent gebruiken.

2. Android Automotive vs Android Auto: wat is er anders?

Android Automotive is de opvolger van Android Auto. Het systeem zit namelijk ingebouwd in (elektrische) auto’s: een telefoon is niet nodig. Het systeem kan niet alleen apps op je dashboard tonen en aansturen, maar werkt bijvoorbeeld ook op schermpjes in de hoofdsteun voor meerijders.

Omdat Automotive volledig in de wagen geïntegreerd is, zijn ook allerlei autosensoren gekoppeld. Het systeem kan bijvoorbeeld een oplaadstation in de buurt suggereren op het moment dat je accu bijna leeg is. Verder kun je de Google Assistent bijvoorbeeld vragen wat je actieradius is: wel zo handig.

Android Auto, daarentegen, is een stuk minder uitgebreid. Deze aangepaste versie van het besturingssysteem op je telefoon is veiliger voor onderweg en geeft je toegang tot versimpelde versies van Google Maps en bijvoorbeeld Spotify. Je moet echter eerst je telefoon aansluiten, terwijl Android Automotive in auto’s zit ingebakken.

3. Hoe zit het met apps?

Automotive heeft zijn eigen Play Store voor het downloaden van apps. Daarover gesproken: het app-aanbod valt vooralsnog tegen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat veel ontwikkelaars hun programma’s nog niet gereed hebben gemaakt.

Google stelt namelijk allerlei eisen aan apps voor onderweg. Het programma moet bijvoorbeeld geschikt zijn voor grotere (tablet)schermen en in de rustige, niet afleidende interface van het systeem passen. Android Automotive is overigens open-source, net als het ‘gewone’ Android op je telefoon. De broncode, waarin wordt uitgelegd hoe het precies werkt, van het systeem is dus voor iedereen in te zien.

4. Welke auto’s hebben Android Automotive?

Niet veel. Sterker nog, voorlopig rijdt er slechts één model ‘Google-auto’ rond: de Volvo Polestar 2. Deze 100 procent elektrische auto is ‘s werelds eerste auto met Android Automotive aan boord. De 5-deurs fastback is leverbaar vanaf een kleine 60000 euro.

Volvo Polestar 2

5. Wat zijn de alternatieven?

De grootste concurrent voor Automotive (en Android Auto) is waarschijnlijk Apple CarPlay. Apples systeem voor onderweg is echter niet op dezelfde manier in de auto geïntegreerd: je hebt dus een iPhone nodig om het systeem te laten werken. Android Automotive en Apple CarPlay langs de meetlat leggen is dus eigenlijk als appels met peren vergelijken.

Voorlopig heeft Googles systeem voor onderweg maar één concurrent: VW OS. Dit systeem wordt ontwikkeld door autofabrikant Volkswagen en het is de bedoeling dat al haar wagens vanaf 2025 met VW OS zijn uitgerust. De fabrikant ziet weinig heil in Android Automotive, omdat Google er volgens hen met de autodata vandoor gaat.

Volkswagen is een gigantisch concern en heeft onder meer merken als Audo, Seat, Skoda en Porsche onder zich. Opvallend genoeg is VW OS overigens gebaseerd op de open source-versie van Android, maar dan sterk aangepast.

Meer over Android Auto

Voorlopig is Android Automotive dus vooral toekomstmuziek. Een stuk toegankelijker is Android Auto. Op Android Planet schenken we daarom regelmatig aandacht aan dit platform voor onderweg. Van Android Auto downloaden, het draadloze Android Auto Wireless gebruiken tot aan de zeer uitgebreide Android Auto-beginnersgids: we helpen je graag verder.