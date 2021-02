Zo maak je gebruik van Android Auto in bijna elk voertuig (ADV)

Heb je een oudere auto, maar wil je wél gemakkelijk navigeren, muziek afspelen of een berichtje kunnen sturen met Android Auto? Kies dan voor een infotainmentsysteem van Pioneer.

Android Auto in Nederland

Android Auto is een besturingssysteem dat Google speciaal heeft gemaakt voor auto’s. Het besturingssysteem zit sinds Android 10 ingebakken in Android-toestellen. Het gebruik is dan ook heel gemakkelijk. Sluit simpelweg je smartphone aan op een Android Auto-systeem en je geniet direct van alle voordelen. Denk hierbij aan navigeren met Google Maps, muziek luisteren via Spotify of inkomende telefoontjes en WhatsApp-berichtjes beantwoorden.

De interface van Android Auto is lekker simpel, met grote letters en beperkte aanpassingsmogelijkheden. Daardoor leidt het systeem zo min mogelijk af terwijl je achter het stuur zit. Uiteraard is Android Auto ook geschikt voor de Google Assistent, zodat jij je ogen volledig op het verkeer kunt richten. Wel zo veilig.

Android Auto draait gewoon op je smartphone, waardoor je apps eenvoudig kunt bijwerken. Zo kijk je dus nooit naar verouderde kaarten. Omdat je niet langs de dealer hoeft, bespaar je bovendien veel tijd én geld.

Android Auto met Pioneer

Een infotainmentsysteem van Pioneer met Android Auto-ondersteuning is de eenvoudigste manier om je wagen te upgraden. Of je auto nu 5 of 20 jaar geleden van de band afrolde, dankzij Pioneer kun je de nieuwste technische snufjes gebruiken. Vrijwel alle merken en modellen zijn geschikt, ongeacht het bouwjaar. Alles wat je nodig hebt is de ruimte om een autoradio te plaatsen.

Je sluit je Android-smartphone met een usb-kabel aan op het systeem. Daarna kun je alle functies van Android Auto gebruiken op de grote en kraakheldere schermen van Pioneer. Kies ook voor slim én veilig autorijden!



→ Bekijk de infotainmentsystemen van Pioneer

Pioneer SPH-DA250DAB

De Pioneer SPH-DA250DAB is in Nederland het beste verkochte infotainmentsysteem van Pioneer. Dat is natuurlijk niet voor niets. Het fraaie 6,8 inch-touchscreen is ideaal voor Android Auto. Je kunt er moeiteloos op navigeren en speelt eenvoudig muziek af via Spotify. Bovendien biedt dit model naast ondersteuning voor Android Auto nog meer geavanceerde functies. Denk hierbij aan DAB+. Deze digitale radio-tuner zorgt voor geweldig geluid, waardoor je je favoriete zenders in de hoogste kwaliteit kunt beluisteren.

Uiteraard beschikt de Pioneer SPH-DA250DAB over bluetooth. Daardoor kun je onderweg draadloos bellen of muziek afspelen, wat de verkeersveiligheid natuurlijk ten goede komt. Daarnaast is het mogelijk om zowel een achteruitrijcamera als een naar voren gerichte lens aan te sluiten. Zo zie je altijd wat er rondom je auto gebeurt.

Naast Android Auto ondersteunt Pioneer ook Apples besturingssysteem voor auto’s: CarPlay. Dat is erg handig als je partner een iPhone heeft, of als je zelf ooit een smartphone van Apple aanschaft. Je hoeft dan dus geen nieuwe speler te kopen.

Android Auto apps

Er zijn vele apps beschikbaar voor Android Auto. Wil je op een veilige manier bereikbaar blijven? Dat is bijvoorbeeld mogelijk met WhatsApp, die je helemaal kunt bedienen met de Google Assistent. Hij leest nieuwe berichten aan je voor, zodat jij je ogen op de weg kunt houden. Wil je een antwoord sturen? Je kunt gewoon tegen de app praten. De Google Assistent herhaalt de tekst vervolgens, waarna je je boodschap eventueel nog bij kunt schaven. Tevreden? Dan geef je de opdracht om je bericht te verzenden.

De belangrijkste applicaties voor Android Auto zijn natuurlijk navigatie-apps. Ook Google Maps kun je helemaal met je stem besturen. Vraag bijvoorbeeld waar de dichtstbijzijnde benzinepomp is en laat de route voor je uitstippelen. Een alternatief voor Google Maps is Waze. Het grote voordeel van deze app is dat je de kaarten ook offline kunt gebruiken. Dat komt van pas als je door een gebied rijdt waar de dekking slecht is. Ook bespaar je natuurlijk data, wat handig kan zijn als je een kleine bundel hebt.

Google breidt Android Auto constant uit met nieuwe mogelijkheden. De komende tijd worden bekende apps als Flitsmeister, TomTom en Sygic mogelijk ook toegevoegd aan het besturingssysteem. Met de Pioneer SPH-DA250DAB ben je dus zeker klaar voor de toekomst!